Что такое китайский человекоцентристский подход?

Для достижения этой цели правительству необходимо в шестимесячный срок вывести из бедности 5,51 млн жителей 52 уездов по всему Китаю.

Усилия властей КНР дают малоимущим гражданам шанс улучшить свою жизнь. За период с 2013 по 2019 гг. китайским властям удалось избавить от бедности 93 млн жителей сельских районов страны: в течение семи лет подряд число малоимущих ежегодно сокращалось более чем на 10 млн человек.

Выступая с речью в ходе визита на северо-западный Нинся-Хуэйский автономный район с 8 по 10 июня, председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что подобный успех подает прекрасный пример всей нации и демонстрирует огромный потенциал социализма с китайским «лицом» в вопросах обеспечения представителям всех этнических групп равных возможностей в процессе перехода к эпохе умеренно процветающего общества.

Человекоцентристский подход и искоренение бедности

Человекоцентризм занимает основное место в политической концепции Си Цзиньпина. Этот подход входит и в сферу основных целей и задач государства наряду с преодолением коррупции, ликвидацией бедности и повышением стандартов жизни населения, а также профилактикой и контролем распространения COVID-19.

Начиная с 2012 года, когда Си Цзиньпин занял пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), он не раз заявлял, что его «главная цель - реализовать стремление людей к лучшей жизни».

«Ни одно этническое меньшинство не должно быть обделено вниманием в процессе комплексного формирования умеренно процветающего общества», - отметил глава государства в ходе своего июньского визита в Нинся-Хуэйский АР.

Обсуждая проблему искоренения бедности с местными чиновниками и партийными деятелями, он поручил им строго придерживаться человекоцентристского подхода к развитию и ставить интересы фермеров на первое место при реализации проектов модернизации сельскохозяйственного сектора и культурного туризма, прилагая все усилия для повышения уровня их доходов.

Спасение человеческих жизней - главный приоритет на фоне пандемии COVID-19

Человекоцентризм является основой предпринимаемых властями КНР мер по профилактике и контролю распространения новой коронавирусной инфекции. Центральный комитет КПК во главе с Си Цзиньпином оперативно отреагировал на вспышку пандемии COVID-19, пообещав защищать жизни и здоровье людей любой ценой.

Центральное правительство страны мобилизовало медицинских работников из всех уголков Поднебесной и обеспечило поставки самого современного оборудования и необходимых ресурсов в наиболее пострадавшую провинцию Хубэй.

«Что значит "человек превыше всего"?» Таким риторическим вопросом Си Цзиньпин задавался в ходе диалога с делегатами из Внутренней Монголии в день открытия ежегодного съезда ВСНП 22 мая.

«Около 10 медиков в течение многих дней не отходили от постели больного и в конце концов спасли ему жизнь. Целая команда специалистов боролась за спасение одного пациента. По сути, именно в этом заключается основной фактор успеха (в сохранении человеческих жизней)», - заявил председатель Си, комментируя историю спасения 87-летнего пациента с COVID-19, рассказанную д-ром Ло Цзе, депутатом пров. Хубэй в составе ВСНП 13-го созыва.

«Мы стремимся спасать жизни любой ценой. Вне зависимости от возраста пациента или тяжести его состояния - мы никогда не сдаемся», - добавил он.

Пандемия COVID-19 заставила медицинских работников по всему земному шару осознать, что пожилые люди - самая уязвимая группа населения, и для их спасения требуются самые сложные и современные медицинские ресурсы. Китайские врачи уделяли одинаковое внимание каждому пациенту, вне зависимости от их возраста или благосостояния.

Как отмечается в отчете о работе правительства за текущий год, в первом квартале 2020 года Китай столкнулся с негативными показателями роста экономики, однако спасение жизней и сдерживание угрозы COVID-19 целиком стоили того.

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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=w4_Px0PE3-c

SOURCE CGTN