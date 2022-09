- MIR2M: The Warrior foi lançado no mercado global (exceto Coreia e China) em 1º de setembro.

- Em comemoração ao lançamento global, um evento de airdrop será realizado para os primeiros quatro milhões de usuários por ordem de chegada.

- Trata-se de um jogo de representação de papéis (RPG) com artes marciais orientais. O jogo está sendo desenvolvido com a PI de The Legend of Mir 2.

SEUL, Coreia do Sul, 16 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A ChuanQi IP, subsidiária da WEMADE (CEO: Henry Chang), lançou no mercado global (exceto Coreia e China) o seu primeiro jogo da série MIR2M, "MIR2M: The Warrior", em 1º de setembro.

ChuanQi IP lança evento de airdrop global para "MIR2M: The Warrior"!

Os eventos de airdrop comemorativos do lançamento global do "MIR2M: The Warrior" estão em andamento. Trata-se de um evento no qual as primeiros quatro milhões de pessoas que chegarem receberão um total de 1,2 milhão de CQBs. Além disso, está havendo vários eventos nos quais um total de 100 mil CQBs serão distribuídos ao primeiro milhão de pessoas apenas desenvolvendo seus personagens.

O "MIR2M: The Warrior" é um RPG com artes marciais orientais, que está sendo desenvolvido com a PI da obra representativa da WEMADE, The Legend of Mir 2. Nesse jogo, os jogadores podem desfrutar de vários conteúdos de PK (Battle of Sabuk, The War of the Territorial Occupation etc.) e conteúdos de clãs (Clan Boss, Boss Raid etc.).

Pode haver ainda mais diversão com um método Play and Earn (Jogar e Lucrar, P&E), que utiliza tokens CQB, que podem ser produzidos com septarias. A septaria pode ser obtida gratuitamente durante o jogo. O token CQB será aplicado a jogos futuros da série MIR2M.

Desenvolvido em conjunto pela ChuanQi IP e Hunter Games, o "MIR2M: The Warrior" foi integrado à plataforma de jogos de blockchain "WEMIX PLAY" da WEMADE. Reprodução em dispositivos móveis e versões para clientes de PC.

Confira as informações detalhadas sobre o MIR2M: The Warrior e o evento de airdrop no site oficial do jogo.

FONTE ChuanQi IP

