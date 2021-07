Cibdol deltager i fundraisereventet Fight Cancer Night

BASEL, Schweiz, 19. juli 2021 /PRNewswire/ -- Cibdol, den schweiziske producent af CBD-produkter, deltager i Fight Cancer Night. Kickboksning-arrangementet i Boerdonk i Holland finder sted den 4. september 2021, og det tegner til at blive et actionfyldt fundraiserevent for to førende kræftorganisationer Kika og Fight Cancer.

14 iværksættere og repræsentanter er klar til kamp i håb om at indsamle mere end 25.000 euro til livreddende kræftinitiativer. To af Cibdols egne folk Lesley van Houten og Thomas de Poorter deltager i begivenheden og viderefører firmaets tradition omhandlende lokal fundraising. De to pågældende velgørenhedsorganisationer Kika og Fight Cancer støtter tusindvis af kræftpatienter i Holland.

Kika er en inspirerende velgørenhedsorganisation, der skaffer penge til børn med kræft. Hvert år rammes mere end 550 børn i Holland af kræft. Der er indtil videre indsamlet mere end 137 millioner euro til formålet, og Kika ved, at der er behov for mere forskning for at hjælpe børn og redde liv.

af kræft. Der er indtil videre indsamlet mere end 137 millioner euro til formålet, og Kika ved, at der er behov for mere forskning for at hjælpe børn og redde liv. Fight Cancer er en anden vigtig velgørenhedsorganisation, der hjælper kræftpatienter og finansierer forskning, som leder efter en kur. Fight Cancers arbejde er utrolig vigtigt, da de fokuserer på forebyggelse og hjælper tusindvis af mennesker med at lære om sunde livsstilsvaner.

Alle virksomheder er klar til at slår et slag for et velgørende formål, og det tegner til at blive en aften fyldt med action. Udover de i alt 14 kampe byder aftenen også på prisoverrækkelse og en eksklusiv efterfest. Alle penge, der indsamles, går direkte til Kika og Fight Cancer, så de kan fortsætte deres livreddende arbejde.

Det er kun ved at arbejde sammen, at der er håb om at bekæmpe denne forfærdelige sygdom og forbedre livskvaliteten for alle, som det berører. Vær med, når https://www.cibdol.com/ og flere lokale virksomheder tager kampen op mod kræft.

Eventdetaljer for Fight Cancer Night:

Lørdag den 4. september 2021

Pastoor van Schijndelstraat 37, Boerdonk

Dørene åbner kl. 20.00

Man skal være over 18 år for at deltage

For at få flere oplysninger om begivenheden kan du besøge: https://www.cibdol.com/blog/837-cibdol-at-fight-cancer-night

For pictures visit this link.

Related Links

https://www.cibdol.com/



SOURCE Cibdol