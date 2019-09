Cifras del tráfico de Fraport - Agosto de 2019: el aeropuerto de Fráncfort comunica un crecimiento continuo

La mayoría de los aeropuertos del Grupo Fraport en todo el mundo muestran una tendencia positiva

FRÁNCFORT, Alemania, 13 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- El aeropuerto de Fráncfort (FRA) recibió más de 6,9 millones de pasajeros en el mes de agosto de 2019, lo que supone un aumento interanual del 1,7 %. Con 46 395 aterrizajes y despegues, los movimientos de aviones en FRA se mantuvieron en el mismo nivel que en agosto de 2018. Los pesos máximos al despegue (MTOW) acumulados aumentaron levemente un 0,5 % hasta casi 2,9 millones de toneladas métricas. El rendimiento de la carga (mercancías + correo aéreo), en cambio, bajó un 5,2 % hasta las 173 122 toneladas métricas, en línea con el descenso experimentado por el comercio mundial.

La mayoría de los aeropuertos de la cartera internacional de Fraport han registrado una tendencia positiva en lo que va de mes. El aeropuerto de Liubliana (LJU) en Eslovenia subió un 4,5 % hasta la cifra de 211 431 pasajeros. Los dos aeropuertos brasileños de Fraport en Fortaleza (FOR) y Porto Alegre (POA) registraron, conjuntamente, un caída en el tráfico del 3,8 % hasta casi 1,3 millones de pasajeros. Este descenso podría atribuirse a la quiebra de la línea aérea nacional Avianca Brasil y a la actual desaceleración económica del país.

En el aeropuerto de Lima (LIM) en Perú, el tráfico creció un 6,6 % hasta unos 2,2 millones de pasajeros. El tráfico en los 14 aeropuertos griegos de Fraport aumentó ligeramente un 1,1 % hasta unos 5,5 millones de pasajeros. Los aeropuertos búlgaros de Varna (VAR) y Burgas (BOJ) han continuado viéndose afectados por la consolidación de las ofertas de vuelos, lo que ha provocado una caída total en el tráfico del 9 % hasta unos 1,3 millones de pasajeros.

El aeropuerto de Antalya (AYT), en la Riviera turca, ha mantenido su senda de crecimiento, pues el tráfico se ha disparado un 13,7 % hasta casi 5,6 millones de pasajeros. El tráfico también ha crecido en San Petersburgo (LED) (Rusia), pues ha subido un 5,8 % hasta más de 2,2 millones de pasajeros. El aeropuerto de Xi'an (XIY) en China ha registrado una subida del 5,9 % hasta unos 4,4 millones de pasajeros.

Cifras de tráfico de Fraport















Agosto de 2019









































































Aeropuertos del Grupo Fraport1

Agosto de 2019





Año 2019 hasta la fecha (YTD)

















Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos







Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes Δ % Mes Δ % Mes Δ % YTD Δ % YTD Δ % YTD Δ %







FRA Fráncfort Alemania 100,00 6 916 741 1,7 169 853 -5,6 46 395 0,0 47 481 070 2,5 1 392 813 -2,5 345 836 1,7







LJU Liubliana Eslovenia 100,00 211 431 4,5 849 -7,3 3428 -0,4 1 278 462 3,7 7586 -5,4 23 420 -2,3







Fraport Brasil 100,00 1 258 137 -3,8 6369 -13,9 11 995 -2,7 10 039 400 4,8 53 464 -2,9 89 726 -1,8







FOR Fortaleza Brasil 100,00 569 580 -2,9 3128 -19,0 5045 -4,1 4 641 532 11,3 29 061 1,8 39 092 5,1







POA Porto Alegre Brasil 100,00 688 557 -4,5 3241 -8,4 6950 -1,7 5 397 868 -0,2 24 403 -7,9 50 634 -6,6







LIM Lima Perú 80,01 2 178 572 6,6 23 593 -2,1 17 803 5,3 15 621 405 6,4 171 375 -4,8 131 432 2,0







Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 5 480 280 1,1 659 -4,7 42 086 -0,6 21 729 026 1,5 5023 -5,5 176 777 1,6







Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 2 827 105 0,0 491 -3,9 20 953 -1,0 11 932 396 0,7 3780 -4,7 93 466 0,5







CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 684 529 -2,9 24 -25,5 4977 -3,5 2 428 178 -2,6 139 3,0 18 549 -4,2







CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 502 014 2,5 38 -8,8 3215 6,2 2 142 252 -1,9 286 -5,0 14 571 5,2







EFL Cefalonia Grecia 73,40 182 327 4,3 0 n.d. 1634 0,9 594 527 2,3 0 -55,9 5524 3,3







KVA Kavala Grecia 73,40 67 957 0,8 8 -1,8 590 5,2 237 744 -23,8 64 12,4 2491 -20,6







PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 142 887 10,3 0 n.d. 1165 2,7 472 622 9,1 0 n.d. 4137 4,0







SKG Salónica Grecia 73,40 820 904 -2,3 421 -1,9 6532 -4,5 4 670 915 4,4 3287 -5,3 38 331 2,1







ZTH Zante Grecia 73,40 426 487 1,1 0 n.d. 2840 0,5 1 386 158 1,2 4 6,7 9863 0,9







Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 2 653 175 2,3 168 -7,0 21 133 -0,3 9 796 630 2,4 1243 -7,8 83 311 2,8







JMK Miconos Grecia 73,40 355 074 7,0 13 -17,6 4548 9,2 1 172 451 9,5 72 5,7 15 109 10,1







JSI Scíathos Grecia 73,40 119 175 0,0 0 n.d. 1034 -1,8 360 976 3,1 0 n.d. 3281 1,7







JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 380 546 -1,4 17 -0,3 3532 -0,1 1 653 835 3,1 122 3,6 15 237 5,8







KGS Kos Grecia 73,40 554 180 2,9 34 -6,6 3571 -3,6 1 938 120 2,2 218 17,5 14 084 -0,7







MJT Mytilene (Lesbos) Grecia 73,40 73 918 3,2 30 0,3 712 -12,6 347 120 6,8 242 -4,9 4497 16,8







RHO Rodas Grecia 73,40 1 078 627 2,1 54 -9,1 6779 -1,7 3 975 752 -0,2 434 -19,4 26 629 -2,9







SMI Samos Grecia 73,40 91 655 3,2 21 -9,6 957 -6,2 348 376 4,3 156 -15,3 4474 6,4







Fraport Twin Star 60,00 1 258 914 -9,0 557 -11,6 7996 -12,3 3 945 062 -11,8 3746 -33,9 27 307 -14,7







BOJ Burgas Bulgaria 60,00 841 752 -7,6 539 -12,8 5225 -10,8 2 419 476 -11,1 3656 -34,6 16 257 -13,2







VAR Varna Bulgaria 60,00 417 162 -11,7 18 49,9 2771 -14,9 1 525 586 -12,9 90 21,5 11 050 -16,8













































En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados

































AYT Antalya Turquía 51,00 5 598 917 13,7 n.d. n.d. 29 912 11,5 24 253 524 10,2 n.d. n.d. 141 179 10,4







LED San Petersburgo Rusia 25,00 2 221 090 5,8 n.d. n.d. 16 542 1,1 13 195 340 8,6 n.d. n.d. 113 456 2,6







XIY Xi'an China 24,50 4 395 371 5,9 31 404 15,9 30 697 4,9 31 597 022 6,3 230 163 23,3 229 658 5,1









Aeropuerto de Fráncfort2











Agosto de 2019 Mes Δ % YTD 2019 Δ % Pasajeros 6 916 897 1,7 47 483 304 2,5 Carga (mercancías y correo) 173 122 -5,2 1 417 359 -2,6 Movimientos de aviones 46 395 0,0 345 836 1,7 MTOW (en toneladas métricas)3 2 887 465 0,5 21 400 907 1,9 PAX/PAX-vuelo4 158,2 1,8 146,6 0,8 Factor de ocupación de asientos (%) 84,6

79,7

Tasa de puntualidad (%) 69,7

71,2











Aeropuerto de Fráncfort Cuota PAX Δ %5 Cuota PAX Δ %5 Desglose regional Mes

YTD

Europa 63,3 0,9 63,9 1,9 Alemania 8,6 -8,3 10,2 -1,9 Europa (excepto Alemania) 54,6 2,6 53,7 2,7 Europa occidental 45,1 3,1 44,4 2,4 Europa oriental 9,5 0,3 9,2 4,0 Intercontinental 36,7 3,1 36,1 3,4 África 4,8 10,4 4,6 10,3 Oriente Medio 5,5 3,4 5,2 1,2 Norteamérica 14,2 1,9 12,8 2,8 Centroamérica y Sudamérica 2,7 4,3 3,4 4,7 Lejano Oriente 9,5 1,1 10,1 2,1 Australia 0,0 n.d. 0,0 n.d.

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas), cifras preliminares; 2 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, incluye la aviación comercial), Carga (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, en toneladas métricas), Movimientos (llegadas y salidas); 3 Solo tráfico entrante; 4 Tráfico programado y chárter; 5 cambio absoluto frente al año previo en porcentaje; *Carga = mercancías y correo

Fraport AG

Dana Selin Kröll

Comunicaciones corporativas

Relaciones con los medios

60547 Fráncfort, Alemania

Teléfono: +49 69 690 31403

Correo electrónico: d.kroell@fraport.de

Sitio web: www.fraport.com

Facebook: www.facebook.com/FrankfurtAirport

