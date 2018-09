Chubb nomme Dawn Miller au poste de directrice générale adjointe pour ses activités de marché intermédiaire et de petits commerces et la distribution pour l'Europe continentale

LONDRES, 18 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Chubb a annoncé aujourd'hui la nomination de Dawn Miller au poste de directrice générale adjointe pour ses activités de marché intermédiaire et de petits commerces et l'ensemble de la distribution en Europe continentale.

À ce titre, Dawn sera chargée de diriger les segments de marché intermédiaire et de petits commerces de Chubb en Europe continentale, alors que Chubb continue de stimuler et de développer ses capacités et ses offres de produits. Dawn dirigera également l'organisation de distribution de Chubb à travers le continent européen. De plus, Dawn aura la responsabilité des relations avec les courtiers internationaux pour l'activité étrangère générale de Chubb.

Dawn relèvera d'Adam Clifford, président de division, Europe continentale et deviendra membre de l'équipe de direction de l'Europe continentale. La nomination prend effet le 8 octobre 2018.

Dawn était plus récemment la présidente-directrice générale, États-Unis, chez AXA Insurance Company pour sa division des lignes commerciales. Au cours de ses 25 années de carrière, elle a occupé divers postes de direction dans des sociétés d'assurance de premier plan.

Adam Clifford, président de division, Europe continentale, a déclaré :

« Je suis ravi que Dawn nous rejoigne chez Chubb. Il s'agit d'un nouveau poste qui démontre notre engagement envers le marché intermédiaire et les petits clients commerciaux en Europe continentale [EC]. Elle apporte une grande richesse d'expérience et de savoir-faire et est idéalement placée pour élaborer et mettre en œuvre nos plans pour ces segments critiques de notre activité en EC, tout en stimulant notre approche de la distribution. Je suis très impatient de l'accueillir chez Chubb et de travailler avec elle sur de nouvelles opportunités de marchés de l'EC. »

