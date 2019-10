Chugai renouvelle sa licence de la platforme bioinformatique ISPRI d'EpiVax pour l'évaluation de l'immunogénicité

PROVIDENCE, Rhode Island, 24 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Il a été annoncé aujourd'hui que Chugai Pharmaceutical Co, Ltd. (« Chugai »), membre du groupe Roche, renouvellera l'accès sous licence de la platforme bioinformatique Immunogenicity Screening and Protein Reengineering Interface (ISPRI, 'criblage d'immunogénicité et interface de réingénierie de protéines') mise au point par EpiVax, Inc. (« EpiVax »).

Chugai, l'une des principales sociétés de recherches en produits pharmaceutiques au Japon, avec une forte présence dans les produits biotechnologiques, a intégré la platforme avancée ISPRI dans sa filière d'évaluations précliniques après avoir effectué en septembre 2013 une comparaison directe et approfondie, comparant ISPRI à d'autres outils informatiques. Ce renouvellement de 3 ans étendra jusqu'en 2022 la relation d'affaires des sociétés et marque ainsi 9 années d'utilisation d'ISPRI, témoignage fort de la précision et de l'utilité des outils immuno-informatiques d'EpiVax.

ISPRI contient plusieurs algorithmes spécialisés aidant à évaluer le potentiel immunogène de séquences protéiques et à réduire la probabilité d'effets indésirables des candidats-médicaments, améliorant ainsi les chances de succès du développement clinique. ISPRI permet des comparaisons entre de nouveaux produits biologiques et une gamme de protéines humaines naturelles ; elle tient compte de l'impact des Trégitopes (épitopes régulateurs T) sur le potentiel immunogène. Découverts par EpiVax, les Trégitopes sont des 'commutateurs' naturels du système immunitaire et leur fonction est de réduire l'immunogénicité des protéines hypervariables, comme les anticorps. Chugai est l'une des 12 grandes sociétés pharmaceutiques qui actuellement concèdent des licences pour les outils de criblage de produits biologiques avant leur développement clinique.

La platforme ISPRI a permis aux chercheurs de Chugai d'examiner des milliers de séquences biologiques, ce qui a abouti à plusieurs thérapies novatrices comme SKY59, nouvel anticorps anti-C5 recyclant, ou encore Hemlibra, anticorps bispécifique révolutionnaire pour l'hémophilie A, et de nombreux autres. Dr Tomoyuki Igawa, PDG de Chugai Pharmabody Research Pte. Ltd ( filiale de recherche en propriété exclusive de Chugai ), a déclaré : « Nous avons hâte de continuer l'usage productif des outils d'EpiVax dans la découverte d'anticorps et de médicaments protéiques. » Annie De Groot, PDG et fondatrice d'EpiVax, en a convenu : « Nous sommes reconnaissants de la poursuite de cette relation commerciale avec Chugai. Nous attendons avec impatience les prochains produits biologiques innovants que cette société mettra sur le marché dans les années à venir. »

EpiVax, entreprise de biotechnologie basée au Rhode Island, a mis au point ISPRI, un environnement de travail sûr et interactif sur le web pour le criblage de l'immunogénicité. ISPRI peut servir au criblage à haut débit de séquences partielles et complètes de protéines thérapeutiques, à l'identification de régions potentiellement immunogènes (appelées cluster d'épitopes) et à la cartographie fine des acides aminés individuels contribuant le plus à l'immunogénicité du cluster. ISPRI est le seul outil de criblage qui prenne en compte les Trégitopes, découverte exclusive d'EpiVax associée à l'induction des cellules T régulatrices. EpiVax concède sous licence la platforme ISPRI et effectue des analyses sur mesure pour être au service de nombreuses grandes sociétés pharmaceutiques et petites entreprises de biotechnologie dans le monde entier. Pour davantage d'informations sur EpiVax, visiter : http://www.epivax.com.

Chugai est l'une des plus importantes sociétés de recherches pharmaceutiques du Japon, avec une forte présence dans les produits biotechnologiques. Basée à Tokyo, Chugai est spécialisée dans les produits pharmaceutiques sur ordonnance et elle est cotée à la 1ere section de la Bourse de Tokyo. En tant que membre important du groupe Roche, Chugai participe activement aux activités de recherche et développement au Japon et à l'étranger. Chugai se consacre spécifiquement à développer des produits innovants et pouvant répondre aux besoins médicaux non satisfaits. Des informations supplémentaires sont disponibles sur https://www.chugai-pharm.co.jp/english.

