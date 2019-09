Chubb annonce la nomination de Dónal Corcoran au poste de directeur adjoint régional des gammes de produits accident et santé pour particuliers en Europe continentale

LONDRES, 2 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Chubb a annoncé aujourd'hui la nomination de Dónal Corcoran au poste de directeur adjoint régional des gammes de produits accident et santé pour particuliers en Europe continentale, avec effet immédiat.

Dans le cadre de cette fonction nouvellement créée, Dónal aura pour mission générale de définir et de mettre en œuvre la direction stratégique des activités liées aux gammes de produits pour particuliers et aux partenariats en Europe continentale.

Basé à Madrid, Dónal relèvera de Véronique Brionne, directrice générale adjointe et directrice des produits accident et santé pour l'Europe continentale.

Dónal compte plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance aux particuliers, une expérience acquise au cours de plusieurs missions internationales aux responsabilités croissantes chez AIG. Il est titulaire d'un master en finance de l'Université de Cork en Irlande. Il est également comptable agréé et candidat au MBA de la Kellogg School of Management de la Northwestern University, aux États-Unis. Dónal a reçu la distinction « Leader of Tomorrow » (Leader de demain) décernée par l'International Insurance Society à Singapour en 2016.

Véronique Brionne a déclaré :

« Je suis ravie d'accueillir Dónal au sein de Chubb alors que nous cherchons à développer notre stratégie à long terme pour nos gammes de produits pour particuliers et nos partenariats à travers toute l'Europe continentale. Sa vaste expérience internationale et multigammes nous aidera à faire évoluer nos activités et à mener à bien notre ambitieux plan de croissance dans la région. »

