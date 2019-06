Čínska provincia Če-ťiang dostáva nádych svetového obchodného centra

NINGBO, Čína, 10. júna 2019 /PRNewswire/ -- Čínske ministerstvo obchodu a vláda provincie Če-ťiang spoločne organizujú prvý čínsky veľtrh CEEC Expo a medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru, ako aj 21. sympózium o investíciách a obchode Če-ťiang (ďalej len „tri podujatia"), ktoré sa budú konať v čínskom východnom prístavnom meste Ningbo od 8. do 12. júna, podľa ministerstva obchodu provincie Če-ťiang.

V priebehu podujatí sa uskutočnia konferencie, fóra, hospodárske a obchodné rozhovory, výstavy a výmeny prehlbujúce spoluprácu medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy (CEEC), otvárajúce brány provincie Če-ťiang svetu.

Če-ťiang, ktorý sa nachádza na juhovýchodnom pobreží Číny, je priekopníkom reformy a otvorenia Číny a tiež rodisko čínskeho súkromného sektora, ktorý sa môže pochváliť veľkou základňou zahraničného obchodu s robustným súkromným hospodárstvom. Provincia ťaží zo svojej otvorenej ekonomiky a urýchľuje nadviazanie stykov so zahraničím na vysokej úrovni aj prostredníctvom týchto „troch podujatí".

„Ako jediná národná výstava zameraná na spoluprácu medzi Čínou a krajinami CEEC, tohtoročné „tri podujatia" predstavujú príležitosť Číny a krajín strednej a východnej Európy zaskvieť sa, zviditeľniť hospodársku a obchodnú spoluprácu, najmä pokiaľ ide o dovoz a globálny rozvoj," hovorí viceguvernér provincie Če-ťiang Zhu Congjiu.

Če-ťiang využije mechanizmus spolupráce medzi Čínou a krajinami CEEC „17 +1" a rozvoj ukážkovej zóny „17 + 1" pre hospodársku a obchodnú spoluprácu s cieľom etablovať „tri podujatia" ako novú platformu spolupráce medzi Čínou a krajinami CEEC a nový model účasti Če-ťiangu na Iniciatíve pásu a cesty (BRI).

Hospodárske a obchodné výmeny medzi Če-ťiangom, krajinami CEE a Iniciatívy pásu a cesty sa vďaka „trom podujatiam" zintenzívňujú. V roku 2018 dosiahol objem obchodu medzi Če-ťiangom a krajinami CEEC 91,277 mld. juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 21,11%. Če-ťiang investoval 1,11 miliardy amerických dolárov do 197 spoločností v krajinách strednej a východnej Európy, zatiaľ čo CEEC investovalo do 463 spoločností v Če-ťiangu s celkovou zmluvnou hodnotou 854 miliónov amerických dolárov. Objem obchodu Če-ťiangu s krajinami Iniciatívy pásu a cesty dosiahol takmer 900 miliárd juanov, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 12%.

Nadviazanie vzťahov na vysokej úrovni ide ruka v ruke s reformou na vysokej úrovni. Če-ťiang bol koncom roka 2016 priekopníkom v oblasti strihania červených pások v administratívnych službách, urýchľovaní služieb elektronickej verejnej správy v prospech podnikateľského sektora, firiem a verejnosti. Čas colného odbavenia bol napríklad skrátený zo šestnástich hodín na dve.

S rastom zahraničných investícií a uľahčením obchodu sa podnikateľské prostredie Če-ťiangu optimalizuje a priťahuje mnoho zahraničných investorov. V roku 2018 bolo v Če-ťiangu zriadených 3 529 podnikov zo zahraničnými investíciami, pričom priame zahraničné investície vzrástli medziročne o 13,9% na 12,48 miliárd amerických dolárov, a to znamená prvé miesto medzi čínskymi pobrežnými provinciami a mestami. Do marca vzniklo viac ako 65 000 podnikov so zahraničnými investíciami predstavujúcimi viac ako 700 miliárd USD.

Na prilákanie zahraničných investícií podnikol Če-ťiang aj rôzne opatrenia na urýchlené etablovanie miestnych súkromných nadnárodných korporácií. Povzbudil a usmernil súkromné podniky, aby išli do zahraničia, pôsobili v zámorí a zapojili sa do globálnej súťaže. Súkromné podniky zo zahraničia sa rozhodli investovať v Če-ťiangu a založiť tu viaceré priekopnícke nadnárodné podniky, ako napríklad Holley Group a Hengyi Petrochemical Group.

Pod vplyvom aktívnych zahraničných investorov z radov súkromných podnikov sa zvyšuje počet a množstvo projektov provincie Če-ťiang v zahraničí. V uplynulom roku dosiahli priame zahraničné investície Če-ťiangu 18,3 miliardy USD a obraty v rámci projektov so zahraničným zmluvným partnerom sa vyšplhali na 7,3 miliárd amerických dolárov. Z toho 202 projektov predstavuje investície v krajinách BRI s registrovaným zahraničným vkladom 3,722 miliardy amerických dolárov, čo je o 22,31% viac ako v roku 2017.

Čínsky najvyšší zákonodárný orgán v marci hlasoval v prospech prijatia zákona o zahraničných investíciách, prvého zjednoteného základného zákona o zahraničných investíciách.

Podľa slov vedúceho predstaviteľa miestneho oddelenia zahraničných investícií poníma Če-ťiang implementáciu zákona ako príležitosť a využije „tri podujatia" a ďalšie dôležité platformy na otváranie investičných možností a podnietenie investícií.

Če-ťiang usporiadal ďalšiu konferenciu smerujúcu k nadväzovaniu vzťahov minulý rok v máji po 14 rokoch a navrhol, aby sa do roku 2020 Če-ťiang stal prestížnym miestom zhromažďovania zahraničného kapitálu, kvalitným trhom zahraničných investícií a prestížnym podnikateľským centrom.

„Otváranie Če-ťiangu svetu sa práve začalo," povedal Sheng Qiuping, vedúci oddelenia obchodu provincie Če-ťiang.

„Vláda sa zameria na budovanie otvorenej platformy ako priestoru pre rozsiahle konzultácie s cieľom dosiahnuť spoločný prospech a vzájomne výhodné vzťahy. Če-ťiang sa bude držať najvyšších medzinárodných štandardov a bude sa usilovať o vybudovanie svetového podnikateľského prostredia s cieľom podporiť rozvoj hospodárstva Če-ťiangu prostredníctvom kontaktov na vysokej úrovni," uviedol Sheng Qiuping.

SOURCE The Department of Commerce of Zhejiang Province