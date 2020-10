CINDE annonce : The European Magazine nomme CINDE meilleure agence de promotion des investissements de l'année en Amérique latine

-- CINDE est reconnue pour la quatrième année consécutive.

-- Les médias internationaux font l'éloge de l'organisation costaricaine dans deux autres catégories, mettant en valeur les investissements étrangers et le centre d'investissement pour l'exploitation et l'innovation technologiques

SAN JOSE, Costa Rica, 19 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Le Costa Rica a reçu une autre reconnaissance internationale, grâce aux « Global Business Awards 2020 » de The European Magazine, qui récompense plusieurs entreprises et organisations nationales et internationales dans les domaines du commerce, de la finance et des investissements étrangers, entre autres. Dans sa dernière édition, le magazine international a nommé CINDE, l'Agence de promotion des investissements du Costa Rica, meilleure agence de promotion des investissements d'Amérique latine de 2020 et ce, pour la quatrième année consécutive.

CINDE a en outre reçu deux autres prix : un pour les meilleures performances relatives à l'impact des IDE (investissements directs étrangers) dans la zone LATAM et un autre pour le centre d'investissement pour l'exploitation et l'innovation technologiques dans la région.

Le magazine détaille : « The European Magazine poursuit sa reconnaissance annuelle de l'excellence dans le monde du commerce. À mesure que le monde change d'année en année, les entreprises se rendent compte que le succès se mesure au-delà du bilan. Parallèlement à l'innovation en matière de produits, les contributions positives à la société et la gestion avisée de l'environnement sont en train de devenir les points de référence pour l'évaluation des résultats. Dans les pages suivantes, nous présentons les entreprises et les individus qui cherchent à concrétiser une vision pour de meilleures opportunités commerciales. »

CINDE se réjouit de ces marques de reconnaissance, qui reflètent les efforts quotidiens de son équipe, qui travaille à promouvoir et à construire les investissements directs étrangers du Costa Rica et à créer des opportunités d'emploi de haute qualité et formalisées pour les Costaricains. Au cours de ses 38 années d'existence, l'organisme sans but lucratif a attiré plus de 300 sociétés spécialisées dans des secteurs de haute technologie comme les sciences de la vie, la fabrication de pointe et les services aux entreprises. Ces entreprises emploient aujourd'hui plus de 180 000 Costaricains.

Les marques de reconnaissance de The European Magazine s'ajoutent à d'autres prix, comme celui décerné par le Site Selection Magazine, qui en 2019 a classé CINDE comme meilleure agence de promotion de l'investissement en Amérique latine et dans les Caraïbes, et celui décerné par le Centre du commerce international (ITC) des Nations Unies qui a classé CINDE comme meilleure agence d'investissement au monde.

Prix de CINDE décernés par The European Magazine :

Meilleures performances relatives à l'impact des IDE – Amérique latine

Agence de l'année pour la promotion des IDE – Amérique latine

Centre d'investissement pour l'exploitation et l'innovation technologiques – Amérique latine

