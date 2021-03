Cimenteira conquista rápido sucesso no Instagram com público especializado e séries de conteúdo

É nesse cenário que a InterCement Brasil, em janeiro de 2020, lançou o perfil do Amigo Construtor no Instagram, buscando engajar na rede social o público de pessoas ligadas à construção. Em pouco mais de um ano, a página ultrapassou a marca de 40 mil seguidores, um número bastante alto, ainda mais considerando um público específico, como o visado pela empresa.

De acordo com Daphne Lima, analista de marketing da companhia, "para atingir a marca em tão pouco tempo, o perfil lançou uma estratégia baseada em conteúdos relevantes e especializados, somados a campanhas de mídia focadas no público do nicho da construção". Além disso, a conversa entre a marca e os usuários é constante, possibilitando aos fãs tirar dúvidas e enviar sugestões sobre construção.

Com essa atuação, o perfil ganhou rapidamente a fidelização do público, que encontrou no Amigo Construtor um canal de dicas práticas e úteis para o dia a dia da construção, tanto dentro quanto fora dos canteiros de obra.

Séries de conteúdo ajudam no sucesso

Uma das estratégias que ajudam a explicar o sucesso do perfil entre o público da construção é o constante uso de séries de conteúdo, que abordam um tema específico em diversos episódios, publicados semanalmente ou mensalmente. "Essa técnica auxilia a engajar os usuários, que, a partir do interesse em uma das publicações, passam a acompanhar o perfil para não perder os episódios seguintes", explica Daphne.

Das diversas séries lançadas pela marca em 2020, destaca-se a Série Erros da Obra, que mostra de maneira aprofundada alguns dos erros mais comuns cometidos na construção, explicando, com respaldo da área técnica da InterCement Brasil, como evitá-los. Outro tema bastante aclamado pelo público é a Série Grandes Construções, que aborda curiosidades e dados sobre algumas das principais construções do Brasil e do mundo, trazendo um olhar técnico sobre seu processo construtivo.

Mascote

Outra iniciativa da empresa que gerou identificação com o público foi o uso de um mascote. Chamado de Tião, o símbolo da marca possui o visual de um construtor, e tem por objetivo deixar a linguagem mais leve e informal. Sempre transmitindo dicas aos construtores, o mascote rapidamente fez sucesso entre o público da marca e resultou em maior aproximação com a empresa.

Sobre o Amigo Construtor

Lançado em 2014, o Amigo Construtor é um projeto da InterCement voltado à comunicação e ao relacionamento da empresa com os profissionais da construção. Com conteúdo para ajudá-los a se especializarem no assunto, materiais de conscientização sobre saúde, meio ambiente, segurança e tendências de mercado, a InterCement Brasil conseguiu se aproximar desse público. São mais de 400 mil seguidores no Facebook e mais de 18 mil no Instagram.

As páginas do blog recebem uma média de 100 mil visitantes por mês e teve mais de 3 milhões de visualizações de páginas em menos de 2 anos. .

Sobre a InterCement

A InterCement Brasil é uma das maiores fabricantes de cimento do mundo e referência na utilização de combustíveis alternativos no processo de coprocessamento. A empresa iniciou suas operações em 1974, em Apiaí (SP). Além do cimento, fabrica e distribui agregados e cal, atua no serviço de concreto e emprega mais de 6 mil profissionais. Operar de forma segura e responsável, respeitando os seus valores e princípios, é fundamental para a InterCement Brasil. Com atuação em cinco países, como Brasil, África do Sul, Argentina, Egito e Moçambique, tem capacidade ativa de produção de mais de 33 milhões de toneladas de cimento/ano, aproximadamente 2,4 milhões m³/ano de concreto e 7 unidades produtoras de agregados. Por meio do Instituto InterCement, a empresa realiza projetos mobilizantes e negócios de impacto com o intuito de promover o desenvolvimento comunitário nas regiões onde atua.

FONTE InterCement Brasil

