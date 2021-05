Cimento Cauê adapta logo e coloca nome de mães dos jogadores do SPFC estampado nas camisas do clube

SÃO PAULO, 10 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- O Cimento Cauê, da InterCement Brasil, adaptou a logo pelo nome das mães dos jogadores do São Paulo Futebol Clube na partida do último domingo, 09 de maio. No jogo, que faz parte do Campeonato Paulista 2021, o SPFC enfrentou o Mirassol Futebol Clube no Estádio José Maria de Campos.

O Cimento Cauê, da InterCement Brasil, é patrocinador do São Paulo Futebol Clube desde o ano passado, quando a marca firmou, pela primeira vez, um contrato com um time de futebol. A parceria com o SPFC trouxe excelente exposição para o Cimento Cauê. A logo foi estampada em uniformes de jogadores e em diversas peças publicitárias do Clube, o primeiro ano de parceria gerou um relacionamento forte entre marca e time.

"A parceria com o São Paulo nos enche de orgulho desde o início. Nos aproximamos ainda mais de nossos clientes e consumidores na celebração de uma paixão nacional, o futebol. Agora, pensamos em como homenagear as mães daqueles que enchem os torcedores de alegria: os jogadores. Para isso, nada melhor do que defender o time com o nome de suas mães estampado no uniforme do Clube", afirma Amanda Hernandes Soares, gerente de Comunicação e Trade da InterCement Brasil.

Assista aqui o momento em que as peças foram confeccionadas e os atletas recebendo suas camisas personalizadas com a aplicação do nome de sua mãe atrelado ao nome Cimento.

A InterCement é uma das maiores fabricantes de cimento do mundo e referência na utilização de combustíveis alternativos no processo de coprocessamento. A empresa iniciou suas operações em 1974, em Apiaí (SP). Além do cimento, fabrica e distribui agregados e cal, atua no serviço de concreto e emprega mais de 6 mil profissionais. Operar de forma segura e responsável, respeitando os seus valores e princípios, é fundamental para a InterCement. Com atuação em cinco países Brasil, África do Sul, Argentina, Egito e Moçambique, tem capacidade ativa de produção de mais de 33 milhões de toneladas de cimento/ano, aproximadamente 2,4 milhões m³/ano de concreto e 7 unidades produtoras de agregados. Por meio do Instituto InterCement, a empresa realiza projetos mobilizantes e negócios de impacto com o intuito de promover o desenvolvimento comunitário nas regiões onde atua.

