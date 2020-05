Čínská společnost CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) objevuje nové modely prodeje modulů do zámoří

Řešení nových problémů v souvislosti s COVID-19 prostřednictvím inovací

(ČEN-ŤIANG), Čína, 23. května 2020 /PRNewswire/ -- Společnost CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) Co., Ltd. navázala spolupráci se společností Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) Co., Ltd. při aktivním hledání nových cest prodeje na zahraniční trhy. 18. května předal Li Jingnan, předseda představenstva společnosti CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang), Ge Xianglinové, generální ředitelce společnosti Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu), při slavnostním ceremoniálu, plaketu.