創造烹飪挑戰：我的家傳食譜今天公開影片試鏡

波士頓2022年3月9日 /美通社/ -- Create TV 宣佈啟動下一個「創造烹飪挑戰」(Create Cooking Challenge),這是其第五屆全國影片比賽,旨在為生活方式系列尋找數碼主持人。今年,創造烹飪挑戰:我的家傳食譜 (Create Cooking Challenge: My Family's Recipe) 的重點是美國人豐富多樣的遺產及其世代相傳的家庭美食,通常是當地或地區菜餚的版本。大獎得主將在 CreateTV.com 上主持一個網絡系列節目。Create 是美國收視率最高的多播頻道之一,在 241 個公共電視台播出,每年有超過 4,000 萬觀眾收看。

由美國公共電視台 (APT) 贊助的創造烹飪挑戰:我的家傳食譜將於 2022 年 3 月 8 日至 4 月 5 日舉行。參賽者必須在網上提交一段簡短(兩分鐘或更短)的原創影片,其中包含他們的食譜、關於食譜和烹飪興趣的簡要說明、成品菜餚的照片和食譜。比賽將由 Create 工作人員和一些公共電視台最知名的主持人組成的評審團評判:Kevin Belton (Kevin Belton's Cookin' Louisiana)、Pati Jinich (Pati's Mexican Table)、Diane Kochilas (My Greek Table)、Nick Stellino (Storytellers in the Kitchen) 和 Martin Yan (Yan Can Cook!)。

評審團用來評審參賽者所提交影片的準則將是:所展示的知識、簡潔表達構想的能力、整體畫面吸引力、獨特性和製作價值。大獎包括 4,000 美元現金和價值 1,000 美元的製作設備,用於完成 CreateTV.com 的 10 集數碼系列節目。二獎得主將獲得 1,000 美元現金和價值 1,000 美元的製作設備,以完成 CreateTV.com 3 集數碼系列節目。比賽對象為 18 歲及以上人士,從家庭廚師到專業廚師。共有 18 名得獎者獲命名。

CreateTV.com/challenge 今天開始提供完整的評審標準清單、參賽技巧、提交表格的審核副本以及官方規則(感興趣的參賽者可以存取即時提交表格)。

自 2016 年以來,來自全國各州的數百名公共電視觀眾參加了 Create Challenge 創造挑戰賽,近 80 名得獎者獲命名。今年的得獎者將在 CreateTV.com 上推出新的資源。Create 的全新傳承食譜合集將提供食譜和每道菜的照片。這將是一個不斷增長的資源,包括今年挑戰賽的獲勝者和其他精選食譜,其中包括由 Create TV 的烹飪節目主持人提供的食譜。

由美國公共電視台贊助。無需購買。公開接受美國五十個州、哥倫比亞特區和美國領土的合法居民參加。18 歲或以上。由 2022 年 3 月 8 日凌晨 00:01 開始 (美國東部時間),並於 2022 年 4 月 5 日晚上 11:59 截止 (美國東部時間)舉行投資者電話會議。如需完整的官方規則,請瀏覽 www.CreateTV.com/challenge。在法律禁止的情況下無效。

關於 Create:現在是 Create® 的第 17年,這個頂級生活品味頻道播放公共電視最受歡迎的「如何」系列,並以美食、旅行、家居和園藝、藝術和手工藝、健身和生活品味為主。Create 由 American Public Television (APT)、WNET Group(紐約)和 GBH Boston 與國家教育通訊協會 (NETA) 和 PBS 共同製作和發行。Create TV 在全美由 241 家本地公共電視台播放,覆蓋超過 83% 的美國家庭電視戶 (USTVHH),在美國 25 大電視市場中排名 21 位。Create 附設的網站 CreateTV.com 提供廣泛的影片、Create TV 節目表、節目和主持人資訊。

