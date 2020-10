Čínske mesto Čcheng-tu ponúka príležitosti na vybudovanie celosvetovo renomovaného kultúrneho mesta v celkovej výške 42,3 miliardy dolárov

Akcia sa konala v športovej hale E-sports Hall of Fanmate Creative Area, ktorá sa nachádza na východnom predmestí mesta, a v jej rámci bolo predstavených 51 nových politík, investičných príležitostí v celkovej hodnote 284,8 miliardy čínskych jüanov (42,3 miliardy dolárov ), 100 nových produktov a 100 projektov týkajúcich sa kultúry, športu a cestovného priemyslu.

Predstavené politiky a príležitosti sú odrazom úsilia vybudovať z mesta Čcheng-tu medzinárodne známe mesto kultúry, kreativity, turistiky, športových podujatí, gastronómie, hudby a výstav. Za rok 2019 všetkých týchto šesť sektorov zaznamenalo dvojciferný rast. Dáta naznačujú, že mesto Čcheng-tu sa počas nedávnych štátnych sviatkov stalo druhou najobľúbenejšou destináciou.

Štúdio Coco Cartoon, producent najobľúbenejšieho čínskeho komiksového filmu Nie Zha, ktoré sídli v meste Čcheng-tu, predstavilo na tejto akcii, v spolupráci s múzeom, špeciálnu animovanú šou, ktorá sa predstavila hudobníkmi a tanečníkmi z doby pred viac ako 1000 rokov na šiestich hlavných divadelných scénach mesta.

Tejto akcie sa zúčastnil aj obľúbený herný klub All Gamers z mesta Čcheng-tu, ktorý dosiahol skvelých úspechov v profesionálnych ligách Honor of Kings a PlayerUnknown 's Battlegrounds a získal titul majstra sveta a tri zlaté medaily v lige King Pro League. Fenomenálnu mobilnú hru Honor of Kings vytvorilo štúdio TiMi, ktoré tiež sídli v meste Čcheng-tu.

Akcia sa navyše zúčastnila skupina ďalších významných hostí, ktorí sa podelili o svoje názory na podporu kultúry v meste. Medzi osobnosti, ktoré sa tejto akcie zúčastnili, okrem iných patria: Paul Owens, riaditeľ Kultúrneho fóra svetových miest, Jean-Luc Monterosso, člen Francúzskej akadémie moderného umenia a kurátor Múzea súdobej fotografie v Čcheng-tu alebo Patrick Nijs, bývalý belgický vyslanec v Číne a spoluzakladateľ Spoločného inovačného centra Európskej únie a Číny.

Táto akcia je súčasťou celoročnej kampane na podporu rozvoja novej ekonomiky v meste Čcheng-tu, v rámci ktorej bude do konca roka 2020 predstavených 1000 nových produktov a 1000 nových scén v kultúrnej oblasti. Októbrovú akciu zorganizovali orgány mestskej samosprávy Čcheng-tu a okresu Lung-čchüan-i.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1312721/The_night_scene_Chengdu.jpg

SOURCE National Business Daily