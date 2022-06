Chung Mong-won, président du groupe Halla, est intronisé au Temple de la Renommée de l'IIHF

Le président Chung, cinquième personne asiatique intronisée, a fondé la première équipe masculine de hockey de Corée, Mando Winia (désormais Anyang Halla) dans son entreprise en 1994, il a favorisé le développement du hockey sur glace coréen pendant 26 ans, et travaillé avec les joueurs à élever la 'ligue asiatique' au niveau international. L'IIHF a récompensé sa détermination et ses efforts en l'intronisant au Temple de la Renommée du IIHF en 2020. En Asie, le président Chung Mong-won a été intronisé au Temple de la renommée de l'IIHF à la suite de Yoshiaki Tsutsumi (Japon), Tsutomu Kawabuchi (Japon), Shoichi Tomita (Japon), Boris Alexandrov (Kazakhstan). Le Président Chung est le premier Coréen à recevoir cette récompense. Il a notamment contribué à la paix mondiale en formant une équipe olympique unie composée de hockeyeuses nord-coréennes et sud-coréennes, mais aussi en développant des relations diplomatiques et été nommé consul honoraire de Corée en Slovénie.

Lors de cette cérémonie, Mathias Seger (Suisse), Mark Streit (Suisse) et Kimmo Timonen (Finlande) ont été intronisés dans la catégorie « Joueur », tandis que Ron Berteling (Pays-Bas) a reçu le prix Bibi Torriani qui récompense les joueurs issus de pays qui ne sont pas de grandes nations de hockey, et Zoltan Kovacs (Hongrie) a reçu le prix Paul Loicq pour ses contributions exceptionnelles au hockey sur glace international.

Le discours d'acceptation du président Chung sur « Le hockey sur glace et la vie » a été accueilli par une standing ovation des officiels du hockey sur glace du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1834125/Chairman_Chung_Mong_won_of_Halla_Group_takes_a_photograph_with_IIHF_President_Luc_Tardif_before_putt.jpg

SOURCE Halla Group