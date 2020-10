Científicos destacan el riesgo de los cambios estacionales en nuestras mascotas

Uno de estos impactos en un aumento en los parásitos, principalmente garrapatas, ya que pueden sobrevivir más tiempo en climas más cálidos. El profesor Lukasz Adasek, de la University of Life Sciences en Lublin [Polonia] dijo: "Los cambios en las condiciones climáticas contribuyen al hecho de que las garrapatas, las distintas especies de garrapatas y las nuevas especies de garrapatas, aparecen en áreas donde previamente no se encontraban, y su actividad también ha aumentado".

Las mascotas son una parte vital de nuestras familias y por ello la campaña Protect Our Future Too cree que es el momento de actuar para asegurar su seguridad y protección. Para medir los actuales niveles de conocimiento en torno al tema, se ha realizado una encuesta a los propietarios de mascotas y veterinarios. Los principales hallazgos de los sondeos revelan que solo el 36% de los encuestados se sentían informados sobre los riesgos que las temperaturas más cálidas y la humedad suponen para las mascotas.

Para ayudar a explicar está el profesor Richard Wall, profesor de Zoología en la Universidad de Bristol [Reino Unido]: "Dado que las pulgas y garrapatas son tan sensible a incluso pequeños cambios en la temperatura y humedad, los cambios en el clima y cambios en las estaciones tendrán grandes efectos en la abundancia y actividad de estos animales".

Dado que las garrapatas suponen una amenaza directa a la salud de nuestras mascotas, las temperaturas más cálidas suponen que es más importante que nunca protegerles de estos riesgos. Pero como el 59% de los dueños de mascotas encuestados se sienten desinformados de los riesgos que las garrapatas y otros parásitos pueden suponer, no es sorprendente que solo el 41% de los propietarios de mascotas encuestados protejan a sus mascotas frente a parásitos durante todo el año.

Para proteger a sus mascotas de las enfermedades que pueden portar las pulgas y garrapatas, es vital que las mascotas se traten frente a las garrapatas y pulgas todo el año. Hable con su veterinario para obtener más información y visite protectourfuturetoo.com para obtener consejos sobre cómo proteger a sus mascotas todo el año.

Acerca de Protect Our Future Too

'Protect Our Future Too' (#protectourfuturetoo) se lanzó para aumentar la concienciación del impacto que los cambios de estación tienen sobre nuestras mascotas y la familia, como los meses más cálidos en otoño e invierno así como las temperaturas más altas en general. Como parte vital de la sociedad, MSD Animal Health cree que es importante tomar medidas para proteger su futuro también. La campaña, que se lanzará en más de 30 países de EMEA –como Europa, Rusia, Norte de África y Oriente Medio- educará e informará a veterinarios y dueños de mascotas de todo el mundo para crear concienciación sobre cómo pueden ayudar a proteger a las mascotas.

Acerca de MSD Animal Health

Durante más de un siglo, MSD, una compañía biofarmacéutica global líder, ha estado inventado para toda la vida, llevando medicinas y vacunas a muchas de las enfermedades más complejas del mundo. MSD Animal Health, una división de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., EE.UU., es la unidad empresarial de salud animal global de MSD. A través de su compromiso con The Science of Healthier Animals®, MSD Animal Health ofrece a los veterinarios, agricultores, dueños de mascotas y gobiernos uno de los más amplios rangos de farmacéuticos veterinarios, vacunas y soluciones y servicios de tratamiento de la salud así como una amplia serie de productos de identificación, trazabilidad y control conectados digitales. MSD Animal Health se dedica a preservar y mejorar la salud, bienestar y rendimiento de animales y las personas que se preocupan por ellos. Invierte ampliamente en recursos I+D dinámicos y completos y una cadena de suministro global y moderna. MSD Animal Health está presente en más de 50 países, mientras sus productos están disponible en unos 150 mercados. Para más información, visite www.msd-animal-health.com/ o conecte con nosotros en LinkedIn y Twitter .

Acerca de las encuestas

Encuestamos a una muestra representativa de 3.871 veterinarios y 751 auxiliares de veterinaria. La encuesta a dueños de mascotas generó 201.893 respuestas y se desarrolló mediante una encuesta online abierta al público general a través de las redes sociales (Facebook e Instagram). Las encuestas se realizaron en Europa, Rusia, Norte de África y Oriente Medio, entre febrero y junio de 2020.

