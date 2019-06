- Cifras de tráfico de Fraport para mayo de 2019:El Aeropuerto de Frankfurt registra un sólido crecimiento

El tráfico de pasajeros también aumenta en la mayoría de aeropuertos del grupo Fraport en todo el mundo

FRANKFURT, Alemania, 14 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- FRA/gk-rap – El Aeropuerto de Frankfurt (FRA) registró 6,2 millones de pasajeros en mayo de 2019, un aumento del 1,4 por ciento de año a año. La tasa de crecimiento podría haber sido un punto porcentual superior, si FRA no se hubiese visto afectada por un número de cancelaciones de vuelos debido al clima o a huelgas durante el mes de registro. En los primeros cinco meses de 2019, FRA logró un crecimiento de pasajeros del 2,9 por ciento.

Los movimientos de aeronaves en mayo de 2019 ascendieron un 1,0 por ciento a 46.181 despegues y aterrizajes. Los volúmenes de despegues máximos acumulados (MTOWs) se expandieron un 0,8 por ciento, a unos 2,8 millones de toneladas métricas. El rendimiento de la carga (mercancía aérea + correo aéreo) creció ligeramente un 0,6 por ciento, a 185.701 toneladas métricas.

La mayor parte de los aeropuertos en la cartera internacional de Fraport AG también registraron un crecimiento de los pasajeros en mayo de 2019. El Aeropuerto Liubliana de Eslovenia (LJU) registró un incremento del 1,8 por ciento en el tráfico a 170.307 pasajeros. Los dos aeropuertos brasileños de Fortaleza (FOR) y Porto Alegre (POA) registraron un tráfico combinado de más de 1,1 millones de pasajeros, también creciendo ligeramente un 1,1 por ciento. En Perú, el tráfico en el Aeropuerto de Lima (LIM) creció un 8,0 por ciento, a 2,0 millones de pasajeros.

Los 14 aeropuertos regionales griegos atendieron a unos 3,1 millones de pasajeros en total, deslizándose al 1,9 por ciento de año a año. Este ligero descenso puede atribuirse principalmente a la bancarrota de algunas aerolíneas y a otras compañías que, a corto plazo, estaban recuperándose parcialmente de la pérdida de capacidad. Los aeropuertos más concurridos en la cartera griega de Fraport fueron: Thessaloniki (SKG) con 606.828 pasajeros, reduciéndose al 0,4 por ciento; Rhodes (RHO) con 599.993 pasajeros, reduciéndose al 5,1 por ciento; y Corfu (CFU) con 347.953 pasajeros, reduciéndose al 2,0 por ciento.

Tras una fase de fuerte crecimiento en los tres últimos años, los aeropuertos búlgaros de Varna (VAR) y Burgas (BOJ) están experimentando actualmente la consolidación de las ofertas de vuelo, que resultan en una caída del 18,3 por ciento en el tráfico a 270.877 pasajeros. En la puerta de enlace a la Riviera Turca, el Aeropuerto de Antalya (AYT) recibió unos 3,6 millones de pasajeros, una ganancia del 3,3 por ciento. El Aeropuerto de Pulkovo (LED) en San Petersburgo, Rusia, avanzó un 8,4 por ciento a unos 1,7 millones de pasajeros. El tráfico en el Aeropuerto de Xi'an (XIY) en China central alcanzó casi 4,0 millones de pasajeros, una subida del 5,1 por ciento.

FRA Frankfurt Alemania 100,00 6.225.726 1,4 182.235 0,6 46.181 1,0 27.063.689 2,9 876.158 -2,1 206.445 2,3







LJU Liubliana Eslovenia 100,00 170.307 1,8 970 -5,5 2.908 -10,1 670.935 2,5 4,809 -4,4 13.307 -2,8







Fraport Brasil 100,00 1.146.998 1,1 7.145 0,6 10.327 -10,8 6.263.047 10,1 31.901 -3,0 55.318 0,2







FOR Fortaleza Brasil 100,00 503.198 5,3 3.945 7,0 4.317 -6,7 2.935.153 20,2 16.790 -3,3 24.412 12,2







POA Porto Alegre Brasil 100,00 643.800 -2,0 3.200 -6,4 6.010 -13,6 3.327.894 2,5 15.111 -2,8 30.906 -7,6







LIM Lima Perú 80,01 2.006.709 8,0 20.463 -8,5 17.289 6,8 9.384.984 5,7 102.975 -6,3 79.862 0,9







Aeropuertos regionales de Fraport de Grecia A+B 73,40 3.086.789 -1,9 488 -33,7 24.446 -1,0 6.441.879 3,0 2.668 -14,2 57.810 4,5







Aeropuertos regionales de Fraport de Grecia A 73,40 1.651.078 -2,7 299 -46,4 12.724 -3,5 3.977.463 2,2 1.944 -15,3 33.985 1,7







CFU Kerkyra (Corfu) Grecia 73,40 347.953 -2,0 16 37,5 2.616 -4,5 543.337 0,9 73 31,0 4.860 -5,1







CHQ Chania (Crete) Grecia 73,40 342.719 -8,4 33 -28,2 2.367 -0,8 665.207 -7,9 169 -4,8 5.085 4,9







EFL Kefalonia Grecia 73,40 78.144 -3,6 0 -100,0 712 0,7 105.143 -1,7 0 -86,3 1.282 8,9







KVA Kavala Grecia 73,40 29.855 -6,3 9 3,7 335 1,5 55.584 -54,7 39 45,2 849 -41,3







PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 54.888 2,3 0 n.d. 475 1,9 64.227 8,4 0 n.a. 773 -4,4







SKG Thessaloniki Grecia 73,40 606.828 -0,4 242 -50,8 4.832 -6,4 2.324.470 9,4 1.660 -18,4 19.177 6,8







ZTH Zakynthos Grecia 73,40 190.691 -0,6 0 -100,0 1.387 -0,5 219.495 -0,2 4 6,7 1.959 -4,9







Aeropuertos regionales de Fraport de Grecia B 73.40 1.435.711 -0,9 189 6,1 11.722 1,8 2.464.416 4,3 724 -11,1 23.825 8,8







JMK Mykonos Grecia 73,40 141.857 9,0 13 32,5 1.525 11,1 226.876 14,6 31 41,6 2.689 18,5







JSI Skiathos Grecia 73,40 42.055 17,5 0 n.d. 353 9,0 47.682 17,1 0 n.a. 553 3,2







JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 260.321 4,1 18 -3,2 2.334 11,1 543.705 10,8 68 5,4 4.982 14,4







KGS Kos Grecia 73,40 301.963 -3,6 32 39,3 2.239 -4,2 423.973 6,5 117 22,9 3.958 7,9







MJT Mytilene (Lesvos) Grecia 73,40 45.723 10,1 34 3,3 570 30,7 146.992 11,3 150 -9,4 2.381 40,6







RHO Rhodes Grecia 73,40 599.993 -5,1 71 1,9 4.132 -6,1 980.788 -3,3 264 -25,8 7.503 -4,6







SMI Samos Grecia 73,40 43.799 -3,4 21 -13,8 569 5,0 94.400 5,8 94 -15,5 1.759 16,7







Fraport Twin Star 60.00 270.877 -18,3 484 -8,5 2.272 -17,5 580.688 -13,6 2.689 -29,7 5.221 -16,3







BOJ Burgas Bulgaria 60,00 127.162 -22,1 475 -8,1 1.106 -16,3 189.241 -23,7 2.647 -30,1 1.877 -19,1







VAR Varna Bulgaria 60,00 143.715 -14,7 9 -23,8 1.166 -18,6 391.447 -7,7 42 12,1 3.344 -14,6













































AYT Antalya Turquía 51,00 3.616.346 3,3 n.d. n.d. 21.369 6,3 8.487.586 7,1 n.a. n.a. 55.401 10,9







LED St. Petersburg Rusia 25,00 1.708.252 8,4 n.d. n.d. 14.602 -2,7 6.779.290 12,3 n.a. n.a. 64.032 5,5







XIY Xi'an China 24,50 3.960.137 5,1 32.433 36,1 29.345 4,1 19.070.046 6,5 133.290 21,0 139.935 5,2









Mayo de 2019 Mes Δ % Año 2019 hasta la fecha Δ % Pasajeros 6.225.994 1,4 27.064.884 2,9 Carga (mercancía y correo) 185.701 0,6 891.194 -2,5 Movimientos de aeronave 46.181 1,0 206.445 2,3 MTOW (en toneladas métricas)3 2.816.707 0,8 12.789.187 2,2 PAX/vuelo PAX4 144,1 0,5 140,4 0,6 Factor de carga de asiento (%) 78,9

76,9

Tasa de puntualidad (%) 68,0

Fraport AG

Torben Beckmann Teléfono: +49 69 690 70553 Comunicaciones Corporativas E-mail: t.beckmann@fraport.de Relaciones con los medios Internet: www.fraport.com 60547 Frankfurt, Alemania Facebook: www.facebook.com/FrankfurtAirport

