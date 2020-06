Cinco marcas globais da Haier estarão juntas na 127a Feira de Cantão apresentando as mais novas soluções para casa inteligente para clientes de todo o mundo

A 127 a Feira de Cantão adotará um novo formato, totalmente on-line e com muitas soluções remotas para promoção de produtos, criação de parcerias e negociações comerciais. A Haier acelerou a revolução digital com o lançamento do aplicativo Haier Smart Home, em 2019, transferindo os seus ambientes inteligentes para a sua plataforma online.

Junto com parceiros de sistema globais, clientes e usuários, a Haier convidará o público a conhecer as soluções para casa inteligente com uma grande variedade de funcionalidades que criam um sistema completo e interconectado para satisfazer as necessidades dos usuários, como cozinhar, viver, se vestir e se divertir.

"A Haier vem trabalhando nos serviços digitais há muitos anos. A feira virtual de Cantão é a oportunidade perfeita não só para apresentar as nossas soluções de casa inteligente, mas também para fazermos contato com os clientes", disse Qingfu Zhang, vice-presidente da Haier Overseas Electric Appliances Corp. "Com a nossa plataforma on-line e nossa equipe de profissionais de transmissão, a Haier pretende transportar os participantes da feira virtual para o futuro através de uma visão onde a IoT habilita todo o ecossistema de casa inteligente."

Outro destaque da feira é que as cinco marcas da Haier, ou seja, Haier, GE Appliances (EUA), Candy (Itália), AQUA (Japão), Fisher & Paykel (Austrália/Nova Zelândia) estarão juntas para mostrar o portfólio de produtos adaptados às necessidades dos usuários em diferentes países e regiões.

Nos últimos anos, a Haier e suas marcas conquistaram uma forte presença nos mercados globais, graças à sua grande capacidade de inovação e de P&D. A Haier também demonstrou grande resiliência nos mercados globais, apesar dos problemas econômicos causados pela pandemia. No primeiro trimestre de 2020, a empresa manteve uma posição de liderança no mercado internacional com um aumento de 31% no volume de vendas.

"Com as nossas soluções para a casa inteligente e serviços localizados, nós nos dedicamos a concretizar a nossa visão de fornecer um estilo de vida saudável e sustentável para domicílios em todo o mundo. A Haier adotou uma abordagem centrada no cliente que fornece mais valor, e isso inclui P&D, design, fabricação e serviços pós-venda", disse Zhang.

Sobre a Haier

A Haier Smart Home Co., Ltd. (antiga Qingdao Haier Co., Ltd., Xangai: 600690) foi fundada em abril de 1989 e é a principal fabricante mundial de eletrodomésticos. A empresa possui sete marcas de classe mundial: Haier, Casarte, Leader, GE Appliances (EUA), Fisher & Paykel (Nova Zelândia), AQUA (Japão), e Candy (Itália).

De acordo com a classificação global das principais marcas de eletrodomésticos 2000 do Euromonitor International, a Haier é líder mundial pelo 11º ano consecutivo em termos de volume de vendas a varejo de grandes eletrodomésticos. Além disso, a Haier também faz parte da lista Fortune Global 500.

Focada em melhorar constantemente a experiência do usuário, a Haier Smart Home se dedica a fornecer aos consumidores soluções de casa inteligente, criar uma experiência integral de vida inteligente e oferecer opções de design e funcionalidades personalizadas para e pelos os usuários.

Para obter mais informações, visite: http://www.haier.net/en/

Vídeo: https://mma.prnewswire.com/media/1190488/Haier.mp4

FONTE Haier Smart Home

