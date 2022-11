Cidade do Conhecimento China-Singapura Guangzhou: criando um novo centro proeminente de criação do conhecimento e construir uma zona de demonstração de abertura e cooperação

GUANGZHOU, China, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Teve início em Singapura, em 1º de novembro, o 18º Conselho Conjunto China-Singapura para Cooperação Bilateral (JCBC). A reunião resultou na assinatura de 19 Memorandos de Entendimento (MOUs) e acordos de cooperação, incluindo o MOU sobre o Desenvolvimento de uma Estrutura de Cooperação para Promover a Participação das Empresas de Singapura no Desenvolvimento Industrial e Inovação na Cidade do Conhecimento China-Singapura (CSGKS). A reunião também ofereceu um caminho promissor para o desenvolvimento futuro da CSGKS localizado na área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

Um representante da Comissão do Escritório de Assuntos de Cooperação da CSGKS disse que a assinatura do MOU contribuirá para a CSGKS atrair empresas de alta tecnologia mais inovadoras de Singapura e outros países, aprofundar ainda mais a cooperação com Singapura no campo da inovação científica e tecnológica, apoiar as empresas de Singapura na participação plena no desenvolvimento industrial e inovação da CSGKS e abrilhantá-la como o local preferido para as empresas de Singapura investirem.

O Instituto Internacional de Pesquisa Conjunta China-Singapura, que tem como objetivo construir uma plataforma importante para a cooperação China-Singapura e a transformação de conquistas da inovação científica e tecnológica, baseia-se na experiência e sistema da integração entre indústria e universidade de Singapura e formulou nove sistemas de industrialização, incluindo as regras de implementação das políticas de apoio à propriedade intelectual e várias regulamentações para incentivar a inovação e o empreendedorismo. O Instituto atraiu um grupo de talentos internacionais de alto nível, representados pela Universidade Tecnológica de Nanyang de Singapura, para construir projetos no Instituto e promoveu a transformação das realizações.

As regulamentações sobre a CSGKC da província de Guangdong, que entraram em vigor em 1º de março deste ano, delegaram a autoridade de gestão da construção econômica nacional e provincial para o comitê de gestão do CSGKS por meio da legislação, que fez conquistas notáveis nos projetos de cooperação bilateral em nível estadual entre China e Singapura.

Em junho deste ano, o Parque Inteligente China-Singapura, um dos principais projetos para aprofundar a cooperação em inovação científica e tecnológica e a construção de cidades inteligentes, foi oficialmente aberto com um investimento total de 1,4 bilhão de yuans. O Parque apresentou mais de 60 projetos de industrialização, como o NCS Great Bay Area Fintech Delivery Center, o SP Group, o Guangzhou Lion TCR, o Star 3D Oral digital Medicine, etc.

Enquanto isso, como transportadora de inovação industrial construída em conjunto pela China e Singapura, o parque Industrial de Fase I Ascendas OneHub da GKC abrigou mais de 400 empresas e empregou três mil pessoas. O Instituto de Inovação de Guangzhou da Universidade Nacional de Singapura está prestes a recrutar estudantes, comprometer-se a treinar quase três mil talentos de alto nível ao longo de um período de dez anos e lutar para se tornar o maior projeto abrangente da Universidade Nacional de Singapura na China.

Nos últimos anos, foram lançados na CSGKS projetos de cooperação entre a China e Singapura em áreas-chave, como biomedicina, economia digital e desenvolvimento verde:

Em termos de biomedicina, a Biosyngen construiu a maior base de produção comercial de medicamentos imunocelulares no sul da China ; a Lion TCR (Singapura), a empresa líder mundial em terapia de células TCR-T, planeja construir uma base de produção de células GMP e atuar como sede da empresa na China .

; a Lion TCR (Singapura), a empresa líder mundial em terapia de células TCR-T, planeja construir uma base de produção de células GMP e atuar como sede da empresa na . Em termos de economia digital, a NCS, subsidiária de propriedade integral da Singapore Telecom, selecionou a CSGKS para estabelecer o centro de difusão de Fintech da área da Grande Baía e a primeira fase começou a funcionar, esperando que 500 profissionais de TI sejam instalados no final do ano para acelerar o desenvolvimento de 5G, gêmeos digitais, blockchain e outras tecnologias e desenvolver um ecossistema de inovação internacional.

Em termos de desenvolvimento verde, o acordo foi assinado com o SP Group para implementar o investimento, construção e operação de projetos de energia regional (incluindo resfriamento e aquecimento), começando pelo projeto Knowledge Tower, e promovê-los gradualmente para outras regiões, como a Zona Internacional de Demonstração de Cooperação Científica e Tecnológica China-Singapura.

Em termos de serviços financeiros, o MOU de cooperação foi assinado com a Bolsa de Valores de Singapura para promover a emissão de títulos verdes por três empresas estatais, com uma escala cumulativa de emissão de USD 1,34 bilhão, e aprofundar a conectividade com o mercado financeiro internacional.

Como um importante modelo de transporte e inovação de cooperação bilateral entre a China e Singapura, a CSGKC se esforça para construir um polo importante na GBA e se tornar o centro da economia do conhecimento mundial. No futuro, a CSGKC integrará ainda mais estratégias de desenvolvimento da iniciativa Cinturão e Rota e RCEP continuará a melhorar o nível de abertura institucional, aprofundar a cooperação na economia digital e no desenvolvimento verde com Singapura, explorar o potencial dos países da ASEAN e outros mercados e mostrar ao mundo mais novos programas de cooperação internacional e perspectivas repletos de sabedoria chinesa.

FONTE CSGKS Cooperation Affairs Office

SOURCE CSGKS Cooperation Affairs Office