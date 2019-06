cieTrade propose un nouveau logiciel cloud pour le négoce d'exportation

STAMFORD, Connecticut, 27 juin 2019 /PRNewswire/ -- Tirer efficacement parti des technologies de l'information est devenu essentiel pour le succès des exportateurs de papier, de ferraille et de produits de base de toutes tailles, en particulier avec l'augmentation des demandes de clients, les volumes croissants de transactions, les défis logistiques et les exigences élevées de documentation.

cieTrade, fournisseur mondial de logiciels d'entreprise destinés au négoce et au courtage internationaux de produits de base, fournit des solutions complètes pour organiser le flux de travail, automatiser les tâches et améliorer la prise de décision avec une visibilité et un contrôle accrus de l'activité et de la rentabilité.

Leur logiciel de cloud SaaS, cieTrade.net, s'appuie sur leur succès en offrant aux courtiers et exportateurs de produits de base pour PME une alternative économique à la personnalisation de systèmes ERP et à la construction de solutions locales, en fournissant les outils spécialisés dont ils ont besoin pour gérer et contrôler leur entreprise. Étant basé sur le cloud, il n'y a pas de matériel coûteux à acheter ni de logiciel à installer. Les clients sont toujours sur la version actuelle et peuvent adapter leur utilisation à la demande de l'entreprise. Votre personnel peut travailler à distance en utilisant uniquement un navigateur et un accès Internet, une configuration idéale pour les négociants disposant de bureaux à l'étranger ou d'agents en déplacement. Pour de nombreuses sociétés de négoce, la partie la plus difficile avec un nouveau logiciel consiste à surmonter les difficultés liées au processus d'« intégration ». Grâce à notre connaissance de ces difficultés, cieTrade facilite cette tâche en incluant les services, la formation initiale et la personnalisation de la documentation dans le prix de l'abonnement afin de faciliter la transition et d'optimiser le succès.

Les fonctionnalités spécialisées comprennent :

Capture les commandes des clients et des fournisseurs, avec un flux de travail de suivi et d'approbation du budget « précalculé ».

Gère les réservations de navires, les commandes, les tarifs de fret.

Fournit une suite complète de documents d'exportation faciles à personnaliser.

Suit les achats de conteneurs d'exportation et les affectations aux bons de commande.

Inclut l'intégration du commerce interentreprises avec INTTRA pour l'envoi d'instructions d'expédition.

Capture des photos de conteneur, des documents tiers et des courriers électroniques pouvant être facilement transférés.

Rapports d'exportation spécialisés permettant de gérer l'exécution des réservations, le solde des activités d'achat/de vente et le statut des commandes client.

S'intègre à AES Direct pour le dépôt électronique de SED (Déclaration d'exportation de l'expéditeur).

À propos de cieTrade Systems, Inc. (http://www.cietrade.com)

Lancé en 2000, cieTrade est un fournisseur de premier plan de logiciels de gestion d'entreprise, avec des clients allant des petites usines de recyclage aux courtiers en ferraille aux grandes maisons de commerce multi-internationales. Leurs solutions optimisent la productivité et augmentent le contrôle en améliorant l'organisation, en fournissant des fonctionnalités, des outils de flux de travail et d'analyse spécialisés. Leur force réside dans la fourniture aux clients des meilleures pratiques et des solutions commerciales basées sur leur propre expérience substantielle dans les secteurs des produits forestiers et du recyclage.

L'abonnement mensuel commence à 575 USD. Pour plus d'informations, visitez cieTrade.net, envoyez un courrier électronique à inquire@cietrade.com ou appelez le + 1-203-323-0074.

