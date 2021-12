CINDE annonce : Le Costa Rica établit un record de projets d'investissement pour la deuxième année consécutive

L'agence de promotion des investissements du Costa Rica a déclaré 103 projets d'investissement en 2021, soit 30 % de plus qu'en 2020.

a déclaré 103 projets d'investissement en 2021, soit 30 % de plus qu'en 2020. Il convient de noter que 41 % des nouveaux projets sont originaires de pays autres que les États-Unis et comprennent des investissements du Canada , de la Suisse, de l'Espagne, d'Israël, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, du Brésil et du Chili.

, de la Suisse, de l'Espagne, d'Israël, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, du Brésil et du Chili. En 2021, des entreprises comme Bayer, Amazon, Roche, Intel, Concentrix, Firestone et Terumo ont annoncé des expansions au Costa Rica.

Pour la cinquième année consécutive, CINDE rend compte de ses indicateurs et de leur impact direct sur les Objectifs mondiaux de développement durable.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Costa Rica termine l'année 2021 avec des chiffres records sur le nombre de projets d'investissement attirés ainsi que sur les emplois créés, pour la sixième année consécutive, comme en témoignent les résultats annuels publiés par CINDE -L'Agence de promotion des investissements du Costa Rica – aujourd'hui.

Pour la deuxième année consécutive, CINDE a atteint un nombre record – 103 projets d'investissement qui ont choisi le Costa Rica – ce qui représente une croissance de 30 % par rapport à 2020. Parmi ces projets, 32 sont de nouvelles entreprises qui vont s'implanter dans le pays et 71 sont des réinvestissements, dont 48 sont des expansions et 23 représentent des diversifications de services ou de produits d'entreprise.

Sur les 32 nouvelles entreprises, 13 représentent des marchés non traditionnels autres que les États-Unis et proviennent de 8 destinations différentes : le Brésil, le Canada, le Chili, l'Espagne, l'Inde, Israël, l'Afrique du Sud et la Suisse.

De même, au cours des cinq dernières années, le nombre total de projets nouveaux attirés par CINDE a augmenté à un taux annuel moyen de 15 %; dans un contexte mondial où le nombre de projets nouveaux a affiché une tendance à la baisse, particulièrement en 2019 et 2020.

Eric Scharf, président du conseil d'administration de CINDE, a déclaré : « Les résultats de 2021 montrent que le Costa Rica continue de croître et de consolider sur la scène internationale son image de destination pour l'investissement durable, conformément à notre proposition de valeur fondée sur les personnes, la planète et la prospérité. De plus, le pays a démontré sa capacité à déployer une réponse coordonnée entre plusieurs organismes gouvernementaux pour éviter les fermetures et assurer la continuité des activités à l'appui des besoins des secteurs du commerce extérieur. Ainsi, le Costa Rica a prouvé la résilience dont il peut faire preuve et a démontré être à même d'offrir une réponse adaptée aux investisseurs, se positionnant comme une destination fiable pour leurs stratégies commerciales mondiales. Ces qualités, et de nombreux autres facteurs, nous ont aidés, non seulement à dépasser nos objectifs pour de nouveaux projets et réinvestissements en 2021, mais également à renforcer la position du Costa Rica en tant que meilleur pays au monde en matière de performances, en attirant des investissements nouveaux, selon fDi Intelligence. »

Les effets positifs des investissements étrangers directs se reflètent dans de multiples régions du pays et sont conformes aux stratégies visant à attirer davantage d'investissements dans les villes en croissance en dehors de la grande région métropolitaine. En 2021, CINDE a confirmé cinq nouvelles entreprises et quatre réinvestissements dans ces régions. De nouvelles formes de travail virtuel ont encore renforcé cet impact ; par exemple, Amazon a doublé sa masse salariale virtuelle de 100 %, qui est composée de personnes qui travaillent dans des régions éloignées en dehors de la grande région métropolitaine, grâce à la connectivité Internet et les talents du Costa Rica dans ces régions.

Dynamisme au Costa Rica. Pour la sixième année consécutive, les entreprises attirées par CINDE ont établi un record en matière d'emploi : 22 461 nouveaux emplois formels et 19 725 emplois nets créés cette année. Cela représente une augmentation de 13,4 % et de 34 % respectivement par rapport à 2020. Ces entreprises fournissent des emplois directs à 162 238 personnes dans l'ensemble du pays.

Jorge Sequeira, directeur général de CINDE, a souligné la performance de l'année et son impact positif – et cela, alors que le monde affronte la deuxième année d'une pandémie qui continue d'être difficile. Il a déclaré : « Nous célébrons ces résultats qui, avant tout, ont un impact réel grâce à l'emploi formel et à de plus grandes possibilités pour la ressource la plus précieuse du pays : sa population. L'offre d'emploi est diversifiée, accessible à tous les types de personnes, des jeunes aux personnes âgées, des personnes à l'intérieur ou à l'extérieur de la grande région métropolitaine, et des femmes, favorisant ainsi l'égalité entre les sexes. Chez CINDE, nous nous sommes également engagés à collaborer avec de multiples entités pour le développement continu des talents en fonction des opportunités que présente la quatrième révolution industrielle. Nous continuerons de le faire en nous fondant sur notre solide stratégie en matière de talents 4.0. »

La participation des femmes au marché du travail a également eu une incidence importante sur les nouveaux chiffres d'emploi nets de 2021, générés par les entreprises soutenues par CINDE, comme en témoigne une croissance de 21,4 % par rapport à 2020, soit 48 % des nouveaux emplois nets créés, ce qui représente 9 393 femmes.

Actuellement, 71 042 femmes travaillent dans des multinationales et leur taux de participation de 44 % est plus élevé dans ce secteur que la moyenne nationale de 41 %. Au cours des cinq dernières années, l'emploi des femmes a augmenté régulièrement de 14,2 % par rapport à l'année précédente dans les entreprises multinationales soutenues par CINDE.

La quatrième révolution industrielle. En 2021, le Costa Rica s'est également distingué pour la formation de talents humains à l'employabilité dans l'industrie 4.0. Comme preuve – et par le biais de divers programmes de formation et de certification entre CINDE et d'autres entités publiques et privées – près de 9 000 personnes ont obtenu leur diplôme d'écoles secondaires techniques avec des spécialités dans des domaines tels que l'analyse de données, le développement de logiciels, la cybersécurité, l'innovation, et l'intelligence artificielle, entre autres.

De même, fAIrLAC a annoncé son lancement au Costa Rica pour promouvoir l'adoption responsable et équitable de l'intelligence artificielle. La Banque interaméricaine de développement (BID) dirige l'initiative avec le soutien de CINDE, du milieu universitaire, du gouvernement, des parcs d'entreprise, y compris America Free Zone, et d'entreprises comme Microsoft et Intel.

Les efforts de CINDE pour consolider son impact sur les secteurs stratégiques de l'économie du savoir, tels que les sciences de la vie, ont été reconnus cette année par la CNUCED, qui a nommé CINDE « Best FDI Strategy in Investment Promotion for the Life Sciences Sector », considérant que l'agence proposait la meilleure stratégie en matière d'investissement étranger direct, favorisant ainsi la promotion des investissements dans le secteur des sciences de la vie.

Les indicateurs d'impact de CINDE alimentent la contribution du Costa Rica aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, qui s'ajoutent finalement aux objectifs mondiaux en faveur de la durabilité.

Depuis plus de 60 ans, le Costa Rica démontre son engagement à l'égard de ces objectifs, qui se reflètent aujourd'hui dans une matrice d'électricité renouvelable à 99,8 %. CINDE partage l'engagement du pays : L'Agence de promotion a reçu la certification « carbone neutre » et la certification LEED® pour ses installations ; elle oriente en outre ses efforts pour avoir un impact sur 4 ODD spécifiques : travail décent et croissance économique, égalité des sexes, industrie, innovation, infrastructures et éducation de qualité.

