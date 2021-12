Ciberseguridad en 2022: Quest Software brinda las tendencias para proteger los negocios

1) Los ataques de ransomware se intensificarán, impulsando a las compañías a reforzar sus estrategias de protección y recuperación ante desastres: Los ataques de ransomware son cada vez más frecuentes y ya no se limitan a las grandes empresas: las pymes, los servicios públicos, los proveedores de atención médica, las emisoras, los gobiernos locales y los distritos escolares han sido golpeados. Los piratas informáticos ahora están empleando nuevas tácticas para obligar a sus víctimas a pagar el rescate como no solo encriptar datos sino amenazar con publicarlos si no obtienen sus Bitcoins. En septiembre 2021, el Departamento de tesorería de EE.UU. anunció sanciones contra el intercambio de criptomonedas en los pagos de este tipo de ataques.

Estos múltiples factores, combinados con la escasez de talento de TI, impulsarán a las organizaciones a implementar mejores medidas de prevención y detección, así como a implementar una estrategia completa de recuperación ante desastres.

2) Administrar y proteger las plataformas de colaboración será un enfoque aún mayor para el área de TI: Las empresas están apostando por las opciones de trabajo híbridas y remotas. Como resultado, las soluciones líderes de colaboración en el trabajo remoto, como Microsoft Teams, continúan evolucionando rápidamente, brindando un flujo continuo de nuevas características y capacidades para mejorar la colaboración tanto para el personal en la oficina como remoto. Los equipos de TI han estado bajo presión para comprender y configurar estas nuevas capacidades e implementarlas en sus organizaciones de manera que sean seguras. Eso incluye garantizar la membresía correcta del equipo, seguir las mejores prácticas del ciclo de vida del equipo, controlar el acceso externo y el acceso de invitados, y establecer políticas administrativas sólidas para chat, reuniones, eventos en vivo y otras funciones de colaboración.

3) La amenaza interna será más pronunciada que nunca: Debido al incremento en la rotación de personal, muchos más usuarios entran y salen de la red empresarial con lo que surgen más posibilidades de aprovisionar en exceso a los usuarios o de no quitar los accesos de inmediato a los que se van.

Por otro lado, los trabajadores cada vez cuestionan las políticas y condiciones de trabajo. Una demanda común es el trabajo remoto continuo, lo que significa que los equipos de TI deben proteger los dispositivos remotos y los servicios en la nube como Microsoft 365. Con la persistente escasez de talento de TI, las soluciones automatizadas de alta calidad tendrán una gran demanda.

4) Las migraciones se volverán más complejas y requerirán más tiempo: El correo electrónico está perdiendo su dominio como principal método de comunicación dentro de las organizaciones. Con la llegada de los servicios de mensajería en el lugar de trabajo como Microsoft Teams, Google Workspace y Slack, los métodos preferidos de colaboración ahora son el chat y las conversaciones en tiempo real lo que genera que los datos se almacenen menos en Exchange Online y más en SharePoint Online.

En consecuencia, los profesionales de TI deberán ajustar las prioridades y estrategias para las migraciones de datos. En particular, deberán analizar los datos involucrados en función de la complejidad, los patrones de uso y la importancia del negocio, y considerar detenidamente cómo garantizar una coexistencia perfecta de la información. Como resultado, veremos un mayor enfoque en el análisis y la planificación previos a cualquier migración, y los proyectos de fusiones y adquisiciones tomarán más tiempo.

