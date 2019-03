Çimsa assina contrato de aquisição da Buñol, a fábrica de cimento branco mais avançada tecnologicamente da Europa

ISTAMBUL, 30 de março de 2019 /PRNewswire/ -- Tamer Saka, presidente do Sabancı Holding Cement Group: "Concluímos o processo de aquisição e estamos entrando na liga mundial com a Çimsa".

A Çimsa, subsidiária da Sabancı Holding, concluiu o contrato de aquisição relativo à compra da Buñol, fábrica de cimento branco na Espanha, por US$ 180 milhões. Após a conclusão da aquisição, a Çimsa irá aumentar, significativamente, sua contribuição para as receitas de exportação da Turquia.

A Çimsa, subsidiária da Sabancı Holding e líder mundial de mercado em fabricação de cimento branco, assinou o contrato para adquirir a Buñol Plant em Valência, Espanha, da Cemex, uma das principais produtoras de cimento do mundo atualmente, por aproximadamente US$ 180 milhões.

Declarando que a empresa se tornou líder mundial com a conclusão da aquisição, Tamer Saka, presidente do Sabancı Holding Cement Group e presidente do conselho da Çimsa, disse: "Na Sabancı, expandimos nossa posição de liderança na Turquia e na arena internacional. Com nossa experiência e know-how, objetivamos nos tornar uma líder global por seguir os desenvolvimentos no mundo, administrando nossos negócios de acordo com padrões de classe mundial. Para reforçar nossa posição de liderança global, iremos empenhar nossos melhores esforços para dar novos passos no período vindouro".

Ao comentar sobre o desenvolvimento, Ülkü Özcan, gerente geral da Çimsa, disse: "Aproveitando a força e a visão da nova geração da Sabancı, demos prioridade à expansão para novas áreas geográficas como uma questão fundamental. Nossa história de quase 50 anos na indústria do cimento se caracteriza pelo objetivo de crescimento sustentável. Em 21 de março, tomamos a grande decisão de consolidar a posição da Çimsa na arena internacional e iniciamos o processo de aquisição da Buñol Plant na Espanha. Tendo concluído o contrato, estamos orgulhosos por termos tornado a Çimsa a produtora de cimento branco número um do mundo, hoje".

Com a adição da Buñol Plant à rede de produção e distribuição, a Çimsa irá construir uma forte rede de exportação na Europa, Norte da África e América do Sul, bem como aumentar sua área de influência. A Çimsa, que terá um aumento de 40% em sua capacidade de produção com seu investimento, irá se tornar líder de mercado mundial.

No processo de aquisição da Fábrica de Cimento Branco Çimsa Buñol, as firmas EDNAM Capital, Clifford Chance e BCG atuaram como consultoras financeira, jurídica e estratégica, respectivamente.

FONTE Çimsa

