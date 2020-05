Čínska spoločnosť CECEP Solar Energy Technology (Zhenjiang) objavuje nové modely predaja modulov do zámoria

Riešenie nových problémov v súvislosti s COVID-19 prostredníctvom inovácií

ZHENJIANG, China, 25. mája 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť CECEP Solar Energy Technology (Zhenjiang) Co., Ltd. nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) Co., Ltd. pri aktívnom hľadaní nových ciest predaja na zahraničné trhy. 18. mája odovzdal Li Jingnan, predseda predstavenstva spoločnosti CECEP Solar Energy Technology (Zhenjiang), Ge Xianglinové, generálnej riaditeľke spoločnosti Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu), pri slávnostnom ceremoniáli, plaketu. Spoločnosť Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) sa stane sprostredkovateľom predaja modulov spoločnosti CECEP Solar Energy Technology (Zhenjiang) na trhoch mimo Číny.