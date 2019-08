Cifras de tráfico de Fraport de julio de 2019: el tráfico de pasajeros asciende en el aeropuerto de Fráncfort

Los aeropuertos del grupo internacional informan de un desarrollo diferente del tráfico

FRÁNCFORT, 13 de agosto de 2019 /PRNewswire/ --El aeropuerto de Fráncfort (FRA) ya ha recibido más de 6,9 millones de pasajeros en lo que va de mes, un 0,8 por ciento más que en el mes de julio del año pasado, que ya contó con una gran afluencia de pasajeros. Durante los primeros siete meses del año, el tráfico de pasajeros de FRA aumentó en un 2,6 por ciento. El movimiento de aeronaves en julio de 2019 aumentó en un uno por ciento hasta los 47.125 despegues y aterrizajes, mientras que los pesos máximos al despegue (MTOW) en conjunto aumentaron en un 2,4 por ciento a más de 2,9 millones de toneladas métricas. El rendimiento de carga de FRA (transporte aéreo + correo aéreo) también aumentó en un 1,5 por ciento hasta las 178.652 toneladas métricas.

Dentro del grupo, los aeropuertos de la cartera internacional de Fraport informaron de un desarrollo diferente del tráfico de pasajeros. El aeropuerto esloveno de Liubliana (LJU) mostró un ascenso del 4,2 por ciento en su tráfico hasta los 207.292 pasajeros. Los dos aeropuertos brasileños de Fraport, en Fortaleza (FOR) y Porto Alegre (POA), recibieron en conjunto alrededor de 1,3 millones de pasajeros, lo que supone un descenso del 9,9 por ciento interanual. Este descenso, entre otras cosas, se puede atribuir a la quiebra de Avianca Brasil, que provocó que, temporalmente, otras compañías no pudiesen absorber el volumen total de tráfico.

Con casi 2,1 millones de pasajeros, el aeropuerto peruano de Lima (LIM) registró un aumento del 4,9 por ciento en su tráfico. El conjunto de los 14 aeropuertos griegos recibió unos 5,3 millones de pasajeros en julio de 2019, lo que supone un descenso del 0,8 por ciento interanual. Esta ligera caída se produjo a causa de la unión de ofertas de vuelos por parte de algunas aerolíneas que dan servicio al mercado griego.

En la costa del mar Negro de Bulgaria, los aeropuertos Twin Star de Varna (VAR) y Burgas (BOJ) han dado servicio en conjunto aproximadamente a 1,2 millones de pasajeros. La caída del 13,2 por ciento de pasajeros resultante es una continuación de la tendencia a la consolidación observada en los meses anteriores, tras el rápido aumento de pasajeros en las cifras de los aeropuertos Twin Star en los últimos años. Por el contrario, el aeropuerto de Antalya (AYT), en la Riviera turca, registró casi 5,4 millones de pasajeros, lo que supuso un nuevo crecimiento sólido del 11,7 por ciento en julio de 2019. Con unos 2,2 millones de pasajeros, el aeropuerto ruso de San Petersburgo (LED) también alcanzó un crecimiento del 4,9 por ciento. El tráfico en el aeropuerto chino de Xi'an (XIY) casi alcanzó los 4,3 millones de pasajeros, un aumento del 7,4 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior.

Cifras de tráfico de Fraport Julio de 2019

Aeropuertos del Grupo Fraport1

Julio de 2019

Año 2019 hasta la fecha (YTD)







Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes Δ % Mes Δ % Mes Δ % YTD Δ % YTD Δ % YTD Δ % FRA Fráncfort Alemania 100,00 6.920.396 0,8 175.358 1,4 47.125 1,0 40.564.329 2,6 1.222.960 -2,0 299.441 2,0 LJU Liubliana Eslovenia 100,00 207.292 4,2 1012 -3,9 3311 -7,3 1.067.005 3,6 6737 -5,2 19.992 -2,6 Fraport Brasil 100,00 1.292.050 -9,9 6745 -7,2 12.036 -5,7 8.711.611 5,3 44.866 -5,8 77.731 -1,7 FOR Fortaleza Brasil 100,00 615.872 -4,4 3593 -1,3 5367 -3,6 4.067.586 13,5 23.704 -4,0 34.047 6,6 POA Porto Alegre Brasil 100,00 676.178 -14,5 3152 -13,1 6669 -7,3 4.644.025 -0,9 21.162 -7,8 43.684 -7,3 LIM Lima Perú 80,01 2.093.602 4,9 24.083 -2,0 17.476 2,1 13.409.433 6,1 147.783 -5,2 113.624 1,6 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 5.318.937 -0,8 742 1,2 41.543 -0,9 16.244.465 1,6 4363 -5,6 134.644 2,3 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 2.769.604 -1,4 558 -1,1 20.514 -1,2 9.104.875 1,0 3289 -4,9 72.493 1,0 CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 658.435 -4,2 28 -10,6 4766 -3,3 1.743.586 -2,5 115 11,8 13.567 -4,5 CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 513.280 -2,5 39 10,3 3270 2,3 1.640.064 -3,2 248 -4,4 11.353 4,9 EFL Cefalonia Grecia 73,40 171.231 3,3 0 -100,0 1465 3,1 412.219 1,4 0 -91,2 3890 4,4 KVA Kavala Grecia 73,40 60.157 -10,1 9 -3,9 556 -6,2 169.787 -30,6 56 14,8 1899 -26,3 PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 149.448 5,2 0 n.d. 1223 4,4 329.733 8,5 0 n.d. 2969 4,5 SKG Salónica Grecia 73,40 802.142 -1,3 482 -1,3 6419 -4,8 3.849.820 5,9 2866 -5,8 31.792 3,6 ZTH Zante Grecia 73,40 414.911 2,0 0 n.d. 2815 4,2 959.666 1,3 4 6,7 7023 1,1 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 2.549.333 -0,1 185 9,1 21.029 -0,6 7.139.590 2,4 1074 -7,9 62.151 3,9 JMK Miconos Grecia 73,40 339.200 6,2 16 -11,4 4747 5,4 815.712 10,4 59 12,4 10.545 10,4 JSI Scíathos Grecia 73,40 113.290 4,3 0 n.d. 1019 7,4 241.801 4,6 0 n.d. 2246 3,3 JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 386.376 -1,3 20 11,3 3530 1,1 1.273.337 4,5 105 4,2 11.704 7,7 KGS Kos Grecia 73,40 517.649 -1,0 34 33,5 3503 -4,1 1.383.940 1,9 184 23,4 10.511 0,3 MJT Mytilene (Lesbos) Grecia 73,40 68.758 1,2 32 12,7 731 -2,4 273.202 7,8 212 -5,6 3785 24,7 RHO Rodas Grecia 73,40 1.035.761 -1,6 61 11,7 6558 -4,1 2.896.272 -1,1 380 -20,8 19.845 -3,3 SMI Samos Grecia 73,40 88.299 -1,3 22 -12,6 941 -2,1 255.326 4,2 135 -16,1 3515 10,4 Fraport Twin Star 60,00 1.247.417 -13,2 271 -49,8 7944 -15,5 2.686.148 -13,0 3189 -36,7 19.311 -15,6 BOJ Burgas Bulgaria 60,00 839.693 -11,2 253 -51,8 5229 -13,6 1.577.724 -12,8 3117 -37,3 11.032 -14,3 VAR Varna Bulgaria 60,00 407.724 -16,9 18 31,5 2715 -18,9 1.108.424 -13,4 72 16,0 8279 -17,4





























En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados

























AYT Antalya Turquía 51,00 5.407.963 11,7 n.d. n.d. 29.363 8,3 18.654.607 9,1 n.d. n.d. 111.267 10,1 LED San Petersburgo Rusia 25,00 2.206.477 4,9 n.d. n.d. 16.604 -4,7 10.974.250 9,1 n.d. n.d. 96.914 2,9 XIY Xi'an China 24,50 4.296.707 7,4 33.943 37,7 30.930 7,1 27.201.651 6,4 198.759 24,6 198.961 5,2

Aeropuerto de Fráncfort2









Julio de 2019 Mes Δ % YTD 2019 Δ % Pasajeros 6.920.936 0,8 40.566.407 2,6 Carga (mercancías y correo) 178.652 1,5 1.244.238 -2,2 Movimientos de aviones 47.125 1,0 299.441 2,0 MTOW (en toneladas métricas)3 2.914.042 2,4 18.513.443 2,1 PAX/PAX-vuelo4 156,1 0,1 144,8 0,6 Factor de ocupación de asientos (%) 84,0

78,9

Tasa de puntualidad (%) 65,9

71,4











Aeropuerto de Fráncfort Cuota PAX Δ %5 Cuota PAX Δ %5 Desglose regional Mes

YTD

Europa 64,5 -0,3 64,0 2,1 Alemania 9,3 -4,4 10,5 -1,0 Europa (excepto Alemania) 55,3 0,4 53,5 2,7 Europa occidental 45,8 0,9 44,3 2,3 Europa oriental 9,5 -1,8 9,2 4,6 Intercontinental 35,5 2,5 36,0 3,5 África 4,4 10,5 4,5 10,3 Oriente Medio 5,0 3,8 5,2 0,8 Norteamérica 14,0 1,1 12,5 3,0 Centroamérica y Sudamérica 2,7 1,1 3,5 4,8 Lejano Oriente 9,3 1,0 10,2 2,3 Australia 0,0 n.d. 0,0 n.d.











Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas), cifras preliminares; 2 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, incluye la aviación comercial), Carga (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, en toneladas métricas), Movimientos (llegadas y salidas); 3 Solo tráfico entrante; 4 Tráfico programado y chárter; 5 cambio absoluto frente al año previo en porcentaje; *Carga = mercancías y correo

