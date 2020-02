Cieľom spoločnosti LC Waikiki je stať sa do roku 2023 jednou z troch najúspešnejších módnych značiek v Európe

Spoločnosť LC Waikiki otvorila v prvom štvrťroku 2020 svoj 1000. obchod a pridala ďalší významný bod k svojim medzinárodným investíciám, ktoré sa začali v Rumunsku v roku 2009. 1 000. obchod otvorený 13. februára 2020 v Kyjev River Mall a inauguračný ceremoniál privítali mnohých hostí vrátane predsedu predstavenstva LC Waikiki Vahapa Küçüka, obchodného riaditeľa LC Waikiki Berna Akyüz Öğüta, tureckého veľvyslanca v Ukrajine Yağmura Ahmeta Güldereho. LC Waikiki pokračuje vo svojej činnosti s 35 obchodmi a 1 000 zamestnancami v 18 mestách na Ukrajine. Nový dvojposchodový obchod v River Mall bude s rozlohou 1880 metrov štvorcových najväčším obchodom v krajine. V obchode bude zamestnaných 40 zamestnancov a investičné náklady dosiahnu 1 milión USD.

Pri hodnotení globálnej cesty značky LC Waikiki predseda predstavenstva Vahap Küçük povedal: „Keď sme prvýkrát uviedli našu značku, identifikovali sme našu misiu motom „Každý si zaslúži dobre sa obliecť". Stanovili sme si cieľ priniesť cenovo dostupnú módu za hranice našej krajiny tým, že ju spojíme s rôznymi kultúrami na rôznych trhoch. Zaviazali sme sa, že poskytujeme zákazníkom zo všetkých vekových skupín výrobky, ktoré sú vhodné pre štýl a rozpočet a ktoré sú vyrobené v súlade s pravidlami bezpečnosti odevov. Víziu značky LC Waikiki sme v roku 2023 určili ako „byť jedným z troch najúspešnejších maloobchodných predajcov módy v Európe".

Küçük uviedol, že tento rok budú aj naďalej testovať nové krajiny. „V auguste otvoríme náš prvý obchod v Južnej Amerike v Peru, aby sme vstúpili na nový kontinent." Chystáme sa vstúpiť do nových krajín, ako sú Zambia, Pobrežie Slonoviny, Ghana, Angola a Senegal v Afrike; Maďarsko v Európe a Mongolsko a Turkménsko v Ázii. V roku 2020 vstúpime na 4. kontinent - Južnú Ameriku. S 9 novými krajinami otvoríme celkom 130 nových obchodov, 15 obchodov v Turecku a 115 obchodov v zahraničí. Naším cieľom je teda do roku 2020 pôsobiť v 56 krajinách na 4 kontinentoch a dosiahnuť počet 1125 obchodov. To znamená, že naša celková skladová plocha dosahuje 1 milión 950 tisíc metrov štvorcových. Okrem toho budeme naďalej rozvíjať naše predajne LCW Dream a LCW Home, ktoré nazývame naše značky. Aj tento rok máme cieľ vývozu našej značky v hodnote 1 miliardy USD. "

Spoločnosť LC Waikiki, ktorá bola založená v roku 1988, podniká pod strechou spoločnosti LC Waikiki Retail od roku 1997 s poslaním „Každý si zaslúži dobre sa obliecť" a s prístupom „dostupnej módy" v Turecku. LC Waikiki rastie 32 rokov v Turecku aj v zahraničí. LC Waikiki, líder sektora s oblečením určeným na priame nosenie, dnes pôsobí v 1 000 obchodoch a má 47 700 zamestnancov v 47 krajinách.

