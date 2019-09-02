Чистая прибыль Skyworth Group за первое полугодие выросла почти на 20%, а валовая маржа - на 19,7%

В стремлении повысить свою конкурентоспособность, в этом периоде компания инвестировала 908 млн юней (около 127 млн долл. США) в проектно-конструкторские разработки нескольких высококачественных смарт-продуктов - на 20,6% больше по сравнению с прошлогодним показателем. Предприятию удалось укрепить свои финансовые позиции: по состоянию на 30 июня 2019 года балансовая стоимость его капитала возросла до 4,265 млрд юаней (около 596 млн долл. США). Для сравнения, по данным на 31 декабря 2018-го этот показатель был на 28,7% ниже.

В первой половине текущего года Skyworth Group продолжила внедрять стратегию преобразования бизнеса, что принесло заметные плоды. В мультимедийном направлении деятельности прибыль от Интернет-контента увеличилась на 39,3% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Число абонентов сервисов смарт-ТВ превысило 38 миллионов, а среднесуточный показатель активных пользователей достиг 13,85 миллионов. Компания активно использовала свои преимущества "первопроходца", внеся коррективы в портфель цветной телевизионной техники и структуру клиентской базы, что позволило ей ускорить темпы рыночного распространения технологии OLED TV и нарастить долю своего присутствия в сегменте путем вывода на рынок высококлассных продуктов, консолидировавших позиции Skyworth Group в отрасли.

Под влиянием спроса на смарт-системы направление цифровых телевизионных приставок продемонстрировало уверенный рост. Компания также приступила к освоению сегментов умного дома, Интернета вещей и систем безопасности, открыв для себя новые пути развития.

После внедрения коммерческой стратегии, направленной на верхний сегмент отрасли потребительской электроники, направление интеллектуальных электронных приборов достигло значительного прогресса с точки зрения позиций на рынке, брендинга, масштабов и ценовой политики. Компания оптимизировала структуру каналов продаж, обеспечив охват всех возможных моделей сбыта - от крупных сетевых магазинов бытовой техники до платформ электронной торговли и небольших филиалов в провинциальных городах Китая. Эти шаги дали мощный толчок к росту товарооборота и объемов продаж.

Располагая техническими, маркетинговыми и брендинговыми преимуществами, Skyworth потенциально способна извлечь все преимущества из взятого китайским правительством в начале этого года курса на общенациональное развитие индустрии видео 4K/8K UHD.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/967950/Skyworth.jpg

SOURCE Skyworth