cieTrade präsentiert neue Cloud-Software für Exporthandel

STAMFORD, Connecticut, 27. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Die effektive Nutzung der Informationstechnologie ist für den Erfolg von Papier-, Schrott- und Rohstoffexporteuren aller Größenordnungen entscheidend geworden, insbesondere angesichts steigender Kundenanforderungen, wachsender Transaktionsvolumina, logistischer Herausforderungen und anspruchsvoller Dokumentationsauflagen.

cieTrade, ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftware für den Handel und die Vermittlung von Rohstoffen auf internationaler Ebene, bietet umfassende Lösungen zur Organisation von Arbeitsabläufen, zur Automatisierung von Aufgaben und zur Verbesserung der Entscheidungsfindung mit mehr Transparenz und Kontrolle über die Geschäftstätigkeit und Rentabilität.

Die SaaS-Cloud-Software des Unternehmens, cieTrade.net, baut auf dessen Erfolg auf, indem sie mittelständischen Rohstoffbrokern und -exporteuren eine kostengünstige Alternative zur Anpassung von ERP-Systemen und zum Aufbau eigener Lösungen bietet und ihnen die spezialisierten Tools zur Verfügung stellt, die sie zur Verwaltung und Kontrolle ihres Geschäfts benötigen. Die Cloud-basierte Lösung erfordert weder den Kauf von teurer Hardware oder die Installation von Software. Die Kunden arbeiten immer mit der neusten Version und können ihre Nutzung ihren jeweiligen Geschäftsanforderungen anpassen. Ihre Mitarbeiter können von überall auf die Software zugreifen, denn die einzigen Anforderungen sind ein Browser und Zugriff auf das Internet. Dadurch bietet sich die Lösung besonders für Händler mit Niederlassungen im Ausland oder für Reisevertreter an. Für viele Handelsunternehmen ist der Einarbeitungsprozess bei neuer Software die größte Hürde. Bei cieTrade wissen wir um diese Schwierigkeit und integrieren deshalb Serviceleistungen, Einführungsschulungen und Dokumentenanpassung gleich in unserem Abonnementspreis, um die Umstellung zu erleichtern und den Erfolg zu maximieren.

Das Produkt umfasst folgende Spezialfunktionen:

Erfassung von Kunden- und Lieferantenbestellungen mit budgetbasiertem Vorkalkulations-Tracking und Freigabe-Workflow.

Verwaltung von Schiffsbuchungen, Auftragszuweisungen, Frachtkosten.

Komplettpaket aus leicht anpassbaren Exportdokumenten.

Verfolgung von Exportcontainerkäufen und Zuordnungen zu Kundenaufträgen.

Integration des B2B-Handels mit INTTRA zur Übermittlung von Versandanweisungen.

Erfassung von Containerfotos, Dokumenten von Drittanbietern und E-Mail-Nachrichten, die problemlos weitergeleitet werden können..

Spezielle Exportberichte zur Verwaltung der Buchungsabwicklung, des Kauf-Verkaufssaldos und des Kundenauftragsstatus.

Kompatibilität mit AES Direct für die elektronische Erfassung von SEDs (Shipper's Export Declaration).

Informationen zu cieTrade Systems, Inc. (http://www.cietrade.com)

cieTrade wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware, dessen Kunden von kleinen Recyclinganlagen und Schrotthändlern bis hin zu großen multinationalen Handelshäusern reichen. Die Lösungen maximieren die Produktivität und verbessern die Kontrolle durch eine verbesserte Organisation sowie die Bereitstellung spezialisierter Funktionen, Workflow und Analysewerkzeuge. Dabei liegt die besondere Stärke des Unternehmens darin, den Kunden Best Practices und Unternehmenslösungen basierend auf seiner umfangreichen Erfahrung in der Holz- und Recyclingbranche zu bieten.

Monatliche Abonnements ab 575 USD. Weitere Informationen erhalten Sie unter cieTrade.net, per E-Mail unter inquire@cietrade.com oder telefonisch unter +1-203-323-0074.

