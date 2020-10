Čínské město Čcheng-tu nabízí příležitosti k vybudování celosvětově renomovaného kulturního města v celkové výši 42,3 miliardy dolarů

Akce se konala ve sportovní hale E-sports Hall of Fanmate Creative Area, která se nachází na východním předměstí města a v jejím rámci bylo představeno 51 nových politik, investičních příležitostí v celkové hodnotě 284,8 miliard čínských jüanů (42,3 miliardy dolarů), 100 nových produktů a 100 projektů týkajících se kultury, sportu a cestovního průmyslu.

Představené politiky a příležitosti jsou odrazem úsilí, vybudovat z města Čcheng-tu mezinárodně známé město kultury, kreativity, turistiky, sportovních akcí, gastronomie, hudby a výstav. Za rok 2019 všech těchto šest sektorů zaznamenalo dvouciferný růst. Data naznačují, že město Čcheng-tu se během nedávných státních svátků stalo druhou nejoblíbenější destinací.

Studio Coco Cartoon, producent nejoblíbenějšího čínského komiksového filmu Ne Zha, který sídlí ve městě Čcheng-tu, představilo na této akci, ve spolupráci s muzeem, speciální animovanou show, která představila hudebníky a tanečníky z doby před více než 1000 let v šesti hlavním divadelních scénách města.

Této akce se zúčastnil také oblíbený herní klub All Gamers z města Čcheng-tu, který dosáhl skvělých úspěchů v profesionálních ligách Honor of Kings a PlayerUnknown's Battlegrounds a získal titul mistra světa a tři zlaté medaile v lize King Pro League. Fenomenální mobilní hru Honor of Kings vytvořilo studio TiMi, které rovněž sídlí ve městě Čcheng-tu.

Akce se navíc zúčastnila skupina dalších významných hostů, kteří se podělili o své názory na podporu kultury ve městě. Mezi osobnosti, které se této akce zúčastnili, mimo jiné patří: Paul Owens, ředitel Kulturního fóra světových měst, Jean-Luc Monterosso, člen Francouzské akademie moderního umění a kurátor Muzea soudobé fotografie v Čcheng-tu nebo Patrick Nijs, bývalý belgický vyslanec v Číně a spoluzakladatel Společného inovačního centra Evropské unie a Číny.

Tato akce je součástí celoroční kampaně na podporu rozvoje nové ekonomiky ve městě Čcheng-tu, v jejímž rámci bude do konce roku 2020 představeno 1000 nových produktů a 1000 nových scén v kulturní oblasti. Říjnovou akci uspořádaly orgány městské samosprávy Čcheng-tu a okresu Lung-čchüan-i.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1312721/The_night_scene_Chengdu.jpg

