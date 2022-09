Cinq salles, cinq couleurs, cinq vertus constantes - Le festival international chinois de la culture de Confucius 2022 (Qufu) et le huitième forum de Nishan sur les civilisations du monde ont eu lieu au Mont Nishan

Cinq salles, cinq couleurs, cinq vertus constantes

Le festival culturel international chinois Confucius 2022 (Qufu) et le huitième forum de Nishan sur les civilisations du monde sont organisés au mont Nishan, également connu sous le nom de terre sacrée de Nishan, du 26 au 28 septembre à Qufu, Jining, dans la province du Shandong.

Confucius (551-479 av. J.-C.) était un enseignant et un philosophe de la période des Printemps et Automnes en Chine (770-476 av. J.-C.) qui a eu un impact considérable sur la culture chinoise. Aujourd'hui, il est reconnu dans le monde entier pour ses écrits et ses proverbes.

Le confucianisme a influencé une grande partie de la longue histoire de la Chine et est toujours très respecté. L'école confucéenne considère que « la bienveillance, la droiture, la bienséance, la sagesse et la fidélité » sont au cœur de son code éthique.

