创意厨艺挑战赛："我家食谱"获胜者揭晓

波士顿2022年6月3日 /美通社/ -- 美国公共电视台(APT)是公共电视烹饪专家的发祥地和创意厨艺挑战赛:我家食谱(Create Cooking Challenge: My Family's Recipe)的赞助商。该电视台今天宣布,已挑选两位新的数字主持人加入美国顶级美食名人行列。由作为公共电视最知名厨师组成的评委们从全国100多名入围者中精挑细选,来自密苏里州圣路易斯的Adam Lambay 赢得了大奖,获得4000美元的资金和价值1000美元的烹饪设备,以此制作10个时长两分钟的网络系列视频,并在CreateTV.com上播出。来自佛罗里达州坦帕的Dennis Perez获得第二名,收获1000美元的资金和价值1000美元的烹饪设备,以此制作3个时长两分钟的网络系列视频,并在CreateTV.com上播出。Create®节目由APT、The WNET Group和GBH Boston发行和制作。作为一个全国性频道,Create®在美食、旅行、家庭和园艺、艺术和手工艺、健身和生活方式等领域提供公共电视中的最佳内容,被241个地方公共电视台播出。

创意厨艺挑战赛的评比时间为3月8日至4月5日,由最知名的公共电视主持人组成的评委组进行评比:Kevin Belton(Kevin Belton's Cookin' Louisiana)、Pati Jinich(Pati's Mexican Table)、Diane Kochilas(My Greek Table)、Nick Stellino(Storytellers in the Kitchen和甄文达(甄能煮!)。参赛者网上提交的内容包括关于其食谱准备的原创短视频(两分钟以内)、关于其食谱来源的简要介绍、完整食谱以及成品菜肴的照片。评审标准包括已展示的烹饪知识、演讲技能、上镜吸引力、独特的想法和制作价值观。今年的参赛选手介绍了来自超过25个不同国家和文化传统的多代食谱,以及代表近35个地区的美国本土食谱。获奖者的食谱连同许多精选作品以及评委分享的一些作品将出现在CreateTV.com的创意厨艺挑战赛节目新的传承食谱系列中。

头等奖得主Adam Lambay

在Adam Lambay的心中,他从不怀疑自己有一天会成为厨师。 事实上,当Adam 10岁左右时,他就告诉过母亲他想成为"一位身穿白色工作服的人"。妈妈猜想他希望成为医生。 他迅速纠正说:"不! 我想成为厨师!" 他的早期目标

第2页 创意烹饪挑战赛获胜者揭晓 明确设定目标,Adam的梦想从未动摇。他的整个职业生涯都奉献给了烹饪艺术,现在他是圣路易斯球场希尔顿酒店的行政总厨, 并在整个圣路易斯大区和周边范围内的高档 餐馆中拥有大众津津乐道的多个重要职位。

Adam是土生土长的圣路易斯人, 仅有的一次离开家乡是前往肯塔基州路易斯维尔的烹饪学校学习。毕业后,他回到他热爱的圣路易斯社区, 他在这里是一个活力四射的角色——是厨师和烹饪教练,还是忙碌的丈夫和两个孩子的父亲。Adam的家人在 圣路易斯社区生活超过50年。他父亲的几个兄弟首先从印度孟买附近的一个渔村大家庭移民到此。 Adam的父亲紧随其后,渴望开辟新的生活和靠近他的几个兄弟。他很快遇到Adam的母亲并结婚,母亲是第一代德国移民的孙女。Adam的曾祖父母在第一次和第二次之间来到圣路易斯, 并在市中心成功开设了一家烘焙店。Louis. 在家中,Adam的父亲烹制印度风格的菜肴,而他的祖母则根据自己的德国传统准备家庭菜肴。

Adam表示,公共电视台在他立志成为一名厨师方面发挥了重要作用。他观看烹饪节目长大,表示自己从来都看不够。他认为Julia Child和其他烹饪节目主持人对他有很大的影响,但他最喜欢的是"甄能煮!"系列节目(40多年来持续时间最长的电视烹饪节目)。担任今年创意厨艺挑战赛评委小组厨师的甄文达评论道,他认为Adam不仅展示了一段"各方面都很好的视频",而且还"展示了扎实的技能,并在展示菜肴食谱方面做得非常出色。" 事实上,几位评委都对Adam在吸引观众观看他的视频方面所做的出色工作做出了点评。Diane Kochilas表示,这些个人故事"很好",很有"人情味"。Nick Stellino则表示,他对Adam给观众的辅导之"精彩"印象深刻,Pati Jinich反复赞扬了他向观众详细介绍解印度菜肴,"用观众熟悉的语言来描述,让我们都明白他说的是什么"。她还对Adam深刻了解他使用的所有食材印象深刻。她和Kevin Belton都表示,她们迫不及待地想要尝试他的菜肴,这道菜称为Moka with Pupper,Adam解释为"印度风味炒鸡蛋"。

Adam致力于将他的CreateTV.com数字系列片的重点放在"印度灵感"食谱上,代表着某种"与标准餐厅更熟知食谱的融合"。 他表示,这些食谱不会"过辣",而是会利用香辛料和香料,让普通家庭都更容易烹制每道菜肴。

第二名获奖者Dennis Perez

创意厨艺挑战赛:我家食谱第二名获奖者Dennis Perez来自佛罗里达州坦帕,从事IT工作并管理软件开发团队。但是,Dennis放下电脑后喜欢在厨房里烹制菜肴和录制视频,或者在户外释放自己的其他激情:远足和射箭。

第3页,创意厨艺挑战赛获胜者揭晓 无论是在厨房里、电脑前还是将箭射出去的那一刻,Dennis都专注于他喜欢做的事情,他表示这些技能对他来说很重要。 Dennis是在一个多代人的环境中长大,家人们在厨房中花的时间比在其他房间中都多。他的家人在离开古巴后首先在纽约定居,多年后又前往他们现在生活的坦帕。他表示,家中的孩子是"在厨房中长大的",因为厨房是家庭的核心,"爱都是通过食物来表达的"。

他的获奖视频Cuban Picadillo受到了评委的高度赞扬。Diane Kochilas表示,她觉得Dennis"非常有吸引力",从他的故事中学到了很多东西,而Nick Stellino则迫不及待地想看到Dennis主持的系列节目。Pati Jinich和Kevin Belton都称赞他通过有趣的拍摄镜头和食谱替代食材秘诀激发了观众的兴趣。

即将登陆CreateTV.com

随着系列节目开始制作,两位获奖者的作品预计将在今年秋季首播。创意厨艺挑战赛已进入第四个年头,来自全国各地的视频提交量已接近110个,参与节目的观众来自60多个地方公共电视市场。除了这两个顶级奖项外,主办方还向来自纽约州、加利福尼亚州、威斯康星州、佛罗里达州、华盛顿州、佐治亚州、马里兰州、弗吉尼亚州、新罕布什尔州和亚利桑那州当地Create电视台和公共电视市场的参赛者颁发了16个奖项。所有18位比赛获胜者、他们的视频作品以及他们家乡的完整名单请见下方,他们的视频、食谱和当地电视台信息请见https://createtv.com/originals/create-cooking-challenge-my-familys-recipe-finalists-2022。

"创意厨艺挑战赛:我家食谱"的更多获胜者、他们的食谱、家乡和作品链接如下:

第3名 - Andrew Tasakos,Pork Souvlaki

华盛顿州雪兰 https://www.youtube.com/watch?v=rlsgAIzO6Xs&t=1s

第4名 - Carolyn Gloria,Pan de Polvo, 德克萨斯州圆石城 https://www.youtube.com/watch?v=3JxYE6Pn5IA

第5名 - Cyndy Cecil,Grandma Cecil's Eclair Pie, 纽约州多布斯费里 https://www.youtube.com/watch?v=K53LU9XuPwU

第6名 - Donna Cianciola and Diane,Sicilian Artichokes : Gourmet or Good Enough, 马里兰州诺丁汉 https://youtu.be/8l9Hwm87z-c

第7名 - Cliff Pelloni,Pelloni Family Easter Dish: Afflataa, 佐治亚州罗斯威尔 https://youtu.be/OpSL3EUtvwU

第8名 - Tristan Heath,Varenyky (Blueberry Dumplings), 弗吉尼亚州梅卡尼克斯维尔 https://www.youtube.com/watch?v=3HioUBHqYTc

第4页,创意厨艺挑战赛获胜者揭晓 第9名 - Grace Vallo(Bianco),Lobster Puff Pastry Tart("Adult" Lobster Roll), 新罕布什尔州塞勒姆 https://youtu.be/cTuYJoTKWFk

第10名 - Daniel Torrez,Beef Enchiladas, 威斯康星州维罗纳 https://youtu.be/XoNjQ8_ZfRA

第11名 - Stefania Lanzafame,Scacciata Siciliana di Cipollina (Sicilian Scacciata with Chives), 佛罗里达州圣克劳德 https://youtu.be/V6KgqB3SLLs

第12名 - Vincent Williams,Pineapple Coconut Cake, 佐治亚州石峰 https://youtu.be/NZ9P2h1G6sU

第13名 - Susan Seger,Yiayia's Savaren, 加利福尼亚州新港滩 https://youtu.be/RUvfjzeRzcU

第14名 - Kurt Bantilan,Ube (Purple Yam) Doughnuts, 纽约州杰克逊高地 https://youtu.be/_JM7qo4FSsc

第15名 - Edward Cunje,Sous Vide Guyanese Beef Curry, 亚利桑那州凤凰城 https://youtu.be/RxlYzWvvkv0

第16名 - Michael Angel Loayza, Jr.,Papa a la Huancaína (Peruvian-style potato salad), 纽约州西考德威尔 https://www.youtube.com/watch?v=ZBh6wIL0Elk

第17名 - Tamisa Covington,Hearty Black Eyed Peas and Kale Soup, 纽约州布鲁姆菲尔德 https://www.youtube.com/watch?v=GcTDP8Gs8-g

第18名 - Nova Sasi,Nam Tok, 伊利诺伊州芝加哥 https://youtu.be/2ig1CCx_GeI

由美国公共电视台赞助。无需购买。向美国五十个州、哥伦比亚特区和美国领地的合法居民开放。需年满18岁。(美国东部时间)2022年3月8日凌晨12:01开始; (美国东部时间)2022年4月5日深夜11:59结束。ET. 有关完整的官方规则,请访问www.CreateTV.com/challenge。法律禁止无效。

关于Create:Create®现已进入第17个年头,是一个首屈一指的生活方式频道,拥有公共电视最受欢迎的"How-to"系列节目,专注于美食、旅游、家居和园艺、艺术和手工艺、健身和生活方式。 Create由美国公共电视(APT)、WNET Group(纽约)和GBH Boston联合美国教育电信协会(NETA)和PBS制作和发行。Create TV在全国241家公共电视台播放,覆盖逾83%的USTVHH观众,在美国25大电视市场中排名21位。Create的配套网站CreateTV.com提供广泛的视频、Create TV播出时间表、节目和主持人信息。

