Chris Shaw ingressa na Maraton Capital como diretor administrativo sênior e diretor do European Investment Banking

CHICAGO, 13 de janeiro de 2021 /PRNewswire/- - A Marathon Capital, LLC ("Marathon Capital"), uma empresa líder em consultoria financeira e bancos de investimento para o setor de energia limpa e sustentável, anunciou hoje a entrada de Chris Shaw na empresa como diretor administrativo sênior e diretor do European Investment Banking. O Sr. Shaw será alocado em Londres, onde expandirá a base de clientes e investidores da Marathon Capital para o robusto ecossistema energético da Europa.

"O setor de energia está evoluindo rapidamente, com tecnologias de energia limpa e renovável substituindo rapidamente as tecnologias tradicionais de combustíveis fósseis nos mercados de energia e transporte. A Europa é líder global nessas tendências. A Marathon Capital atende a clientes globais nas Américas há mais de vinte anos e espera consolidar esses relacionamentos com uma presença física agora no Reino Unido e na UE", disse Ted Brandt, CEO. "Chris Shaw é um executivo altamente respeitado em fusões e aquisições, que traz uma vasta experiência em energia tradicional e novas energias e sólidos relacionamentos com clientes e investidores globais, e estamos animados em trabalhar com ele como membro sênior da equipe da Marathon Capital e nosso principal banqueiro na região EMEA mais ampla".

O Sr. Shaw ingressou na Marathon Capital após vários anos de sucesso na Moelis & Company, onde foi responsável pela construção de uma importante prática global de consultoria em energia. Ele trabalhou no setor de energia por mais de 25 anos em Londres, Hong Kong, Melbourne, Nova York e Houston, como consultor de clientes em toda a cadeia de valor. Mais recentemente, o Sr. Shaw assessorou a ADNOC em uma série de transações de infraestrutura levantando $25 bilhões e a Saudi Aramco em sua estratégia IPO e International Gas. Antes da Moelis, o Sr. Shaw trabalhou com as principais equipes internacionais de consultoria de energia da Schroders, Citigroup e Barclays. Ele possui um BBA focado em finanças e contabilidade pela Universidade de Emory.

"Com mais um ano recorde para a Marathon Capital, esperamos apoiar Chris com toda a capacidade de nossa empresa, para alavancar sua experiência enquanto buscamos expandir nossa presença na Europa e melhorar o suporte aos nossos clientes globais e à base de investidores", acrescentou Philippe Lavertu, COO da Marathon Capital.

"Estou animado em trabalhar ao lado de Ted, Philippe e da talentosa equipe da Marathon Capital ao estreitarmos os relacionamentos da empresa em toda a Europa", disse o Sr. Shaw. "Estamos vendo a rápida aceleração na transição de energia em direção a um futuro mais sustentável e espero fazer parceria com os consultores qualificados da Marathon Capital e desenvolver seu sólido histórico para ajudar os clientes a atingir seus objetivos estratégicos e financeiros."

Sobre a Marathon Capital:

A Marathon Capital é uma empresa líder em consultoria financeira e bancos de investimento comprometida em facilitar um futuro mais sustentável. A missão da empresa é atingir os objetivos estratégicos e financeiros dos seus clientes, oferecendo soluções inspiradas com base no conhecimento. A Marathon Capital oferece serviços independentes de fusões e aquisições, captação de fundos, financiamento de projetos e assessoria tributária para as principais empresas, investidores e desenvolvedores mundiais de infraestrutura com foco em energia limpa, sustentabilidade, descarbonização e eficiência de recursos. Mais recentemente, a empresa foi eleita "Consultora de Fusões e Aquisições do Ano" ("M&A Adviser of the Year") (2019) no Power Finance & Risk's Power Finance Deals and Firms Awards.

Para mais informações, acesse www.marathoncapital.com ou entre em contato com:

Andrea Rosko

Diretora de Marketing e Comunicações

[email protected]

Este comunicado à imprensa é apresentado apenas para fins informativos gerais e não deve ser usado para qualquer outra finalidade.

FONTE Marathon Capital, LLC

Related Links

http://www.marathoncapital.com



SOURCE Marathon Capital, LLC