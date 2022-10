MIR2M: O Guerreiro foi lançado no mercado global (exceto Coreia, China ) em 1º de setembro.

Os jogadores agora podem desfrutar de novas masmorras e vários novos conteúdos nas atualizações do servidor cruzado (Império do Dragão Divino).

É um jogo de role-playing com arte marcial oriental oriental. Está sendo desenvolvido usando o IP de A lenda de Mir 2.

SEUL, Coreia do Sul, 14 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- WEMADE (CEO: A empresa subsidiária de Henry Chang, chuanqi IP, lançou no mercado global (exceto Coreia, China) ofertas para o seu primeiro jogo na série MIR2M, 'MIR2M: O Guerreiro em 1º de setembro.

Chuanqi IP atualiza novos conteúdos de 'MIR2M: O Guerreiro'

Há uma variedade de novos conteúdos disponíveis no servidor cruzado (Império do Dragão Divino) que você pode desfrutar como parte da celebração do primeiro mês desde o lançamento. Servidor cruzado (Império do Dragão Divino) é um conteúdo que permite aos usuários competir com outros jogadores e crescer mais forte através de PVP e PVE. Você pode obter itens de equipamento que podem ser instalados na Fornalha Divina da recém-adicionada masmorra Terra Secreta do Dragão Divino no servidor cruzado. Cheiro da Fornalha Divina, um conteúdo de crescimento, também é adicionado ao Fornalha Divina para atualizar. Além disso, vários eventos no jogo estão sendo realizados em comemoração à atualização.

'MIR2M: O Guerreiro' é um jogo de interpretação de personagens que apresenta a Arte Marcial Oriental, que está sendo desenvolvida usando o IP do trabalho representativo da WEMADE, A lenda de 2. Neste jogo, os jogadores podem desfrutar de uma variedade de conteúdo PK (O Senhorio Sabuk, Campo de batalha do Santuário, etc) e conteúdo do clã (Chefe da Guilda, Escolta de transporte da guilda, etc).

Mais diversão é adicionada com um método Jogue e ganhe (J&G) que usa tokens CQB, que podem ser produzidos com septárias. A septária pode ser obtida gratuitamente durante o jogo. O token CQB será aplicado a jogos futuros na série MIR2M.

Desenvolvido em conjunto pela chuanqi IP e pela Hunter Games 'MIR2M: O Guerreiro foi integrado à plataforma de jogos blockchain 'WEMIX PLAY'. Jogável em dispositivos móveis e versões de cliente de PC.

Confira informações detalhadas sobre 'MIR2M: O Guerreiro e Atualizações e Eventos no site oficial do jogo.

Site oficial/redes sociais:

MIR2M: Site oficial do Guerreiro: www.mir2m.world

MIR2M: Telegrama de O Guerreiro: www.mir2m.world/community

MIR2M: Comentários sobre: YouTube de O Guerreiro: www.mir2m.world/youtube

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1920570/Mir2M___image.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1898694/MIR2MTW_Logo.jpg

FONTE ChuanQi IP

SOURCE ChuanQi IP