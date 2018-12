Chongqing-Paris - neue Flugverbindung der Hainan Airlines ab 19. Dezember

CHONGQING, China, 19. Dezember 2018 /PRNewswire/ -- Am 19. Dezember gab die Hainan Airlines die offizielle Aufnahme der Flugverbindung zwischen Chongqing und Paris bekannt. Nach der Aufnahme der Strecke Chongqing-Rom bietet Hainan Airlines mit dieser Flugverbindung die dritte Nonstop-Verbindung von Chongqing nach Europa an. Auf der neuen Strecke wird die Fluggesellschaft eine Boeing 787 Dreamliner mit zwei Hin- und Rückflügen pro Woche einsetzen. Der Flug mit der Nummer HU717 der Hainan Airlines – der Jungfernflug zur neuen Flugverbindung zwischen Chongqing und Paris – startete am 19. Dezember um 01:30 Uhr Ortszeit vom Chongqing Jiangbei International Airport und landete erfolgreich am selben Tag um 06:20 Uhr Ortszeit am Flughafen Zürich.

„Der Nonstop-Flug zwischen Chongqing und Paris wird sowohl Passagieren, die geschäftlich reisen als auch denen, die privat unterwegs sind, mehr Komfort bieten. Die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung sowie die Entwicklung im Tourismus-Sektor beider Länder wird durch diese Verbindung weiter gefördert und gleichzeitig bietet sie neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen in Europa und China", so der Sprecher von Hainan Airlines.

Bislang hat Hainan Airlines 17 europäische Flugverbindungen im Streckennetz, die Zürich, Wien, Madrid, Brüssel, Berlin, Edinburgh, Dublin, Prag, Manchester, Rom, London und Paris abdecken und so einen schnellen Transit sowie ein intermodales Flugnetz schafft, was für Passagiere eine bequemere Art des Reisens bietet. Diese Flugverbindung eröffnet eine ganz neue Möglichkeit der Reise für Passagiere, die zwischen Europa und der Inselwelt des Pazifiks reisen.

Flugplan der Hainan Airlines für die Strecke Chongqing-Paris:

Flug-Nr. Flugzeug Zeitplan Abflugort Abflugzeit Ankunftszeit Ankunftsort HU717 B787 Mittwoch/Samstag Chongqing 01:30 Uhr 06:20 Uhr Paris HU718 B787 Mittwoch/Samstag Paris 13:00 Uhr 06:30 Uhr +1 Chongqing

Hinweis: Die genauen Zeitpläne können über die offizielle Website der Hainan Airlines eingesehen werden.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/721051/Hainan_Airlines_logo.jpg

SOURCE Hainan Airlines Co., LTD