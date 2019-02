Cidades inteligentes são tema de debates no LIDE Next

No primeiro painel, Regiane Relva Romano, CEO da Vip-Systems e professora da Unifacens, de Sorocaba (SP), e Marcos Krapels, CEO da Micropower Commerc, discutiram a "Energia e Educação". "O Brasil tem jeito, sim. E começa pela educação", afirmou Regiane. Para que alunos desenvolvam soluções tecnológicas, a Unifacens criou Centros de Inovação que geraram até estudos de carros autônomos, além de oferecer aulas de empreendedorismo. De acordo com Krapels, a resolução dos problemas energéticos passa pela combinação de painéis solares e de pequenas turbinas eólicas no alto de edifícios. O armazenamento da energia em baterias permitirá a sua venda e uso para mover ônibus e outros modais, reduzindo a poluição.

O painel sobre "Espaços Urbanos Inteligentes" contou com o colombiano Carlos Jaramillo, que está à frente da Ruta N, e de Luiz Felipe Salin Monteiro, secretário de Tecnologia, Informação e Comunicação do Ministério da Economia do Brasil. Jaramillo destacou Medellín, considerada uma das cidades mais inovadoras do mundo. Questionado sobre a possibilidade de as iniciativas serem replicadas no Brasil, respondeu que "é preciso haver um processo de cocriação com a comunidade que será beneficiada, entendendo as principais necessidades e inovando de forma democrática". Já Monteiro enfatizou que a secretaria é o primeiro passo para a transformação digital do Brasil: "As estratégias digitais podem incrementar mais de R$ 100 bilhões no PIB e que, até 2025, as iniciativas nesta área devem gerar US$ 23 trilhões".

No painel sobre "Condições necessárias para o avanço de cidades inteligentes", Daniel Annenberg, secretário municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo, abordou os desafios e iniciativas para a transformação digital, citando exemplos como o Descomplica SP, projeto piloto lançado recentemente que já realizou mais de 200 mil atendimentos em São Miguel Paulista, além do Mobilab, para aproximação do ecossistema de startups e que deve ampliar a rede wifi na capital paulista.

Intitulado "Mobilidade para cidades inteligentes", o último painel contou com o italiano Bibop Gresta, presidente global da Hyperloop Transportation Technologies, empresa que desenvolve uma rede de cápsulas sustentável e de alta velocidade para o transporte terrestre de pessoas e cargas, cujos primeiros projetos serão inaugurados no sul da França até 2020.

O LIDE NEXT tem patrocínio de BTG PACTUAL, CBRE, OTIMA e WDC NETWORKS. Colaboração: WAPPA. CDN COMUNICAÇÃO, FORMAG'S, RCE DIGITAL e TRACK são fornecedores oficiais. BAND NEWS FM, RÁDIO BAND AM, PR NEWSWIRE, STARTSE, REVISTA LIDE e TV LIDE são mídia partners.

FONTE LIDE

Related Links

http://www.lideglobal.com



SOURCE LIDE