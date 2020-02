Cint dévoile une nouvelle identité de marque pour catapulter la prochaine étape de sa croissance

« Au cours des derniers mois, nous avons consolidé notre engagement à fournir à nos clients et partenaires une plate-forme automatisée apportant une solution de pointe et évolutive qui permet de rassembler des informations plus rapidement, de manière plus rentable et à plus grande échelle », a déclaré le PDG de Cint, Tom Buehlmann. « Nous avons réalisé un grand pas vers cet objectif en nous unissant avec P2Sample l'année dernière, et notre nouvelle image de marque reflète notre mission permanente d'aider nos clients à transformer la manière dont ils mènent leurs activités dans le domaine des études de marché », ajoute-t-il.

Avec son logo audacieux et moderne et son nouveau slogan « Accelerating insights » (Accélérer les informations), la nouvelle marque de Cint est fondée sur l'idée que les entreprises ont besoin d'accéder à des informations rapides et précises sur les consommateurs afin d'éclairer leurs décisions stratégiques. La nouvelle marque s'appuie sur l'expérience solide de Cint dans le secteur des études en tant que plate-forme mondiale leader des échanges d'échantillons pour les acheteurs d'audiences et de renseignements. En offrant une solution universelle et fiable, Cint aide les gens à résoudre les problèmes d'efficacité du processus de recherche en exploitant intelligemment la technologie automatisée.

La nouvelle image de marque a été conçue pour mieux illustrer l'engagement de Cint envers l'innovation dans le cadre de l'expansion rapide de son empreinte mondiale. La société a connu des taux de croissance annuels impressionnants depuis sa création et touche désormais un public mondial de plus de 100 millions de consommateurs consentants et potentiels, faisant ainsi de Cint la plus grande plate-forme d'échange d'échantillons au monde. La société emploie 300 personnes de 40 nationalités, et elle prévoit d'augmenter considérablement les effectifs et l'espace de leurs bureaux à New York et à Londres, tout en inaugurant un nouveau bureau à Singapour prévu pour le mois de mars.

Au salon SampleCon, une rencontre annuelle sur le partage de l'apprentissage, des connaissances et des meilleures pratiques pour les analystes des consommateurs qui aura lieu cette semaine à Atlanta, les participants verront la nouvelle image de marque, et ce notamment sur les sacs qui leur seront remis lors de la conférence.

À propos de Cint

Cint est la dorsale technologique des sociétés d'études les plus importantes au monde. La plate-forme de Cint automatise les données de sondage recueillies sur le terrain pour que les sociétés puissent rassembler des renseignements d'une manière plus rapide, rentable et évolutive. Plus de 2 000 sociétés d'études, agences et marques, dont Zappi, GfK et SurveyMonkey, utilisent Cint pour transformer leur mode de collecte des informations et rester compétitives. Cint dispose d'une équipe croissante répartie dans 16 bureaux du monde entier, notamment à Londres, New York, Stockholm, Los Angeles, Atlanta, Barcelone, Tokyo et Sydney. (www.cint.com )

