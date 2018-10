Cinq clients Planview sont à l'honneur de la conférence Planview Horizons 2018 pour leur travail transformateur et leurs accomplissements en matière de gestion des ressources

Agropur Dairy Cooperative, CNO Financial Group, Silicon Labs, SONIC et l'université de Notre Dame reçoivent les prix Planview Vision Awards

AUSTIN, Texas, 19 octobre 2018 /PRNewswire/ -- La semaine dernière, lors de la 21e conférence annuelle des clients Planview Horizons®, cinq organisations ont été récompensées pour avoir mis à profit les solutions de gestion des activités et des ressources Planview® afin de promouvoir la croissance, l'innovation et la transformation. À l'occasion de la conférence, qui s'est tenue du 10 au 12 octobre au JW Marriott dans le centre-ville d'Austin, plus de 600 participants de Planview Horizons ont rendu hommage à Agropur Dairy Cooperative, CNO Financial Group, Silicon Labs, SONIC et l'université de Notre Dame en tant que lauréats des prix Planview Vision Awards 2018 pour leurs accomplissements exemplaires.

« Chaque année, lors de la conférence Planview Horizons, tant de témoignages de nos clients prennent vie, et nos cinq lauréats des prix Planview Vision Awards 2018 ne font pas exception », a déclaré Scott Hardey, directeur de la clientèle chez Planview. « Ces organisations mettent à profit la gestion des activités et des ressources pour faire avancer leurs initiatives stratégiques et leurs avantages concurrentiels. Nous sommes honorés de reconnaître leurs accomplissements et de célébrer leur engagement en faveur d'une réussite durable et de l'excellence dans le cadre de leur mission. »

Agropur Dairy Cooperative

Agropur Cooperative est une société nord-américaine leader de l'industrie laitière qui a été fondée en 1938. Avec des ventes totalisant 6,4 milliards de dollars en 2017, la coopérative est une source de fierté pour ses 3 290 membres et 8 300 employés qui travaillent ensemble au service d'un objectif commun : de meilleurs produits laitiers et un monde meilleur. En combinant la puissance de Planview® Enterprise One et de Microsoft Power BI, Agropur offre aux acteurs clés les données visuelles et les analyses approfondies dont ils ont besoin pour prendre des décisions de gestion de portefeuille et de ressources efficaces.

CNO Financial Group

CNO Financial Group est une holding gérant plusieurs sociétés nationales d'assurance vie et d'assurance maladie qui servent des Américains de la classe moyenne et des retraités en les aidant à se prémunir contre les difficultés financières et à bénéficier d'une retraite plus confortable. Afin de prendre des décisions stratégiques plus éclairées, CNO a implémenté Planview® PPM Pro pour améliorer la visibilité de ses projets et de ses programmes. À travers ce portefeuille de projets de bout en bout entièrement fonctionnel, CNO est plus à même de faire des prévisions et d'allouer ses ressources.

Silicon Labs

Basé à Austin, au Texas, Silicon Labs est un fournisseur leader de silicium, de logiciels et de solutions pour un monde plus intelligent et plus connecté. Silicon Labs utilise Planview Enterprise One pour développer continuellement des produits de pointe qui répondent aux besoins de ses clients.

SONIC

SONIC Drive-In est la plus grande chaîne américaine de restaurants en drive-in, servant environ 3 millions de clients dans 45 villes des États-Unis chaque jour. Confrontée au défi de transformer une entreprise qui est rentable depuis des décennies tout en promouvant l'innovation et en attirant de nouveaux clients, SONIC s'est tournée vers Planview Enterprise One – Capability and Technology Management pour s'adapter aux besoins des équipes commerciales et des équipes de livraison, et en fin de compte, pour guider ses solutions technologiques vers l'avenir.

Université de Notre Dame

L'université de Notre Dame est une communauté académique catholique d'enseignement supérieur dirigée par la congrégation de Sainte-Croix depuis 1842. Notre Dame se trouve dans le nord de l'Indiana et est l'une des meilleures institutions d'enseignement de premier cycle d'Amérique. Notre Dame utilise Planview PPM Pro pour disposer d'un modèle de gestion des ressources structuré qui permet d'accéder à des données en temps réel pour améliorer la visibilité, la communication et l'efficacité de l'organisation.

À propos de Planview

En tant que leader mondial de la gestion des activités et des ressources, Planview facilite l'atteinte des objectifs métiers des entreprises et des organisations. Nous offrons les solutions les plus complètes conçues pour la planification stratégique, la gestion des portefeuilles et des ressources, l'innovation produits, la gestion des capacités et des technologies, les déploiements Lean et Agile et la gestion collaborative des activités. Nos solutions couvrent toutes les catégories d'activités, de ressources et d'organisations afin de répondre aux besoins très variés d'équipes décentralisées, de départements ou d'entreprises. Planview dont le siège est à Austin, Texas, compte plus de 700 employés au service de 5 000 clients dans le monde à travers une culture de leadership en technologie novatrice, une expertise approfondie du marché et des communautés fortement engagées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.planview.fr/.

