Cifras de tráfico de Fraport: marzo y primer trimestre de 2019: se mantiene la tendencia de crecimiento

FRÁNCFORT, Alemania, 12 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- En los primeros tres meses de 2019, el aeropuerto de Fráncfort (FRA) prestó servicio a 14,8 millones de pasajeros, un aumento del 2,5 % interanual. Los movimientos de aviones aumentaron un 3 % hasta la cifra de 116 581 despegues y aterrizajes. Los pesos máximos al despegue acumulados (MTOW) aumentaron un 2,9 % hasta unos 7,3 millones de toneladas métricas. Solo el rendimiento de la carga (mercancías + correo aéreo) disminuyó en un 2,3 % hasta un total de 527 151 toneladas métricas, como reflejo de la desaceleración económica mundial.

En marzo de 2019, el aeropuerto de Fráncfort registró un crecimiento interanual del tráfico del 1,4 % hasta la cifra aproximada de 5,6 millones de pasajeros. Este aumento se logró a pesar de que, en marzo del año pasado, el tráfico también se vio intensificado al caer antes las vacaciones escolares de Semana Santa, mientras que este año tienen lugar en abril. Los movimientos de aviones subieron un 2,1 % hasta los 42 056 aterrizajes y despegues, mientras que los pesos máximos al despegue acumulados (MTOW) crecieron un 2,8 % hasta unos 2,6 millones de toneladas métricas. El volumen de vuelos de carga se mantuvo prácticamente al mismo nivel que en marzo de 2018, con un aumento del 0,2 % hasta las 202 452 toneladas métricas.

En todo el grupo, los aeropuertos de la cartera internacional de Fraport registraron un buen rendimiento en el primer trimestre de 2019, a pesar de que el diferente calendario de las vacaciones de Semana Santa tuvo un impacto en algunos aeropuertos que prestan servicio a destinos turísticos. El aeropuerto de Liubliana (LJU) en Eslovenia cerró el periodo comprendido entre enero y marzo con un aumento del 4 % hasta los 342 636 pasajeros (marzo de 2019: aumento del 3 % hasta los 133 641 pasajeros). En Brasil, los dos aeropuertos de Fortaleza (FOR) y Porto Alegre (POA), combinados, recibieron a unos 3,9 millones de pasajeros, registrando una subida del 11,9 % (marzo de 2019: aumento del 8,3 % hasta 1,2 millones de pasajeros aproximadamente).

Los 14 aeropuertos regionales griegos de Fraport prestaron servicio a alrededor de 1,9 millones de pasajeros totales en el primer trimestre del año, un aumento del 8,2 % (marzo de 2019: aumento del 1,1 % hasta un total de 713 045 pasajeros). Los aeropuertos con mayor tránsito en la cartera griega de Fraport fueron Salónica (SKG) con alrededor de 1,2 millones de pasajeros (aumento el 20,3 %), Chania (CHQ) en la isla de Creta con 153 225 pasajeros (descenso del 0,4 %), y Rodas (RHO) con 151 493 pasajeros (descenso del 18,1 %).

El aeropuerto de Lima (LIM) en Perú registró un incremento del 3,7 % hasta unos 5,5 millones de pasajeros (marzo de 2019: aumento del 2,2 % hasta unos 1,8 millones de pasajeros). El tráfico combinado de los dos aeropuertos de Varna (VAR) y Burgas (BOJ) en la costa búlgara del Mar Negro sufrió un retroceso del 5,8 % hasta los 203 606 pasajeros (marzo de 2019: descenso del 9,9 % hasta 74 102 pasajeros). El aeropuerto de Antalya (AYT) en Turquía registró un aumento del 5,8 % hasta más de 2,7 millones de pasajeros (marzo de 2019: descenso del 0,1 % hasta casi 1,1 millones de pasajeros). El aeropuerto de Pulkovo (LED) en San Petersburgo (Rusia) registró un aumento del 14,7 % hasta unos 3,6 millones de pasajeros (marzo de 2019: aumento del 16,3 % hasta aproximadamente 1,3 millones de pasajeros). Casi 11,3 millones de pasajeros pasaron por el aeropuerto de Xi'an (XIY) en China en los primeros tres meses del año, lo que representa un aumento del 8 % por ciento (marzo de 2019: aumento del 3,7 % hasta casi 3,8 millones de pasajeros).

Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes Δ % Mes Δ % Mes Δ % YTD Δ % YTD Δ % YTD Δ % FRA Fráncfort Alemania 100,00 5 592 322 1,4 198 700 0,5 42 056 2,1 14 798 334 2,5 519 028 -1,6 116 581 3,0 LJU Liubliana Eslovenia 100,00 133 641 3,0 1012 -6,9 2674 1,4 342 636 4,0 2911 -4,0 7600 3,9 Fraport Brasil 100,00 1 219 491 8,3 5698 -19,7 11 044 -0,6 3 921 023 11,9 18 482 -2,1 34 438 4,4 FOR Fortaleza Brasil 100,00 580 423 24,8 2689 -26,9 4885 14,9 1 891 313 24,4 9650 -2,9 15 667 19,2 POA Porto Alegre Brasil 100,00 639 068 -3,2 3009 -11,9 6159 -10,3 2 029 710 2,3 8832 -1,1 18 771 -5,3 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 713 045 1,1 608 -12,2 7232 1,9 1 919 461 8,2 1731 1,4 20 169 9,3 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 530 592 1,9 478 -11,2 4811 -2,4 1 450 569 10,2 1352 10,3 13 640 7,7 CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 24 196 -25,2 15 -5,2 376 -25,2 64 702 -7,9 44 36,9 1025 -17,0 CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 54 615 -22,8 33 -16,0 485 -6,7 153 225 -0,4 102 10,8 1412 25,6 EFL Cefalonia Grecia 73,40 3578 -26,2 0 n.d. 116 8,4 9779 11,4 0 -1,6 316 20,2 KVA Kavala Grecia 73,40 6381 -71,1 8 99,8 133 -54,3 18 703 -76,9 23 > 100,0 360 -62,5 PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 723 31,0 0 n.d. 69 -19,8 1258 16,5 0 n.d. 183 -16,8 SKG Salónica Grecia 73,40 437 694 13,3 421 -12,0 3520 7,2 1 194 143 20,3 1179 8,0 10 044 18,3 ZTH Zante Grecia 73,40 3405 -8,2 1 98,1 112 -20,6 8759 -4,4 4 > 100,0 300 -19,6 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 182 453 -1,1 130 -15,8 2421 11,9 468 892 2,6 379 -21,3 6529 12,9 JMK Miconos Grecia 73,40 11 146 -15,1 4 54,2 187 0,0 24 614 13,7 10 > 100,0 453 17,7 JSI Scíathos Grecia 73,40 1173 -7,6 0 n.d. 46 -14,8 2927 -4,5 0 n.d. 124 -8,8 JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 56 938 6,1 13 6,1 484 0,8 129 219 12,9 35 5,3 1211 15,1 KGS Kos Grecia 73,40 19 597 > 100,0 21 85,8 346 100,0 54 425 36,6 61 25,1 996 28,0 MJT Mytilene (Lesbos) Grecia 73,40 27 241 15,1 28 -25,6 479 44,3 72 694 15,4 83 -17,5 1372 46,3 RHO Rodas Grecia 73,40 54 325 -25,6 45 -31,5 563 -19,1 151 493 -18,1 137 -40,4 1525 -15,6 SMI Samos Grecia 73,40 12 033 9,1 19 -23,4 316 30,6 33 520 12,3 53 -18,6 848 23,4 LIM Lima Perú 70,01 1 816 922 2,2 20 948 -10,0 16 161 0,5 5 513 759 3,7 62 530 -4,9 46 512 -1,7 Fraport Twin Star 60,00 74 102 -9,9 406 -51,9 681 -20,1 203 606 -5,8 1362 -44,7 1991 -14,1 BOJ Burgas Bulgaria 60,00 14 343 -2,8 394 -52,9 168 -8,7 35 965 -4,4 1331 -45,5 496 -5,7 VAR Varna Bulgaria 60,00 59 759 -11,5 12 76,1 513 -23,2 167 641 -6,1 31 65,4 1495 -16,6





























En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados

























AYT Antalya Turquía 51,00 1 073 548 -0,1 n.d. n.d. 7453 1,5 2 716 777 5,8 n.d. n.d. 19 562 10,7 LED San Petersburgo Rusia 25,00 1 331 310 16,3 n.d. n.d. 12 584 7,2 3 644 394 14,7 n.d. n.d. 36 048 8,9 XIY Xi'an China 24,50 3 780 668 3,7 28 530 30,1 27 824 3,3 11 283 674 8,0 73 115 13,3 82 426 6,0

Aeropuerto de Fráncfort2











Marzo de 2019 Mes Δ % YTD 2019 Δ % Pasajeros 5 592 516 1,4 14 799 048 2,5 Carga (mercancías y correo) 202 452 0,2 527 151 -2,3 Movimientos de aviones 42 056 2,1 116 581 3,0 MTOW (en toneladas métricas)3 2 649 601 2,8 7 303 886 2,9 PAX/PAX-vuelo4 143,1 -0,6 136,3 -0,4 Factor de ocupación de asientos (%) 78,0

74,6

Tasa de puntualidad (%) 71,5

76,5











Aeropuerto de Fráncfort Cuota PAX Δ %5 Cuota PAX Δ %5 Desglose regional Mes





YTD











Europa 63,0 1,8 61,8 2,7 Alemania 11,5 -0,4 11,3 0,9 Europa (excepto Alemania) 51,5 2,3 50,5 3,1 Europa occidental 42,8 1,6 41,8 2,3 Europa oriental 8,7 5,9 8,7 6,9 Intercontinental 37,0 0,5 38,2 2,3 África 4,8 4,9 5,0 7,1 Oriente Medio 5,8 -4,9 5,9 3,8 Norteamérica 11,4 0,1 11,1 1,6 Centroamérica y Sudamérica 4,2 7,2 4,5 7,1 Lejano Oriente 10,9 -0,2 11,6 2,4 Australia 0,0 n.d. 0,0 n.d.

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas), cifras preliminares; 2 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, incluye la aviación comercial), Carga (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, en toneladas métricas), Movimientos (llegadas y salidas); 3 Solo tráfico entrante; 4 Tráfico programado y chárter; 5 cambio absoluto frente al año previo en porcentaje; *Carga = mercancías y correo

