Cifras de tráfico de Fraport - Febrero de 2019: Se mantiene la tendencia positiva

El tráfico de pasajeros aumenta en FRA y en los aeropuertos del Grupo en todo el mundo

FRÁNCFORT, Alemania, 13 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- FRA/gk-rap – En febrero de 2019, el aeropuerto de Fráncfort (FRA) recibió más de 4,5 millones de pasajeros, lo que supone un incremento interanual del 4,3 %. Durante los dos primeros meses del año, FRA ha registrado un aumento de pasajeros del 3,3 %.

Los movimientos de aviones aumentaron un 4,7 % hasta la cifra de 36 849 despegues y aterrizajes en el mes del informe. Los pesos máximos al despegue acumulados (MTOW) registraron un aumento del 4,6 % hasta unos 2,3 millones de toneladas métricas. Como reflejo de la desaceleración del comercio mundial, el volumen de vuelos de carga (mercancías + correo aéreo) se redujo un 3,4 % hasta las 161 366 toneladas métricas.

Los aeropuertos del Grupo de la cartera internacional de Fraport han mantenido su rendimiento positivo durante febrero de 2019. El aeropuerto de Liubliana (LJU) en Eslovenia prestó servicio a 105 470 pasajeros, lo que representa un aumento del 6,3 %. En Brasil, el tráfico combinado de los aeropuertos de Fortaleza (FOR) y Porto Alegre (POA) registró un aumento del 15,8 % hasta los 1,2 millones de pasajeros.

Los aeropuertos regionales de Fraport en Grecia registraron un crecimiento total del 13,6 % hasta los 588 433 pasajeros. Los aeropuertos con mayor tránsito fueron Salónica (SKG), con 368 119 pasajeros (un aumento del 24,2 %), Chania (CHQ) en la isla de Creta, con 47 661 pasajeros (un aumento del 19,6 %) y Rodas (RHO), con 46 331 pasajeros (un descenso del 13 %).

En Perú, el aeropuerto de Lima (LIM) registró un aumento del tráfico del 4,6 % hasta unos 1,8 millones de pasajeros. Los dos aeropuertos búlgaros de Varna (VAR) y Burgas (BOJ), combinados, registraron un ligero aumento del 0,9 % hasta los 61 580 pasajeros. El aeropuerto de Antalya (AYT) en Turquía prestó servicio a 766 068 pasajeros, un aumento del 10,4 %. El aeropuerto de Pulkovo (LED) en San Petersburgo (Rusia) registró un crecimiento del 13,5 % hasta unos 1,1 millones de pasajeros. El tráfico en el aeropuerto de Xi'an (XIY) en China se incrementó un 6,8 % hasta los 3,7 millones de pasajeros.

Hay imágenes con calidad de impresión de Fraport AG y del Aeropuerto de Fráncfort disponibles para descarga gratuita a través de la galería fotográfica en el sitio web de Fraport. También ofrecemos material de archivo gratuito para descargar, solo para fines de transmisión de noticias e información en televisión. Si desea reunirse con un miembro de nuestro equipo de Relaciones con los Medios cuando se encuentre en el Aeropuerto de Fráncfort, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Puede encontrar nuestros datos de contacto aquí.

Si desea obtener más información acerca de Fraport AG, haga clic aquí.

Cifras de tráfico de Fraport















Febrero de 2019





























































Aeropuertos del Grupo Fraport1

Febrero de 2019





Año 2019 hasta la fecha (YTD)











Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos

Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes Δ % Mes Δ % Mes Δ % YTD Δ % YTD Δ % YTD Δ %

FRA Fráncfort Alemania 100,00 4 554 060 4,3 158 862 -2,6 36 849 4,7 9 206 012 3,3 320 328 -2,8 74 525 3,5

LJU Liubliana Eslovenia 100,00 105 470 6,3 922 -0,9 2417 9,2 208 995 4,7 1899 -2,4 4926 5,3

Fraport Brasil 100,00 1 223 980 15,8 6267 5,2 10 744 6,6 2 697 480 13,4 12 784 8,6 23 394 7,0

FOR Fortaleza Brasil 100,00 562 510 27,5 3332 7,6 4619 17,5 1 307 815 24,0 6961 11,2 10 784 21,3

POA Porto Alegre Brasil 100,00 661 470 7,3 2935 2,6 6125 -0,4 1 389 665 4,9 5823 5,5 12 610 -2,8

Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 588 433 13,6 550 0,3 6119 13,3 1 206 362 12,9 1121 10,5 12 948 14,0

Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 446 598 15,8 425 0,2 4172 13,6 919 952 15,6 873 26,8 8838 14,2

CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 19 930 9,0 14 -6,7 320 -8,0 40 503 6,9 28 79,7 649 -11,3

CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 47 661 19,6 43 48,6 428 44,6 98 610 18,7 70 30,3 927 53,5

EFL Cefalonia Grecia 73,40 3108 52,7 0 -100,0 92 22,7 6201 57,9 0 -1,6 200 28,2

KVA Kavala Grecia 73,40 4651 -82,4 7 > 100,0 94 -67,4 12 322 -79,1 15 > 100,0 227 -66,1

PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 265 33,2 0 n.d. 56 -17,6 535 1,3 0 n.d. 114 -14,9

SKG Salónica Grecia 73,40 368 119 24,2 360 -4,5 3090 24,4 756 427 24,8 757 23,4 6531 25,4

ZTH Zante Grecia 73,40 2864 7,8 2 > 100,0 92 -19,3 5354 -1,8 3 > 100,0 190 -18,1

Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 141 835 7,4 125 0,6 1947 12,8 286 410 5,1 248 -23,9 4110 13,6

JMK Miconos Grecia 73,40 6902 24,3 4 > 100,0 121 0,8 13 468 58,0 6 > 100,0 266 34,3

JSI Scíathos Grecia 73,40 915 -0,9 0 n.d. 38 -5,0 1754 -2,3 0 n.d. 78 -4,9

JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 38 324 25,8 11 12,7 375 38,9 72 252 18,7 21 4,8 729 27,4

KGS Kos Grecia 73,40 16 995 22,4 21 3,7 296 3,5 34 828 11,5 40 6,4 650 7,4

MJT Mytilene (Lesbos) Grecia 73,40 21 987 15,0 26 -8,4 417 48,9 45 453 15,6 56 -12,7 893 47,4

RHO Rodas Grecia 73,40 46 331 -13,0 47 4,7 446 -14,4 97 168 -13,2 92 -43,9 962 -13,4

SMI Samos Grecia 73,40 10 381 16,9 17 -16,1 254 21,5 21 487 14,3 34 -15,7 532 19,6

LIM Lima Perú 70,01 1 789 855 4,6 17 726 0,7 14 623 -0,6 3 701 067 4,5 41 582 -2,2 30 350 -2,8

Fraport Twin Star 60,00 61 580 0,9 465 -38,7 630 -5,4 129 504 -3,3 956 -41,0 1310 -10,7

BOJ Burgas Bulgaria 60,00 10 565 7,8 453 -39,7 161 9,5 21 622 -5,4 937 -41,7 328 -4,1

VAR Varna Bulgaria 60,00 51 015 -0,4 12 67,3 469 -9,6 107 882 -2,9 19 59,4 982 -12,7

































En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados



























AYT Antalya Turquía 51,00 766 068 10,4 n.d. n.d. 5583 14,1 1 643 229 10,0 n.d. n.d. 12 109 17,2

LED San Petersburgo Rusia 25,00 1 082 934 13,5 n.d. n.d. 11 054 10,0 2 313 084 13,8 n.d. n.d. 23 464 9,8

XIY Xi'an China 24,50 3 735 357 6,8 15 327 -10,1 26 259 3,9 7 503 006 10,3 44 585 4,7 54 602 7,4





































Aeropuerto de Fráncfort2











Febrero de 2019 Mes Δ % YTD 2019 Δ % Pasajeros 4 554 345 4,3 9 206 532 3,3 Carga (mercancías y correo) 161 366 -3,4 324 698 3,8 Movimientos de aviones 36 849 4,7 74 525 3,5 MTOW (en toneladas métricas)3 2 281 460 4,6 4 654 285 3,0 PAX/PAX-vuelo4 132,6 -0,5 132,5 -0,3 Factor de ocupación de asientos (%) 72,9

72,6

Tasa de puntualidad (%) 83,1

79,3











Aeropuerto de Fráncfort Cuota PAX Δ %5 Cuota PAX Δ %5 Desglose regional Mes YTD Europa 62,5 4,5 61,1 3,3 Alemania 11,8 3,5 11,2 1,7 Europa (excepto Alemania) 50,7 4,7 49,9 3,6 Europa occidental 42,1 3,9 41,2 2,8 Europa oriental 8,7 9,0 8,7 7,5 Intercontinental 37,5 4,0 38,9 3,3 África 5,0 8,2 5,1 8,4 Oriente Medio 5,9 -3,2 6,0 -3,2 Norteamérica 10,3 4,9 11,0 2,6 Centroamérica y Sudamérica 4,6 8,6 4,8 7,1 Lejano Oriente 11,7 3,7 12,1 4,0 Australia 0,0 n.d. 0,0 n.d.











Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas), cifras preliminares; 2 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, incluye la aviación comercial), Carga (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, en toneladas métricas), Movimientos (llegadas y salidas); 3 Solo tráfico entrante; 4 Tráfico programado y chárter; 5 cambio absoluto frente al año previo en porcentaje; *Carga = mercancías y correo

Fraport AG

Torben Beckmann Teléfono: +49 69 690-70553 Comunicaciones corporativas Correo electrónico: t.beckmann@fraport.de Relaciones con los medios de comunicación Internet: www.fraport.com 60547 Fráncfort (Alemania) Facebook: www.facebook.com/FrankfurtAirport

Related Links

fraport.com



SOURCE Fraport AG