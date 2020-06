Cint choisie par GfK pour accélérer la collecte de données et transformer l'efficacité opérationnelle

Le leader établi en matière de données et d'éléments de connaissance poursuit la croissance de ses activités de recherche en tirant parti de la technologie automatisée de Cint

STOCKHOLM, 3 juin 2020 /PRNewswire/ -- GfK, la société leader dans le domaine des études de marché a sélectionné la plateforme technologique automatisée de Cint dans le cadre d'un programme permanent visant à transformer l'efficacité de son marketing numérique et de ses activités de perception des consommateurs. Avec une expérience reconnue pour alimenter les piles technologiques des études de marché de certaines des entreprises de perception des consommateurs les plus prospères au monde, Cint est parfaitement positionnée pour automatiser les opérations d'échantillonnage de GfK.

GfK a identifié un besoin primordial d'accélérer ses flux de travail opérationnels et ceux de la chaîne d'approvisionnement, afin de fournir plus rapidement des éléments de connaissance et des analyses à ses clients. Le directeur d'exploitation de GfK, Joshua Hubbert, a déclaré : « Le partenariat avec Cint accélérera notre parcours vers une approche programmatique de l'échantillonnage. L'intégration des technologies et des partenaires fournisseurs de Cint nous permettra de transformer et d'optimiser nos opérations complexes de recherche numérique. »

La solution de Cint sera introduite dans la plateforme européenne de gestion de projets de GfK et réunira les propres panels de GfK avec un marché privé de nombreux fournisseurs stratégiques de GfK, ainsi que l'Open Echange de Cint qui compte plus de 100 millions de panélistes. Cette mesure permettra aux chercheurs de GfK d'accéder instantanément à l'un des plus grands publics combinés uniques au monde. Le partenariat avec Cint éliminera la nécessité d'une gestion manuelle du travail de terrain lié au projet, comme le contrôle et l'optimisation des coûts d'échantillonnage et la garantie de faisabilité.

Greg Dunbar, le vice-président directeur des solutions pour entreprises de Cint, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir été choisis par GfK et la mise en œuvre est déjà bien avancée. Nous travaillons en étroite collaboration avec le réseau de fournisseurs existants de GfK. Notre objectif est d'apporter de la valeur non seulement à GfK et à ses clients, mais aussi à l'ensemble de l'écosystème d'approvisionnement en échantillons alors que le secteur se dirige de plus en plus vers une automatisation de la chaîne d'approvisionnement. »

Cint est le pilier technologique des entreprises de perception des consommateurs les plus prospères au monde. La plateforme de Cint automatise le travail sur le terrain et les opérations d'échantillonnage afin que les entreprises puissent recueillir des éléments de connaissance plus rapidement, à moindre coût et à grande échelle. Cint possède également la plus grande bourse d'échantillons au monde, qui met en relation les acheteurs d'échantillons avec plus de 100 millions de consommateurs impliqués dans plus de 150 pays. Plus de 2000 chercheurs, agences et marques, dont Kantar, Zappi, GfK et SurveyMonkey, utilisent Cint pour transformer leur façon de recueillir des éléments de connaissance et d'être compétitifs sur le marché. Cint dispose d'une équipe en pleine expansion dans 14 bureaux à travers le monde, notamment à Londres, New York, Stockholm, Los Angeles, Atlanta, Barcelone, Tokyo et Sydney. (www.cint.com)

