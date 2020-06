Cinco marcas globales de Haier comparten el mismo escenario en la 127 Feria del Cantón

Junto con los socios de ecosistema global de Haier, clientes y usuarios, Haier invitará a la audiencia a ver las soluciones de hogar inteligente con la amplia funcionalidad diseñada para crear un ecosistema completo e interconectado para cubrir las necesidades de los usuarios, como cocinar, vivir, vestir y divertirse.

"Haier ha estado trabajando en servicios digitales durante años. La feria del Cantón virtual es la oportunidad perfecta no solo para presentar nuestras soluciones smart home, sino también para conectar con los clientes", dijo Qingfu Zhang, vicepresidente de Haier Overseas Electric Appliances Corp. "Con nuestra plataforma online y equipo de emisión profesional, Haier busca transportar a los espectadores a la visión del futuro donde la IdC opera todo el ecosistema smart home".

El segundo punto destacado de la exhibición es que cinco marcas globales de Haier, principalmente Haier, GE Appliances (EE. UU.), Candy (Italia), AQUA (Japón), Fisher & Paykel (Australia/Nueva Zelanda), compartirán el mismo escenario para llevar la cartera de producto adaptada a las necesidades de los usuarios en diferentes países y regiones.

Durante años, Haier, junto con sus submarcas, ha obtenido un gran punto de apoyo en los mercados globales propiedad de su fuerte capacidad de innovación e I+D. Haier también ha demostrado una fuerte resiliencia en los mercados globales, a pesar de los problemas económicos consecuencia de la pandemia, En el primer trimestre de 2020, Haier ha mantenido una posición líder en su mercado extranjero logrando un aumento del 31% en las ventas.

"Con nuestras soluciones smart home y servicios localizados, estamos comprometidos con nuestra visión de ofrecer vida ecológica y saludable a los hogares de todo el mundo. Desde la I+D y el diseño a los servicios de fabricación y postventa, Haier ha adoptado un enfoque centrado en el cliente para llevar más valores a nuestros clientes", dijo Zhang.

Fundado en abril de 1989, Haier Smart Home Co., Ltd. (antes Qingdao Haier Co., Ltd., Shanghai: 600690) es el fabricante de electrodomésticos líder en el mundo. La Compañía cuenta con siete marcas mundiales, como Haier, Casarte, Leader, GE Appliances-EEUU, Fisher & Paykel-Nueva Zelanda, AQUA-Japón y Candy-Italia.

Según los 2020 Global Major Appliances Brand Rankings de Euromonitor International, el volumen de ventas minoristas de Haier de electrodomésticos grandes se clasificó el primero en el mundo durante 11 años consecutivos. Haier Smart Home es también una compañía Fortune Global 500.

Haier Smart Home se centra en las mejoras continuas de la mejor experiencia del usuario para ofrecer a los consumidores soluciones inteligentes para el hogar, crear una experiencia de vida inteligente de escenario completo y ofrecer opciones de diseño y función personalizadas por y para los usuarios.

