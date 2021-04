Cinco passos para manter a qualidade da pele no outono

SÃO PAULO, 27 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Atentar-se ao tipo de pele influencia muito na escolha do tratamento dermatológico, mas fatores externos como o clima, também impactam diretamente no aspecto da pele.

Com a chegada do outono, estação marcada por períodos mais frios, secos e nublados, a pele tende a ficar mais ressecada e, por isso, a primeira dica é não exagerar na limpeza. O ideal é lavá-la no máximo duas vezes ao dia.

Hidratar a pele também é fundamental para evitar o ressecamento mas, para preservar a hidratação, algumas proteínas e substâncias são indispensáveis. Segundo a dermatologista Dra. Maria Fernanda Tembra (CRM 107569-SP), "Existem três componentes na pele que preservam sua hidratação: as proteínas de colágeno e elastina e o ácido hialurônico. O colágeno e a elastina são responsáveis por manter a firmeza e elasticidade da pele, enquanto o ácido hialurônico mantém a hidratação, a partir da preservação da água na pele".

O envelhecimento natural ou os fatores externos como o clima e radiações podem fazer com que esses componentes da pele se alterem, deixando seu aspecto mais áspero, seco, envelhecido, resultando no aparecimento de rugas e piorando as linhas de expressão.

O terceiro passo é não esquecer de utilizar protetor solar. Faça frio ou faça sol, o protetor solar é indispensável, pois além dos raios solares, o contato com o infravermelho e com a luz azul também são prejudiciais. De acordo com a Euromonitor International, em uma pesquisa realizada em 2020, durante o isolamento social, o constante uso de dispositivos eletrônicos acendeu uma grande preocupação com a luz azul. Cerca de 36% dos brasileiros afirmaram ter interesse em produtos que ofereçam proteção não só contra raios UV, mas também contra essa luz.

Dra. Maria Fernanda explica que "A luz azul não só prejudica a saúde da pele e a ocular, mas também o sono. O contato com essa 'poluição digital' pode inclusive causar manchas na pele".

Evitar banhos quentes também pode ajudar a cuidar da pele no outono. Sim, é difícil não tomar um banho quente em dias frios, mas deve haver um equilíbrio. A água quente propicia a perda de água, contribuindo para um aspecto mais ressecado da pele.

A hidratação também é uma etapa fundamental, e para quem busca resultados duradouros e ainda mais eficazes no que tange à hidratação, os tratamentos estéticos com aplicação de ácido hialurônico na derme profunda ou plano subcutâneo superficial podem ser uma opção mais certeira. O Restylane® Skinboosters™ da Galderma, por exemplo, potencializa a hidratação e suaviza linhas finas aumentando gradualmente a elasticidade e luminosidade da pele. De origem não animal, sintetizado em laboratório, o composto é muito semelhante ao produzido pelo organismo, o que o torna um produto com alta biocompatibilidade e, o melhor de tudo, seus efeitos duram até um ano.

Essa linha da Galderma Aesthetics foi testada em muitos estudos científicos e o tratamento demonstrou dar aos participantes uma pele radiante e hidratada, além de maior suavidade às imperfeições – como rugas, linhas finas e cicatrizes de acne.

Como cada pele tem suas próprias individualidades, é importante consultar um profissional da saúde habilitado para indicar qual o melhor plano de tratamento.

