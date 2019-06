Čínská provincie Če-ťiang vytváří světové obchodní prostředí

NING-PO, Čína, 11. června 2019 /PRNewswire/ -- Čínské ministerstvo obchodu a vláda provincie Če-ťiang společně pořádají první čínský veletrh CEEC Expo a mezinárodní veletrh spotřebního zboží, jakož i 21. sympozium o investicích a obchodu Če-ťiang (dále jen „tři akce"), které se podle slov Ministerstva obchodu provincie Če-ťiang budou konat v čínském východním přístavním městě Ning-po od 8. do 12. června.

V průběhu akcí se uskuteční konference, fóra, hospodářské a obchodní rozhovory, výstavy a výměny prohlubující spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy (CEEC), otevírající na svět brány provincie Če-ťiang.

Provincie Če-ťiang, která se nachází na jihovýchodním pobřeží Číny, je průkopníkem reformy a otevření Číny a také rodiště čínského soukromého sektoru, který se může pochlubit velkou základnou zahraničního obchodu s robustním soukromým hospodářstvím. Provincie těží ze své otevřené ekonomiky a urychluje navázání styků se zahraničím na vysoké úrovni i prostřednictvím těchto „tří akcí".

„Letošní „tři akce" jakožto jediná národní výstava zaměřená na spolupráci mezi Čínou a zeměmi CEEC představují příležitost Číny a zemí střední a východní Evropy předvést se a zviditelnit hospodářskou a obchodní spolupráci, zejména v oblasti dovozu a globálního rozvoje," řekl viceguvernér provincie Če-ťiang pan Zhu Congjiu.

Če-ťiang využije mechanismus spolupráce mezi Čínou a zeměmi CEEC „17 +1" a rozvoj ukázkové zóny „17 + 1" pro hospodářskou a obchodní spolupráci s cílem etablovat „tři akce" jako novou platformu spolupráce mezi Čínou a zeměmi CEEC a nový model účasti Če-ťiangu na iniciativě Pásu a cesty (BRI).

Hospodářské a obchodní výměny mezi provincií Če-ťiang, zeměmi CEE a iniciativy Pásu a cesty se díky „třem akcím" zintenzivňují. V roce 2018 dosáhl objem obchodu mezi provincií Če-ťiang a zeměmi CEEC 91,277 miliard juanů, což představuje meziroční nárůst o 21,11 %. Provincie Če-ťiang investovala 1,11 miliardy USD do 197 společností v zemích střední a východní Evropy, zatímco CEEC investovalo do 463 společností v Če-ťiangu celkově smluvní hodnotu 854 milionů USD. Objem obchodu Če-ťiangu se zeměmi iniciativy Pásu a cesty dosáhl téměř 900 miliard juanů, což představuje meziroční nárůst o více než 12 %.

Provincie Če-ťiang se koncem roku 2016 stala průkopníkem v oblasti stříhání červených pásek v administrativních službách, urychlení služeb elektronické veřejné správy ve prospěch podnikatelského sektoru, firem a veřejnosti. Doba potřebná k celnímu odbavení byla například zkrácena ze šestnácti hodin na dvě.

S růstem zahraničních investic a usnadněním obchodu se podnikatelské prostředí Če-ťiangu optimalizuje a přitahuje mnoho zahraničních investorů. V roce 2018 bylo v Če-ťiangu zřízeno 3 529 podniků se zahraničními investicemi, přičemž přímé zahraniční investice vzrostly meziročně o 13,9 % na 12,48 miliard USD, což představuje první místo mezi čínskými pobřežními provinciemi a městy. Do března vzniklo více než 65 000 podniků se zahraničními investicemi představujícími více než 700 miliard USD.

Kromě přilákání zahraničních investic podnikla provincie Če-ťiang i různá opatření k urychlenému etablování místních soukromých nadnárodních korporací. Povzbudila a vedla soukromé podniky k působení v zahraničí a zapojení se do globální obchodní soutěže. Soukromé podniky ze zahraničí se rozhodly investovat v Če-ťiangu a založily zde několik průkopnických nadnárodní společností, jako například Holley Group a Hengyi Petrochemical Group.

Pod vlivem aktivních zahraničních investic z řad soukromých podniků se zvyšuje počet a množství projektů provincie Če-ťiang v zahraničí. V uplynulém roce dosáhly přímé zahraniční investice Če-ťiangu 18,3 miliardy USD a obraty v rámci projektů se zahraničním smluvním partnerem se vyšplhaly na 7,3 miliardy USD. Z toho 202 projektů představuje investice v zemích BRI s registrovaným zahraničním vkladem ve výši 3,722 miliardy USD, což je o 22,31 % více než v roce 2017.

Čínský nejvyšší zákonodárný orgán v březnu hlasoval ve prospěch přijetí zákona o zahraničních investicích, prvního sjednoceného základního zákona o zahraničních investicích.

Podle slov vedoucího představitele místního oddělení zahraničních investic pojímá provincie Če-ťiang implementaci zákona jako příležitost a využije „tři akce" a další důležité platformy k otevírání investičních možností a podnícení investic.

Provincie Če-ťiang uspořádala další konferenci směřující k navazování vztahů loni v květnu po 14 letech a navrhla, aby se do roku 2020 Če-ťiang stalo prestižním místem shromažďování zahraničního kapitálu, kvalitním trhem zahraničních investic a prestižním podnikatelským centrem.

„Otevírání provincie Če-ťiang na svět právě začalo," řekl Sheng Qiuping, vedoucí oddělení obchodu provincie Če-ťiang.

„Vláda se zaměří na budování otevřené platformy jako prostoru pro rozsáhlé konzultace s cílem dosáhnout společného prospěchu a vzájemně výhodné vztahy. Če-ťiang bude dodržovat nejvyšší mezinárodní standardy a bude usilovat o vybudování světového podnikatelského prostředí s cílem podpořit rozvoj hospodářství provincie Če-ťiang prostřednictvím kontaktů na vysoké úrovni," uvedl Sheng Qiuping.

