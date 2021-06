Chubb effectue des nominations à des postes de direction dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique

LONDRES, 29 juin 2021 /PRNewswire/ -- Chubb a annoncé aujourd'hui des nominations à des postes de direction dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Sara Mitchell est nommée présidente de la division Europe continentale, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Sara sera responsable des activités de Chubb en matière d'assurance IARD dans 26 pays d'Europe continentale, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Au cours de son dernier poste, Sara était présidente de division pour le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Afrique du Sud.

Mark Roberts est nommé président de division pour le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Afrique du Sud et succède à Sara. Mark sera responsable des activités de Chubb en matière d'assurance IARD au Royaume-Uni, en Irlande et en Afrique du Sud. Le poste le plus récent de Mark était celui de directeur de la souscription pour les activités dommages et responsabilité civile, pour le Royaume-Uni et l'Irlande.

Robert Wilson est nommé directeur de la souscription pour Chubb Global Markets et souscripteur actif du syndicat 2488 du Lloyd's de Chubb. Robert sera responsable de toutes les activités de souscription de Chubb Global Markets et du syndicat 2488. Au cours de son dernier poste, Robert était Chef adjoint de la souscription et Chef des opérations de souscription chez Chubb Global Markets.

Sara, Mark et Robert rendront tous compte à David Furby, président régional pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. En plus de ses responsabilités actuelles, David occupe le poste de président de Chubb Global Markets.

Toutes les nominations prennent effet immédiatement, sous réserve des approbations réglementaires.

Citons David Furby : « Je suis très heureux d'accueillir Sara, Mark et Robert dans l'équipe de direction de la région EMEA. Ils ont tous fait leurs preuves et, grâce à leur solide expérience de leadership, ils apporteront le meilleur de Chubb à nos clients et à nos courtiers dans toute la région. »

Juan Luis Ortega, vice-président exécutif du groupe Chubb et président de l'assurance générale outre-mer, a déclaré : « Avec leurs dizaines d'année d'expérience et de réussite dans le secteur, et sous la direction générale de David Furby, ces trois cadres - Sara, Mark et Robert - représentent une équipe extrêmement forte et talentueuse à la tête de notre région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Nous sommes ravis d'effectuer des nominations à des postes de direction, démontrant une fois de plus l'importance des talents au sein de Chubb. »

Sara Mitchell compte plus de 18 ans d'expérience dans le secteur des assurances. Sara a rejoint Chubb en 2011 et a occupé plusieurs postes de direction au sein de l'activité dommages aux particuliers et aux entreprises au Royaume-Uni et en Europe. Avant de rejoindre Chubb, Sara a occupé plusieurs postes chez RSA et Allianz. Elle est titulaire d'un diplôme en chimie de l'université de Manchester et est un membre associé du Chartered Insurance Institute.

Mark Roberts possède 28 ans d'expérience dans le secteur des assurances, dont 22 ans chez Chubb. Mark a rejoint la société en 1999 et a occupé au fil des ans des postes de plus en plus importants dans le domaine de la souscription et de la gestion. Mark a débuté sa carrière comme courtier chez SBJ et avant de rejoindre Chubb, il a travaillé comme souscripteur chez ITT London & Edinburgh. Mark est titulaire d'un diplôme en histoire ancienne de l'université de Durham.

Robert Wilson possède 35 ans d'expérience dans le secteur des assurances. Robert a rejoint Chubb en 2009 et a occupé plusieurs postes de direction au sein de Chubb Global Markets. Avant de rejoindre Chubb, Robert a travaillé comme courtier en traités de réassurance chez Marsh, JLT et Aon.

À propos de Chubb

Chubb est la plus grande compagnie d'assurance multirisque cotée en bourse au monde. Avec des activités dans 54 pays et territoires, Chubb propose des assurances dommages, accidents aux entreprises et aux particuliers, des assurances complémentaires santé, réassurance et assurance vie à un groupe diversifié de clients. En tant qu'entreprise de souscription, nous évaluons, assumons et gérons les risques avec perspicacité et professionnalisme. Nous assurons le service lié aux réclamations et effectuons équitablement et rapidement le paiement associé. La société se définit également par sa vaste gamme de produits et de services, ses capacités importantes de distribution, sa solidité financière exceptionnelle et ses opérations locales à l'échelle mondiale. La société mère Chubb Limited est cotée à la Bourse de New York (NYSE: CB) et fait partie de l'indice S&P 500. Chubb possède des bureaux de direction à Zurich, New York, Londres, Paris et dans d'autres endroits, et emploie environ 31 000 collaborateurs dans le monde entier. Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse suivante : www.chubb.com.

