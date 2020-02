Cidade industrial chinesa de Dongguan anuncia medidas de apoio a empresas locais

DONGGUAN, China, 14 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A economia chinesa desperta preocupações porque muitas províncias do país adiaram as operações comerciais de algumas empresas, lojas e fábricas em um esforço para conter a propagação do novo coronavírus (COVID-19). No entanto, Dongguan, cidade industrial no sul da China, tem tomado medidas para ajudar empresas locais a enfrentarem as dificuldades e os impactos trazidos pela epidemia.

O Gabinete de Informação do Governo Provincial de Guangdong realizou recentemente uma conferência de imprensa na qual foi apresentada a situação de retomada dos trabalhos de Dongguan. Até a noite de 10 de fevereiro, Dongguan havia observado uma retomada ordenada do trabalho fora do horário de pico em 4.491 empresas locais, das quais 79,54% pertencem ao setor manufatureiro.

"A epidemia não representa nenhuma ameaça ao futuro desenvolvimento geral de Dongguan", disse Liu Jintang, vice-diretor do Bureau de Indústria e Tecnologia da Informação de Dongguan. A indústria da cidade tem uma taxa média de crescimento anual de 7,4%, ocupando 13,3% do valor agregado das empresas industriais acima da escala designada da província de Guangdong, com o valor agregado das indústrias manufatureiras avançadas e de alta tecnologia representando 54,2% e 42,2%, respectivamente. "Há dados que provam a resiliência e a capacidade de enfrentar o risco na economia de Dongguan", acrescentou Liu. A epidemia terá um impacto adverso no crescimento industrial de Dongguan até certo ponto no primeiro semestre deste ano, especialmente no primeiro trimestre. Mas, em longo prazo, os fundamentos econômicos positivos e o desenvolvimento de alta qualidade permanecem inalterados, conforme Liu estimou.

Para lidar com as influências negativas da epidemia, Dongguan anuncia políticas positivas. Em 7 de fevereiro, 15 políticas foram apresentadas para apoiar empresas locais, incluindo 55 medidas preferenciais como isenção de aluguel, redução de impostos, transferência e renovação de empréstimos e introdução de recursos humanos. A medida visa a promover a retomada das pequenas e médias empresas e reduzir ao mínimo as más influências da epidemia sobre as empresas.

Estima-se que as medidas ajudarão a aliviar os encargos das empresas com um valor total de 2,5 bilhões de yuans. Especificamente, a medida de fornecer subsídios para estabilizar o emprego formulada pelo Departamento de Recursos Humanos e Segurança Social de Dongguan ajudará a aliviar os encargos das empresas com um valor total de 168 milhões de yuans. Mais de 190 mil empresas e 1,21 milhões de funcionários serão beneficiados.

As empresas enfrentam desafios inesperados trazidos pelo controle da epidemia e pelo atraso na retomada do trabalho, tais como a insuficiência de mão de obra. E isso gera impactos negativos sobre o funcionamento normal e a produção das empresas manufatureiras em Dongguan.

Para ajudar as empresas a recrutarem funcionários adequados o mais rápido possível, Dongguan lançou uma feira de empregos on-line, divulgando um total de 83.000 ofertas de trabalho de 1.153 empresas. Foi criada uma coluna especial para as necessidades de prevenção e controle de epidemias, o que pode melhorar a eficiência do recrutamento.

Song Qinggang, que atua no setor local de publicidade e propaganda, disse que as políticas que Dongguan lançou para apoiar as empresas são muito úteis, dando como exemplo a redução de impostos e de aluguel, o que diminui os encargos operacionais e dá grande apoio e incentivo às empresas manufatureiras.

Além disso, Dongguan também promoveu uma série de medidas no momento certo para apoiar a indústria manufatureira local, especialmente as pequenas e médias empresas. Em 6 de fevereiro, Dongguan lançou um plano de ação atualizado para apoiar as empresas locais, introduzindo dez medidas em prol do aumento de capital e da expansão da produção, além da otimização do ambiente de desenvolvimento, para facilitar a transformação e o progresso industrial da cidade.

Enquanto isso, Dongguan reforça ainda mais a sua capacidade de serviço para pequenas e médias empresas. A administração municipal integra de forma abrangente dados relacionados a empresas, coordenando elementos de recursos de imóveis, tecnologia, capital, recursos humanos e outros aspectos, e otimiza ainda mais as funções relevantes da plataforma de informação chamada de "Qi Guan Jia". Medidas off-line e on-line são combinadas para melhorar a qualidade do serviço. Além disso, um mecanismo de trabalho de especialistas em serviços empresariais foi especialmente criado para tornar o serviço mais profissional.

A administração municipal e as empresas estão otimistas quanto ao que pode ocorrer após o surto. "Quando o surto estiver sob controle, o consumo e o investimento atrasados serão efetivados, e a economia industrial de Dongguan demonstrará um crescimento compensatório", disse Liu. A supressão temporária da procura de mercado pode levar a uma recuperação das encomendas em todas as indústrias.

