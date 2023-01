CIENTÍFICOS INTERNACIONALES SE REÚNEN PARA ABORDAR LOS RETOS DE LA ATENCIÓN DEL CÁNCER EN LOS SISTEMAS DE SALUD EN EL MUNDO

Se estima que el número de casos de cáncer para 2040 aumente de 19.3 millones a 28.4 millones.

Integrantes de la Comisión Lancet sobre Cáncer y Sistemas de Salud, se reunieron para establecer acciones concretas que los sistemas de salud deben implementar con el fin de aminorar la huella del cáncer en el mundo, una de las enfermedades que más impactan en México.

El Tecnológico de Monterrey fue el anfitrión de la quinta reunión de la Comisión, la cual se llevó a cabo el 11 y 12 de enero en el Campus Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- A pocas semanas de conmemorarse el Día Mundial Contra el Cáncer, la Comisión Lancet sobre Cáncer y Sistemas de Salud, integrada por un equipo interdisciplinario de expertos internacionales en la materia, se reunieron para intercambiar experiencias en torno a esta enfermedad que pasará de 19.3 millones a 28.4 millones de casos para el 2040.

En la reunión que se llevó a cabo el 11 y 12 de enero en las instalaciones del Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México, los especialistas coincidieron que la disponibilidad de opciones de prevención y tratamiento contra el cáncer, exige de los tomadores de decisiones una nueva visión y estrategia de salud pública.

"A nivel mundial y a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho en nuevas formas terapéuticas para el tratamiento del cáncer, el cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte en el mundo después de las enfermedades cardiovasculares y un foco importante en salud pública para nosotros y para el mundo en general", comentó el Dr. Guillermo Torre Amione, rector de TecSalud y vicepresidente de Investigación del Tecnológico de Monterrey.

Alrededor de cien científicos de 24 países analizaron durante esta quinta reunión, los cambios en las políticas públicas que se necesitan realizar en los sistemas de salud de los países para favorecer la expectativa de vida de los pacientes, y promover sustancialmente la cobertura universal de salud.

Por su parte, la Dra. Felicia Knaul, directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami y co-presidenta de la Comisión Lancet sobre Cáncer y Sistemas de Salud, explicó que el encuentro tocó cuatro temas centrales:

El cáncer como uno de los problemas de salud más complejos que existen en la sociedad y que ayuda a comprender los retos a los que se enfrentan los sistemas de salud pública. La importancia de generar soluciones innovadoras de salud pública . La inversión en la lucha contra el cáncer, basada en una economía de la esperanza y planificación de un futuro que promueva la innovación científica y el crecimiento económico. Redefi nición de la educación sanitaria para reforzar los sistemas de salud.

De acuerdo con la co-presidenta de la Comisión, el objetivo a nivel mundial de este encuentro, que tuvo un enfoque especial para América Latina, fue identificar las formas en las que el cáncer impacta en los sistemas de salud, particularmente en los países de ingresos bajos que se encuentran poco preparados para enfrentar la enfermedad. Asimismo, señaló que una Comisión de The Lancet brinda una oportunidad única para ampliar los límites de la investigación y la acción, por lo que están especialmente agradecidos con The Lancet por proporcionar esta plataforma única de salud global.

"Para nosotros, es muy importante la alianza con el Tec de Monterrey como institución mexicana al ser el anfitrión de este foro, porque estamos ampliando nuestra presencia en México y en Latinoamérica, traemos muchas ideas para trabajar a lo largo de este encuentro sobre cáncer y sistemas de salud", agregó la Dra. Felicia Knaul.

Por otro lado, durante las sesiones de trabajo, los expertos expusieron una serie de recomendaciones con enfoque diagonal para aprovechar los vínculos y forjar una relación sinérgica y mutuamente simbiótica que permita identificar áreas de oportunidad en el sector salud, con el fin de responder a la problemática del cáncer y su correlación con otras enfermedades.

El Dr. Guillermo Torre Amione comentó que, el ser anfitriones de este evento, impulsa a la institución a ser copartícipes de un movimiento que busca soluciones a uno de los más grandes problemas de salud en la humanidad, además de llevar la labor de investigación a nivel mundial, que es parte de la estrategia del Tec.

"Queremos acercar al Tec de Monterrey a la comunidad internacional de investigación en el tema de cáncer y hacer conciencia de la importancia y el rol que tiene México en la comunidad internacional en los temas de cáncer y sistemas de salud", agregó Torre.

Posterior a este encuentro, la Comisión Lancet sobre Cáncer y Sistemas de Salud emitirá a mediano plazo un informe completo que contendrá las principales propuestas y conclusiones expuestas en las sesiones de trabajo, para que los tomadores de decisiones puedan consultarlas y a través de bases científicas, tecnológicas, académicas y económicas, busquen alternativas para mejorar la atención contra el cáncer, desde la prevención hasta la paliación, en sus respectivos sistemas de salud y así, disminuir el sufrimiento que produce la enfermedad en el paciente y sus familias.

En el marco de la quinta reunión de la Comisión Lancet sobre Cáncer y Sistemas de Salud, participaron en un panel los ex ministros de salud de la región: Dr. Adolfo Luis Rubinstein de Argentina; la Dra. María del Rocío Saénz Madrigal de Costa Rica; la Dra. Patricia García Funegra de Perú; y el Dr. Julio Frenk, presidente de la Universidad de Miami y ex Ministro de Salud de México, quienes compartieron su visión para mejorar los sistemas de salud haciéndolos equitativos e incluyentes en el transcurso de una generación. Además, el Dr. Frenk tuvo una participación especial donde compartió su visión sobre el futuro de la educación profesional en la salud.

