Чистая прибыль Skyworth Group за первое полугодие выросла почти на 20%, а валовая маржа - на 19,7%

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Skyworth

Sep 02, 2019, 11:53 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 2 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Skyworth Group (00751.HK) по окончании рабочего дня 27 августа обнародовала промежуточные результаты своей финансовой деятельности за 2019 год. За период, прошедший с начала года, оборот группы составил 17,23 млрд юаней (около 2,4 млрд долл. США), а валовая рентабельность выросла с прошлогодних 17,3% до 19,7%. За первое полугодие прибыль до налогообложения и чистая прибыль составила 562 млн юаней (около 78,6 млн долл. США) и 348 млн юаней (около 48,6 млн долл. США) - на 46% и 20,4% выше, чем годом ранее.

Skyworth’s smart electrical product line (PRNewsfoto/Skyworth)
Skyworth’s smart electrical product line (PRNewsfoto/Skyworth)

В стремлении повысить свою конкурентоспособность, в этом периоде компания инвестировала 908 млн юней (около 127 млн долл. США) в проектно-конструкторские разработки нескольких высококачественных смарт-продуктов - на 20,6% больше по сравнению с прошлогодним показателем. Предприятию удалось укрепить свои финансовые позиции: по состоянию на 30 июня 2019 года балансовая стоимость его капитала возросла до 4,265 млрд юаней (около 596 млн долл. США). Для сравнения, по данным на 31 декабря 2018-го этот показатель был на 28,7% ниже.

В первой половине текущего года Skyworth Group продолжила внедрять стратегию преобразования бизнеса, что принесло заметные плоды. В мультимедийном направлении деятельности прибыль от Интернет-контента увеличилась на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Число абонентов сервисов смарт-ТВ превысило 38 миллионов, а среднесуточный показатель активных пользователей достиг 13,85 миллионов. Компания активно использовала свои преимущества "первопроходца", внеся коррективы в портфель цветной телевизионной техники и структуру клиентской базы, что позволило ей ускорить темпы рыночного распространения технологии OLED TV и нарастить долю своего присутствия в сегменте путем вывода на рынок высококлассных продуктов, консолидировавших позиции Skyworth Group в отрасли.

Под влиянием спроса на смарт-системы направление цифровых телевизионных приставок продемонстрировало уверенный рост. Компания также приступила к освоению сегментов умного дома, Интернета вещей и систем безопасности, открыв для себя новые пути развития.

После внедрения коммерческой стратегии, направленной на верхний сегмент отрасли потребительской электроники, направление интеллектуальных электронных приборов достигло значительного прогресса с точки зрения позиций на рынке, брендинга, масштабов и ценовой политики. Компания оптимизировала структуру каналов продаж, обеспечив охват всех возможных моделей сбыта - от крупных сетевых магазинов бытовой техники до платформ электронной торговли и небольших филиалов в провинциальных городах Китая. Эти шаги дали мощный толчок к росту товарооборота и объемов продаж.

Располагая техническими, маркетинговыми и брендинговыми преимуществами, Skyworth потенциально способна извлечь все преимущества из взятого китайским правительством в начале этого года курса на общенациональное развитие индустрии видео 4K/8K UHD.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/967950/Skyworth.jpg  

SOURCE Skyworth

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Чистая прибыль Skyworth Group за первое полугодие выросла почти на 20%, а валовая маржа - на 19,7%

News provided by

Skyworth

Sep 02, 2019, 11:53 ET