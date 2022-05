Cinturion et Lightstorm signent un protocole d'accord pour l'installation du câble TEAS dans la station d'atterrissage de câble ouverte de Lightstorm en Inde

Ce partenariat permettra l'installation de la première station d'atterrissage de câbles (CLS) ouverte en Inde, qui sera neutre vis-à-vis des opérateurs, afin de proposer de nouvelles routes et de répondre à la demande croissante en matière de capacité

Le réseau TEAS fournira la latence la plus faible possible et la haute résilience requise entre l'Asie et l' Europe par les fournisseurs de Cloud et de contenu

par les fournisseurs de Cloud et de contenu Lightstorm prévoit de construire une chaîne de CLS ouvertes afin de jeter les bases d'une infrastructure numérique robuste conçue pour élever l'économie numérique du pays

NEW DELHI, 16 mai 2022 /PRNewswire/ -- Cinturion Corp Ltd, un fournisseur mondial de solutions de réseaux évolutifs, sous-marins et terrestres, basés sur la capacité, a annoncé la conclusion d'un accord avec Lightstorm en tant que partenaire d'atterrissage en Inde.

Dans le cadre de cet accord, le TEAS (Trans Europe Asia System) de Cinturion, un réseau sous-marin et terrestre à accès ouvert, sera hébergé par Lightstorm pour renforcer la connectivité entre l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe. Lightstorm utilisera sa station d'atterrissage de câble ouverte et neutre vis-à-vis des opérateurs pour lancer une nouvelle ère dans l'atterrissage des systèmes de câbles sous-marins en Inde.

Le TEAS reliera de manière transparente deux nouvelles connexions via la mer d'Oman et la mer Méditerranée et se poursuivra en deux chemins reliant le Moyen-Orient, avec plusieurs routes à travers la péninsule arabique et une route à travers le golfe d'Aqaba et la mer Rouge. La faible latence et l'acheminement diversifié du réseau TEAS modifieront les schémas de trafic mondiaux en offrant des solutions de pointe renforçant la connectivité entre l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe.

En Inde, les stations d'atterrissage de câbles sont captives par nature, ce qui signifie que le fournisseur de services de la station d'atterrissage détient le monopole de l'accès à la fibre. En conséquence, le marché est contrôlé par un nombre limité de fournisseurs de services, ce qui entraîne des prix élevés pour la bande passante en Inde. C'est ce défi que Lightstorm cherche à relever en lançant une chaîne de stations d'atterrissage de câbles à accès réellement ouvert dans le pays.

Lightstorm offre un avantage sans précédent à ses clients en intégrant sa station d'atterrissage de câbles ouverte à un réseau de fibre optique de qualité utilitaire, SmartNet, qui relie sept centres économiques clés avec plus de 12 000 km de fibre, connectant plus de 45 centres de données multilocataires actuellement et visant à en connecter plus de 100 dans un avenir proche. Les clients disposent ainsi d'un acheminement à faible latence de bout en bout pour accéder aux hubs numériques entre l'Inde et l'Europe, via SmartNet.

Bill Marra, directeur commercial de Cinturion, déclare : « Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de nous associer à Lightstorm et de fournir un réseau qui assurera des communications sécurisées, résilientes et redondantes grâce à nos solutions neutres vis-à-vis des opérateurs et à accès ouvert, afin de faire de l'Inde une plaque tournante de la connectivité internationale. »

Ranjan Banerjee, directeur de la stratégie chez Lightstorm, rajoute : « La consommation croissante des données et les aspirations numériques de l'Inde exigent une infrastructure numérique de premier ordre. Notre collaboration avec Cinturion contribuera non seulement à cette croissance, mais cela apportera également de la diversité aux systèmes de câbles existants dans le pays. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur un partenariat durable et épanouissant avec Cinturion. »

À propos de Cinturion Corp Ltd.

Ses principaux dirigeants ayant une longue expérience du développement et de la mise en œuvre de systèmes de câbles de télécommunications sous-marins dans le monde entier, Cinturion se concentre sur le développement de nouveaux réseaux de fibres optiques utilisant les derniers systèmes de câbles sous-marins couplés aux dernières technologies terrestres pour les marchés nouveaux ou mal desservis. La force de Cinturion vient de la diversité et de l'expérience de ses membres, qui comprennent des cadres supérieurs, des techniciens, des spécialistes des finances, des gestionnaires de projets, des ingénieurs de systèmes et des vendeurs, représentant tous les éléments essentiels nécessaires à la mise en œuvre réussie de grands systèmes internationaux.

À propos de Lightstorm

Lightstorm construit des infrastructures pour des réseaux à très grande échelle en Asie du Sud et du Sud-Est afin d'accélérer la croissance de ces régions et de stimuler l'innovation en matière d'économie numérique. Avec SmartNet, nous nous sommes positionnés en tant que pionniers de la construction d'un réseau de fibre résilient de qualité utilitaire, dans plusieurs pays de la région. Partenaire de confiance de plusieurs entreprises du classement Fortune 500, Lightstorm crée une base solide d'infrastructure numérique pour créer de nouvelles sources de valeur et de différenciation pour les entreprises. Rejoignez-nous sur LinkedIn.

