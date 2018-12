Cifras de tráfico de Fraport - Noviembre de 2018: se mantiene la tendencia de crecimiento

El número de pasajeros en el aeropuerto de Fráncfort al alza - Evolución muy positiva en los aeropuertos internacionales del grupo

FRÁNCFORT, Alemania, Dec. 13, 2018 /PRNewswire/ -- FRA/sk – El aeropuerto de Fráncfort recibió unos 5,24 millones de pasajeros en noviembre de 2018, un incremento del 4,7 % interanual. Esta evolución se debe al tráfico europeo (aumento del 6,1 %), así como al tráfico intercontinental (aumento del 4,3 %). El crecimiento acumulado en el número de pasajeros en los primeros once meses del año actual ha sido del 7,8 %.

De un modo similar, el movimiento de aviones en noviembre aumentó un 5,3 % hasta los 41 192 despegues y aterrizajes. Los pesos máximos al despegue acumulados (MTOW) registraron un aumento del 3,3 % hasta unos 2,5 millones de toneladas métricas. Solo el volumen de vuelos de carga (mercancías y correo aéreo) disminuyó en noviembre, cayendo un 2,1 % hasta unos 196 537 millones de toneladas métricas en respuesta a la creciente incertidumbre en el comercio mundial.

La cartera internacional de aeropuertos de Fraport también disfrutó de una evolución muy positiva en noviembre. Mientras que el aeropuerto de Liubliana (LJU), en Eslovenia, registró un leve descenso del 3,3 % hasta 117 554 pasajeros, los aeropuertos brasileños en Fortaleza (FOR) y Porto Alegre (POA) registraron un crecimiento significativo del 10,8 % hasta unos 1,3 millones de pasajeros. Los 14 aeropuertos regionales en Grecia experimentaron un crecimiento global del 12,8 % hasta 726 159 pasajeros. Los tres aeropuertos de la cartera griega con el mayor tráfico fueron Salónica (SKG) con 428 897 pasajeros (aumento del 16,6 %), Rodas (RHO) con 68 041 pasajeros (descenso del 9,7 %) y Chania (CHQ) con 59 053 pasajeros (aumento del 14,6 %). El aeropuerto de Lima (LIM) en Perú creció un 6,7 por ciento hasta alrededor de 1,8 millones de pasajeros. Un total de 68 246 pasajeros utilizaron los aeropuertos búlgaros Twin Star de Varna (VAR) y Burgas (BOJ), lo que supone un descenso del 6,8 %. El aeropuerto de Antalya (AYT) de nuevo disfrutó de un crecimiento sustancial del 26,9 % hasta 1,2 millones de pasajeros. También se informó de un creciente número de pasajeros en el aeropuerto de Pulkovo (LED), en San Petersburgo, con 1,3 millones de pasajeros (aumento del 18,1 %) y de Xi'an (XIY), en China, con alrededor de 3,6 millones de pasajeros (ascenso del 4,8 %).

Cifras de tráfico de Fraport















Noviembre de 2018









































































Aeropuertos del Grupo Fraport1

Noviembre de 2018





Año 2018 hasta la fecha (YTD)

















Cuota de Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos







Aeropuertos totalmente consolidados Fraport (%) Mes Δ % Mes Δ % Mes Δ % YTD Δ % YTD Δ % YTD Δ %







FRA Fráncfort Alemania 100,00 5 244 227 4,7 194 083 -1,8 41 192 5,3 64 585 101 7,8 1 995 243 -1,1 473 791 7,6







LJU Liubliana Eslovenia 100,00 117 554 -3,3 1105 5,1 2512 -6,3 1 703 352 8,3 11 324 1,1 33 084 3,4







Fraport Brasil 100,00 1 320 863 10,8 8701 41,4 11 517 5,2 13 435 989 6,2 78 651 45,8 126 824 6,0







FOR Fortaleza Brasil 100,00 588 915 24,5 4848 22,0 4939 19,4 5 896 860 9,6 41 847 22,5 52 527 10,9







POA Porto Alegre Brasil 100,00 731 948 1,8 3853 76,9 6578 -3,4 7 539 129 3,6 36 804 85,9 74 297 2,8







Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 159 12,8 676 59,9 7507 14,8 29 165 684 8,7 7489 21,2 236 934 7,9







Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 526 251 14,7 540 77,1 4830 12,5 16 071 030 7,5 5637 18,8 126 133 6,2







CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 24 822 -2,7 7 n.d. 398 -14,4 3 340 537 15,3 167 > 100,0 25 912 17,5







CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 59 053 14,6 29 -0,3 562 40,9 2 951 012 -1,5 421 -6,0 19 050 -0,7







EFL Cefalonia Grecia 73,40 3542 36,3 0 n.d. 108 24,1 758 261 20,9 1 -63,4 7049 21,2







KVA Kavala Grecia 73,40 6105 -23,2 10 > 100,0 105 -42,3 399 781 29,9 86 -17,1 4037 14,6







PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 754 > 100,0 0 n.d. 58 -19,4 583 358 2,6 0 n.d. 5338 2,4







SKG Salónica Grecia 73,40 428 897 16,6 493 80,5 3499 18,0 6 239 432 5,9 4956 18,2 51 681 1,9







ZTH Zante Grecia 73,40 3078 5,5 1 n.d. 100 -18,7 1 798 649 8,5 6 > 100,0 13 066 6,6







Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 199 908 8,1 136 15,3 2677 19,2 13 094 654 10,2 1852 28,9 110 801 9,8







JMK Miconos Grecia 73,40 11 378 > 100,0 3 n.d. 201 > 100,0 1 388 262 15,4 91 > 100,0 17 118 9,0







JSI Scíathos Grecia 73,40 1239 19,6 0 n.d. 50 13,6 436 833 3,3 0 n.d. 4115 -2,5







JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 57 374 17,2 14 n.d. 496 13,8 2 214 044 16,8 168 > 100,0 19 968 19,4







KGS Kos Grecia 73,40 22 286 1,4 21 47,2 406 13,4 2 646 589 15,0 272 81,3 19 930 17,2







MJT Mytilene (Lesbos) Grecia 73,40 27 641 16,3 31 -7,7 507 42,4 448 937 8,6 354 0,5 5642 6,8







RHO Rodas Grecia 73,40 68 041 -9,7 47 4,3 701 -6,4 5 510 098 5,1 719 24,0 38 141 4,5







SMI Samos Grecia 73,40 11 949 15,9 20 -20,0 316 32,8 449 891 12,5 249 -10,0 5887 8,2







LIM Lima Perú 70,01 1 809 643 6,7 25 812 3,8 15 621 -0,4 20 267 630 7,7 258 766 1,1 176 683 3,8







Fraport Twin Star 60,00 68 -6,8 859 25,5 802 -3,6 5 483 461 12,5 7625 -43,7 40 210 10,1







BOJ Burgas Bulgaria 60,00 10 093 0,0 832 25,0 208 30,0 3 264 222 9,9 7500 -43,7 23 061 8,4







VAR Varna Bulgaria 60,00 58 153 -7,9 27 41,7 594 -11,6 2 219 239 16,5 126 -43,1 17 149 12,4













































En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados

































AYT Antalya Turquía 51,00 1 217 351 26,9 n.d. n.d. 8608 22,2 31 420 739 22,8 n.d. n.d. 181 970 20,3







LED San Petersburgo Rusia 25,00 1 286 686 18,1 n.d. n.d. 12 562 12,5 16 849 580 12,0 n.d. n.d. 152 690 8,3







XIY Xi'an China 24,50 3 583 745 4,8 32 739 39,0 27 240 4,4 41 052 054 7,1 280 056 18,9 302 120 3,4









Aeropuerto de Fráncfort2











Noviembre de 2018 Mes Δ % YTD 2018 Δ % Pasajeros 5 244 494 4,7 64 589 000 7,8 Carga (mercancías y correo) 196 537 -2,1 2 030 213 -0,9 Movimientos de aviones 41 5,3 473 791 7,6 MTOW (en toneladas métricas)3 2 534 283 3,3 29 170 574 5,0 PAX/PAX-vuelo4 136,9 -1,0 145,6 -0,1 Factor de ocupación de asientos (%) 75,7

79,6

Tasa de puntualidad (%) 79,0

69,1











Aeropuerto de Fráncfort Cuota PAX Δ %5 Cuota PAX Δ %5 Desglose regional Mes YTD Europa 63,7 5,0 64,6 10,9 Alemania 12,6 0,6 11,0 4,4 Europa (excepto Alemania) 51,2 6,1 53,6 12,4 Europa occidental 42,2 5,1 44,6 11,9 Europa oriental 8,9 11,3 9,1 14,8 Intercontinental 36,3 4,3 35,4 2,4 África 4,9 11,3 4,3 11,4 Oriente Medio 5,4 -3,5 5,2 0,4 Norteamérica 11,2 6,2 12,6 3,1 Centroamérica y Sudamérica 3,9 3,9 3,3 1,5 Lejano Oriente 10,9 3,6 10,1 -0,5 Australia 0,0 n.d. 0,0 n.d.

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas), cifras preliminares; 2 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, incluye la aviación comercial), Carga (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, en toneladas métricas), Movimientos (llegadas y salidas); 3 Solo tráfico entrante; 4 Tráfico programado y chárter; 5 cambio absoluto frente al año previo en porcentaje; *Carga = mercancías y correo

