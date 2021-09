Cimento Zebu anuncia patrocínio no EC Bahia

"Nossas marcas de cimento estão presentes no dia a dia das pessoas assim como o futebol. Queremos apoiar o principal esporte do país e também estar nas mentes dos torcedores. O estado da Bahia é um dos principais mercados da InterCement Brasil. Com esse acordo, vamos ampliar a visibilidade da marca Cimento Zebu e nos aproximar da maior torcida do Nordeste. Nosso desejo é que esse patrocínio seja o início de uma longa e positiva parceria com o EC Bahia." afirma Amanda Hernandes Soares, gerente de Marketing da InterCement Brasil.

O acordo prevê exposição da marca Cimento Zebu na barra posterior da camisa do Esquadrão Baiano, no backdrop de entrevistas e na placa no Centro de Treinamento, além de ativações nas redes sociais e em todos os canais de comunicação do Clube.

Para o lançamento desse patrocínio, o atual campeão da Copa Nordeste fez um vídeo com os principais astros da equipe, apresentando o novo patrocinador para a torcida. Também estão planejadas ações de relacionamento com os clientes da InterCement no Nordeste.

A estreia da marca no uniforme do Tricolor Baiano será no sábado, 11 de setembro, na partida contra o Santos às 21h, válida pelo Campeonato Brasileiro 2021.

"Ficamos orgulhosos e honrados de contar com esse patrocínio, sobretudo num momento de pandemia, em meio ao retorno gradual da atividade econômica. Somos mais de 4 milhões de apaixonados espalhados pelo Brasil e pelo mundo que certamente passarão a olhar a empresa de outra forma", diz o presidente da agremiação, Guilherme Bellintani.

Sobre a InterCement Brasil

A InterCement Brasil é uma das líderes na produção de cimento do país e uma das referências na utilização de combustíveis alternativos em seu processo de fabricação, contribuindo para a redução de emissão de gases de efeito estufa e sustentabilidade ambiental.

A empresa iniciou suas operações em 1974, em Apiaí (SP). Hoje conta com 15 unidades produtivas distribuídas por nove estados: Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. A companhia atende clientes de diversos segmentos, do pequeno varejo até grandes obras e indústrias, por meio das marcas de cimento Cauê, Goiás e Zebu. Além do cimento, a InterCement Brasil atua no serviço de concretagem. Operar de forma segura e responsável, respeitando os seus valores e princípios, é uma de suas premissas. Por meio de iniciativas de mobilização social, voluntariado, projetos estruturantes e negócios de impacto, a empresa realiza o seu investimento social privado com foco no desenvolvimento das comunidades nas regiões onde atua.

A InterCement Brasil valoriza e capacita os trabalhadores da construção. Para alcançar este objetivo e apoiar o desenvolvimento dos profissionais da construção, a empresa criou a plataforma Amigo Construtor- www.amigoconstrutor.com.br. Voltada para profissionais e pessoas interessadas no universo da construção, a comunidade online traz conteúdo e conexão como treinamentos técnicos e uma área de divulgação de trabalhos.

FONTE InterCement Brasil

