Cigna y Earvin "Magic" Johnson unen esfuerzos para combatir las desigualdades en la salud y apoyar a las empresas pertenecientes a minorías y a mujeres

LOS ÁNGELES, 22 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cigna se asocia con Earvin "Magic" Johnson, presidente y director ejecutivo de Magic Johnson Enterprises, para combatir las desigualdades en la salud y apoyar a las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a minorías y a mujeres en el área metropolitana de Los Ángeles.

Juntos, Cigna y Johnson buscarán enfoques innovadores para crear fuerzas laborales más seguras, saludables y productivas, que son el motor fundamental de la salud económica de las empresas de propiedad de minorías y de mujeres. Cigna también introducirá planes de salud personalizados e invertirá $3 millones adicionales en organizaciones locales de caridad, todo orientado a mejorar la igualdad en la salud y atender los factores sociales determinantes de la salud en Los Ángeles y en todo el estado.

Ayudando a las empresas a tener éxito a través de la salud con Earvin "Magic" Johnson

"La salud es riqueza, y para muchas empresas de propiedad de minorías y de mujeres, la clave de la prosperidad económica es garantizar que tengan y mantengan una fuerza laboral saludable y vibrante", indicó Mike Triplett, presidente de negocios empresariales de Cigna en los Estados Unidos. "La encrucijada actual de las crisis de salud, económica y racial nos motivó a tomar medidas definitivas para aliarnos con estas empresas pequeñas y medianas, mediante el mejoramiento de la salud y la productividad de sus trabajadores, muchos de los cuales provienen de comunidades menos favorecidas. Nos entusiasma hacer equipo con el legendario Earvin "Magic" Johnson para llevar nuestra nueva iniciativa al mercado".

"Las minorías y las mujeres emprendedoras y propietarias de empresas son vitales para la creación de una economía fuerte y comunidades vibrantes, y necesitamos hacer aún más para apoyarlas en este momento ", manifestó Johnson. "Para estos negocios es importante sobrevivir y poder emplear personal afrodescendiente, hispano y de cualquier otro color, ofreciéndoles beneficios para combatir las desigualdades en la salud que han impactado a nuestras comunidades. Junto con Cigna, ofrecemos las herramientas y la información necesaria para mejorar la salud y la productividad de su fuerza laboral".

Reducción de las desigualdades en la atención médica a través de un conjunto de planes de salud personalizados

Como parte de esta iniciativa, Cigna también introduce un conjunto de planes de salud innovadores y a la medida para empresas con más de 25 empleados, los cuales incluyen servicios de bienestar y estilo de vida para condiciones específicas de la salud como el asma, la enfermedad cardíaca, la diabetes, los embarazos de alto riesgo, entre otros que afectan de manera desproporcionada a las personas de color. Los planes también incluyen lo siguiente:

Acceso fácil a una atención médica asequible y de calidad , que incluye proveedores locales de servicios médicos que se destacan por atender comunidades menos favorecidas, están capacitados culturalmente y ofrecen servicios bilingües.

, que incluye proveedores locales de servicios médicos que se destacan por atender comunidades menos favorecidas, están capacitados culturalmente y ofrecen servicios bilingües. Servicios integrales de salud para que las personas puedan recibir el apoyo que necesitan para su bienestar emocional y salud mental, con acceso a profesionales clínicos, psicólogos y terapeutas.

para que las personas puedan recibir el apoyo que necesitan para su bienestar emocional y salud mental, con acceso a profesionales clínicos, psicólogos y terapeutas. Opciones de atención virtual para servicios de salud médica, conductual y mental para que las personas puedan ser atendidas en el entorno que prefieran.

para que las personas puedan ser atendidas en el entorno que prefieran. Opciones farmacéuticas del comercio minorista, a domicilio y de farmacias especializadas para hacerles más seguro y fácil a las personas acceder a sus medicamentos recetados y usarlos adecuadamente.

para hacerles más seguro y fácil a las personas acceder a sus medicamentos recetados y usarlos adecuadamente. Apoyo a la tranquilidad que incluye acceso, entre otros servicios que proporcionan tranquilidad, a asesoría financiera, legal y de robo de identidad, a través del programa de asistencia a empleados de Cigna.

Para obtener más información sobre esta iniciativa, visite https://cigna.pathfactory.com/l/powerforward.

